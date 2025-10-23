Las mejores apps para los que salen a conocer el mundo

Buscar hoteles, encontrar ofertas o elegir un buen lugar para comer. Cada vez son más las aplicaciones para celulares que buscan facilitar la vida del viajero. La planificación hoy se puede resolver en un par de minutos gracias al uso de algunas apps y eso los viajeros lo saben.

De Barreda a Frankenstein: los estrenos en los cines y las plataformas

Un ejemplo de ellas es Maps.Me Pro , que permite descargar un mapa y tenerlo almacenado en el smartphone (además de tener navegación guiada por voz). El nivel de detalle es espectacular y muestra calles y caminos. Lo mejor de todo es que puedes consultarlo sin conexión a Internet, e indica rutas a pie, lugares de interés y se actualiza diariamente con datos incluidos por usuarios de todo el mundo.

Otra para recomendar en este rubro es City Maps 2 go , que si bien no es nueva, es una aplicación que sí o sí debes tener instalada. Te permite descargar a tu memoria mapas de todo el mundo, de tal forma que tampoco necesites conexión de datos para ir de un punto a otro. Pero también está Tripomatic , que ofrece mapas de las ciudades más amigables con el turista, pues se concentra en señalar con fotos los lugares de interés, a la vez que brinda información como historia del sitio, horarios, costo de las entradas, días gratuitos, página web, entre otros datos. Funciona offline y cuenta con “joyas ocultas”.

Una app muy buena es Hotel Tonight , ya que ofrece ofertas de último momento de hoteles seleccionados, a excelente precio. Ideal para viajeros improvisados que conocen las ofertas en el instante y pueden reservar una habitación en cuestión de segundos, incluso para esa misma noche.

Un clásico que siempre se renueva es Hostelworld, una opción ideal para buscar un hostel económico y que se adapte a tus necesidades. Lo reservás desde la propia aplicación y listo. Aunque también una no muy popular pero interesante es Stayful, que te ayuda a encontrar habitaciones en hoteles.

viajeros celular Viajeras con la ayuda de un celular.

Las apps vinculadas al idioma

Traductor Google es, tal vez, la más elegida para sacarnos de un apuro si no conocemos la palabra o expresión exacta. En caso de no saber la pronunciación, la app reproduce el acento del idioma para no quedar mal en caso de equivocarnos. Como en Maps, podemos descargar idiomas para usarlos sin conexión a Internet.

En tanto, SayHi nos permite traducir conversaciones en más de 100 idiomas. Una muy buena forma de superar las dificultades del idioma y comunicarnos con personas de todo el mundo, al menos en las expresiones más habituales, sin impedimentos.

Y si querés viajar a China pero no tenés el tiempo para invertir en aprender mandarín, invierte algún dólar en Vocre. Funciona con otras lenguas, claro. Le hablás a la app y repite en voz alta lo que dijiste en el idioma deseado, después, te lo traduce de regreso.

Apps para varios usos

Waze es una aplicación ideal para quienes alquilan o disponen de algún automóvil en el destino de viaje, porque brinda información actualizada sobre el estado del tránsito y, los problemas, cortes o accidentes que pueden llegar a complicar la ruta.

Expensify, por su parte, es una buena opción para administrar dinero, porque lleva el control de los gastos del viajero y permite almacenar facturas de vuelos, hoteles y otras que lleguen a la casilla de correo electrónico. Perfecta para los desordenados, a quienes les cuesta administrar el dinero en un viaje.

Con TripIt, se pueden adquirir entradas y reservas necesarias. Solo hace falta enviarlas a [email protected] y del resto se encarga la app. En cuestión de segundos, TripIt es capaz de armar un itinerario y sincronizarlo con el calendario del usuario.

Mientras que Citymapper y Moovit permiten saber cómo moverse en transporte público en cualquier ciudad. Muestra las rutas, transbordos, número de paradas, tiempo estimado de viaje, horarios, entre otras opciones.

Finalmente, una muy curiosa (y necesaria) es PackPoint, que sugiere una lista de todo lo que se necesita para hacer la valija, según el destino, la duración de sus vacaciones, las actividades planeadas y el clima del lugar que va a visitar. (DIB)