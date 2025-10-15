¿Qué se olvidan los argentinos cuando salen de viaje?

Adaptadores y cargadores de celular, remedios, desodorantes e incluso ropa interior son algunos de los objetos que más suelen olvidarse los argentinos a la hora de emprender un viaje . A la valija, pese a que parece repleta, siempre le falta algún elemento clave.

Algunos hacen listas, otros preparan todo meticulosamente e incluso están los que deciden que llevar 15 minutos antes de salir para la terminal, el aeropuerto o agarrar el auto, sin embargo, todos siempre se olvidan algo.

Para conocer un poco más sobre esos olvidos, Booking.com, la plataforma de reservas de alojamientos, los identificó en su estudio sobre el perfil del viajero argentino.

Adaptadores de electricidad. El 29% se olvida los adaptadores por lo que los dispositivos electrónicos (celulares y tablets por ejemplo) se transforman en hermosos pisapapeles. O bien, hay que comprar uno por esos días de descanso. Dentro de este punto, las mujeres son quienes más se los olvidan 33%, los hombres 25%, en franja etaria los más 65 con 49%. En la provincia de Buenos Aires 37% están los viajeros más olvidadizos de adaptadores.

Pijamas. El 21% no lo pone en la valija, por lo que habrá que dormir con remera, pantalón corto o en ropa interior. Las mujeres son las que más se los olvidan 24% y los hombres 17%. Los de 55 a 64 lideran el ranking de los pijamas con 25%. También los viajeros de la provincia de Buenos Aires son los que más se olvidan de los pijamas.

Medicamentos. El 19% no lleva los remedios en su equipaje. ¿cómo pedir un analgésico en Japón, lo hacemos en inglés, con inteligencia artificial? Aquí los hombres (20%) son un poco más olvidadizos que las mujeres (18%). En edad los de 25 a 34. Y los del Noreste (Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones) son quienes más problemas tienen a la hora de poner los remedios en la valija.

Cepillo de dientes. Este elemento también falta en el 17% de los casos. Sin lugar a dudas un clásico del olvido. Los hombres lideran los olvidos del cepillo por sobre las mujeres.

Cargador. ¿Qué fue lo primero que hiciste en tus vacaciones? Buscar una tienda de productos electrónicos para comprar un cargador para el celular. Al menos el 14% se lo olvida. En este producto lideran los hombres, y la franja etaria de 55 a 64. (DIB)