La vuelta al mundo en cuatro cafés históricos

El café , conocido como el “oro negro”, es una de las bebidas más consumidas en el planeta y una de las materias primas más comercializadas a nivel mundial. En Argentina, el consumo muestra una tendencia en alza y genera un perfil de consumidores que valoran cada vez más la calidad y los detalles.

Cada 1 de octubre se celebra el Día del Café y para ver la importancia de este producto, según un estudio de la UBA, 7 de cada 10 argentinos dicen consumir al menos uno al día , el 23% de la población se declara “adicto al café” y un 38% lo consumen de manera social.

En una sociedad tan adicta a esta tradicional bebida, no podían faltar cientos de cafeterías en cada esquina, pero ¿cuáles son las más inspiradores del mundo? Muchas de ellas centenarias y testigos de acontecimientos históricos y culturales, hoy conocemos cuatro locales que deberías visitar si salís a recorrer el mundo.

Desde su apertura en 1921, este bonito café de la ciudad portuguesa de Oporto comenzó a adquirir su fama entre los escritores, políticos y artistas de la época. Bajo su apropiado nombre original, “Élite”, comenzó a recibir a personalidades de todas las tallas, e incluso se destacó por ser el primero en permitir, desde el principio, la entrada a mujeres. De hecho, en la actualidad se dice que J.K. Rowling escribió en sus mesas algunos de los capítulos de Harry Potter. Situado en la rua Santa Catarina, sorprende por su decoración con mármoles y esculturas.

Confitería Colombo

Aunque está siempre abarrotado, algo hace que Colombo, el café más famoso de Río de Janeiro, mantenga su ambiente refinado de la belle époque. El edificio único en el que se ubica hace que al visitante se quede, inmediatamente, con la boca abierta. Situada en la calle Senador Gonçalves Dias, abrió sus puertas en 1894 y cautiva por su decoración: enormes espejos belgas, estanterías de cristal y muebles inspirados en el art noveau. Desde Getulio Vargas y Juscelino Kubitschek a Lula da Silva, o artistas como Rui Barbosa o Vinicius de Moraes supieron degustar allí uno de sus afamados dulces junto a un café.

Una taza de café. Una taza de café.

New York Café

En el siglo XX el café de Nueva York fue un importantísimo sitio para la historia de Budapest, Hungría, al ser el punto central de los círculos sociales de escritores, filósofos y artistas en general. Aunque el original, inaugurado en 1894 cerró sus puertas en 2001, en la actualidad se puede disfrutar de una réplica del original instalado en su mismo lugar, en la planta baja del hotel Boscolo. Considerado por muchos como la cafetería más bonita del mundo, es un exclusivo local de decoración elegante, con impresionantes columnas, frescos, espejos y esculturas en el que sentarse a tomar algo hace que uno se sienta como un auténtico rey.

Café de la Paix

París no tendría el mismo encanto si no fuera por los miles de cafés y mesas al aire libre dispersos por toda la ciudad. El de la Paix es uno de estos lugares emblemáticos, aunque se destaca por ser el más tradicional. Declarado lugar histórico por el Gobierno francés en 1975, fue frecuentado por talentosos e influyentes escritores. Personajes como Tchaikovsky, Émile Zola, Guy de Maupassant o Eduardo VII convirtieron a este sitio en un infaltable en una recorrida por Francia. Con una ubicación privilegiada, se encuentra entre el Teatro de la Opera Garnier y el Boulevard des Capucines. (DIB)