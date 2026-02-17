"Los batracios de fuego": recuperan una novela de ciencia ficción en la que intentan atacar la destilería de Berisso

Ilustración de José Ferenc para la portada de "Los batracios de fuego", de Raúl Filgueira.

El poeta platense Julián Axat , autor entre otros muchos libros del poemario de ciencia ficción “Perros del Cosmos” , ayudó a redescubrir un “texto bastante exótico”, una novela corta del género escrita por un nativo de Berisso , Raúl Filgueira (1917-2011). Se trata de “Los batracios de fuego” , un texto de 1982 en el que unos extraños seres atacan la destilería de YPF de la región. La obra, además de haber sido redescubierta, fue escaneada y puede descargarse libremente.

En su blog El Niño Rizoma , Axat contó que “hace tiempo venía tras la pista de un texto bastante exótico, una breve novela del escritor y poeta Raúl Filgueira (1917-2011), referencia ineludible de Berisso, de su vida social e intelectual ”.

El poeta destacó que “en 1982 Filgueira escribió la novela ‘Los batracios de fuego’”, considerada por especialistas en ciencia ficción como un antecedente local del tema, en el que la imaginación del escritor mixtura el ámbito de la destilería de YPF, la calle 60 (avenida del Petróleo) y la invasión de unos misteriosos batracios lumínicos que atacan los tanques de petróleo”.

Durante mucho tiempo, Axat intentó hallar la novelita publicada por Ediciones Cascarón Roto , pero fue en vano. Hasta que le escribió a “la poeta berissense Griselda Eustrarenko , siempre cercana al mundo de las bibliotecas populares de la zona”. Eustrarenko logró hallar dos ejemplares de la obra: “Uno en manos del poeta amigo Víctor Hugo Valledor . Otro, en la biblioteca Ricardo Güiraldes de Berisso ”.

“’Los batracios de fuego’” lleva fecha de publicación: 10 de febrero de 1982, con ilutración en tapa del ilustrador -también berissense hijo de catalanes-, Jesé Ferenc, donde puede apreciarse el enorme batracio y el OVNI aplicando sus energías cósmicas sobre la destilería de YPF”, relató Axal.

Los dos ejemplares fueron encontrados por la poeta el mismo día, el 10 de febrero pasado. “Me compartió el pdf luego de tomarse el trabajo de escanear el libro completo, para que yo hoy lo pueda subir a Niño Rizoma”, comentó Julián Axat.

El texto puede bajarse del blog de Axat en este enlace.

Fuente: Agencia DIB