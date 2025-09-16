Iveco consolida su liderazgo en transporte sostenible con Euro VI y Alternative Power

Durante la Semana de la Movilidad Sustentable , Iveco aprovechó para fortalecer una estrategia de largo plazo basada en innovación tecnológica, eficiencia energética y compromiso ambiental . Con más de 56 años de producción continua en Córdoba , la firma italiana analizó sus resultados y sus próximos pasos y reafirmó su “compromiso con la transformación del transporte en Argentina y la región” .

Según comentaron a Mundo Motor Ricardo Cardozo , country manager de Iveco Group Argentina, y Francisco Spasaro , director comercial, “para Iveco Argentina esta fecha no es un hecho aislado sino parte de una agenda estratégica que la compañía viene construyendo en los últimos años ”. Así, ampliaron: “Desde la homologación del primer Tector GNC en 2019 hasta la producción local del Tector NG y del bus urbano a gas natural en Córdoba, pasando por la presentación de la gama Alternative Power , la participación activa en foros de sustentabilidad y el reconocimiento industrial por su modelo basado en economía circular, Iveco marcó hitos que trascienden la innovación en productos e incluyen también procesos y prácticas de producción responsables”.

Destacaron que “hoy, con más de 56 años de presencia industrial en el país, Iveco vuelve a aprovechar este espacio para mostrar cómo esa construcción continua se traduce en resultados concretos: un portfolio multienergético que abarca los segmentos livianos, medianos y pesados , combinando competitividad, eficiencia y compromiso ambiental y consolidando así a la compañía como pionera en la transición hacia una movilidad más limpia en Argentina”.

Según Cardozo, “nuestro enfoque multienergético nos permite ofrecer soluciones concretas y adaptadas a cada necesidad de transporte, combinando eficiencia, competitividad y sostenibilidad . La disponibilidad del gas natural, potenciada por Vaca Muerta , es una ventaja única que podemos transformar en desarrollo industrial, empleo y valor para el país. Ese es el rol que queremos cumplir: ser protagonistas de una transformación sustentable con impacto real en la economía argentina”.

De esa manera, Iveco combina tecnologías diésel Euro VI, gas natural, biometano y soluciones eléctricas, adaptadas a las diferentes realidades operativas de América Latina. Gracias a su experiencia internacional y a la producción en Argentina y Brasil, la compañía ofrece productos competitivos y sostenibles.

Estrategia

La estrategia se refleja en una línea de productos ya disponible en el mercado argentino:

eDaily , el primer utilitario eléctrico de la marca en el país, pensado para logística urbana.

, el primer utilitario eléctrico de la marca en el país, pensado para logística urbana. Daily NG , con motor F1C de 3.0 litros, 136 CV y hasta 300 km de autonomía.

, con motor F1C de 3.0 litros, 136 CV y hasta 300 km de autonomía. Tector NG , fabricado en Córdoba, con 210 CV y hasta 750 Nm, preparado para operaciones de 16 toneladas.

, fabricado en Córdoba, con 210 CV y hasta 750 Nm, preparado para operaciones de 16 toneladas. 170G21 , primer bus urbano a gas natural producido en Argentina, en servicio en Córdoba, Escobar y Misiones.

, primer bus urbano a gas natural producido en Argentina, en servicio en Córdoba, Escobar y Misiones. S-Way NG, camión para largas distancias, con motor Cursor 13 de 460 CV, 2.000 Nm de torque y autonomía de 700 km.

Iveco (15)

El uso de combustibles alternativos aporta beneficios medibles:

15 por ciento menos de CO con GNC y hasta 95 por ciento con biometano.

95 por ciento menos de NOx y partículas, con reducción sonora de –5 dB.

Con Euro VI, un 50 por ciento menos de partículas y un 80 por ciento menos de óxidos de nitrógeno.

Estos avances se traducen en ahorro operativo y en un valor reputacional clave para las empresas que apuestan por una movilidad responsable.

Anticipación a la norma Euro VI

Spasaro destacó que “la decisión de anticiparse a la obligatoriedad de la normativa Euro VI refuerza el ADN innovador de Iveco y garantiza a los transportistas acceso inmediato a la mejor tecnología disponible. Euro VI significa menor impacto ambiental, mayor eficiencia de combustible y máxima confiabilidad en la operación.

Este año, la compañía lanzó en Argentina los nuevos Tector y S-Way Euro VI, además de la Daily 30-160, lo que completa una oferta integral en todos los segmentos.

Iveco (5)

La Daily Euro VI 30-160 es la más reciente incorporación de la marca. Con versiones manuales de 10 y 12 m³ y configuración de rueda simple, llega para ampliar la oferta en el transporte urbano y se consolidará en los próximos meses con nuevas variantes.

Iveco no solo ofrece vehículos, sino que impulsa un ecosistema de transporte más competitivo, innovador y respetuoso con el medioambiente, consolidando su liderazgo en la movilidad sustentable de Argentina y de toda la región.