Messi y nosotros: la construcción de un fenómeno social argentino

Messi aparece como una excepción cultural. No porque genere unanimidad absoluta, sino porque logra algo cada vez más escaso: construir identificación colectiva.

Cada vez que Lionel Messi gana un título, en Argentina ocurre algo más profundo que una simple celebración deportiva. No se trata únicamente de fútbol. Tampoco de estadísticas, récords o trofeos. Lo que sucede es un fenómeno social difícil de encontrar en otros ámbitos de nuestra vida pública: durante algunas horas, millones de personas sienten que forman parte de algo común.

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Vivimos en una sociedad atravesada por divisiones. La política fragmenta, las redes sociales amplifican conflictos y los debates públicos suelen transformarse rápidamente en trincheras. En ese contexto, Messi aparece como una excepción cultural. No porque genere unanimidad absoluta, sino porque logra algo cada vez más escaso: construir identificación colectiva.

Resulta interesante observar cómo cambió la relación entre Messi y la sociedad argentina. Durante años fue cuestionado. Se le exigía más que a cualquier otro deportista. Se lo comparaba constantemente con Diego Maradona, como si el mérito de uno dependiera necesariamente de superar al otro. Muchos lo consideraban demasiado silencioso, demasiado reservado, demasiado distante de la imagen tradicional del héroe argentino.

Pero con el tiempo ocurrió algo inesperado. Messi no cambió demasiado. Quienes cambiamos fuimos nosotros.

La sociedad argentina comenzó a valorar atributos que antes parecían insuficientes para construir liderazgo simbólico: la perseverancia, la constancia, la resiliencia. Messi perdió finales, soportó críticas feroces, renunció a la selección y volvió. No respondió con discursos grandilocuentes ni con confrontaciones. Respondió jugando.

En una época obsesionada con la exposición permanente, su perfil bajo terminó convirtiéndose en una virtud.

Messi encarna una figura particularmente interesante porque desafía el modelo contemporáneo de celebridad. Las redes sociales suelen premiar la polémica, la opinión constante y la construcción de personajes extremos. Messi, en cambio, representa casi lo contrario: la discreción, la estabilidad y el trabajo sostenido. Quizás por eso genera tanta admiración. En un ecosistema donde todos parecen competir por llamar la atención, él sigue destacándose por lo que hace y no por lo que dice.

Una nueva emoción

También hay algo generacional en este fenómeno. Para muchos argentinos, la carrera de Messi funciona como una especie de línea temporal emocional. Sus logros se mezclan con recuerdos personales. Recordamos dónde vimos sus primeros mundiales, qué edad teníamos cuando perdió aquellas finales, con quién celebramos la Copa América o el Mundial. La historia de Messi se entrelaza con la historia íntima de millones de personas.

Por eso cada nuevo triunfo despierta una emoción que excede al deporte. No celebramos solamente una copa más. Celebramos una continuidad. Una presencia que nos acompañó durante casi dos décadas en un país donde todo parece cambiar constantemente.

Tal vez ahí resida la verdadera dimensión del fenómeno Messi.

No en los títulos, aunque sean extraordinarios.

No en los goles, aunque sean memorables. Sino en haber logrado convertirse en uno de los pocos símbolos compartidos de una sociedad que cada vez encuentra menos espacios para sentirse unida.

Y quizás por eso cada victoria suya provoca una alegría tan particular. Porque durante un instante, en medio de las diferencias, las urgencias y las discusiones cotidianas, millones de argentinos vuelven a reconocerse formando parte de una misma historia. Una historia que, contra toda lógica de estos tiempos acelerados, todavía consigue reunirnos alrededor de algo que admiramos sin necesidad de destruirlo después.

Fuente: Agencia DIB