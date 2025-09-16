Iveco consolida su liderazgo en transporte sostenible con Euro VI y Alternative Power

Durante la Semana de la Movilidad Sustentable, Iveco aprovechó para fortalecer una estrategia de largo plazo basada en innovación tecnológica, eficiencia energética y compromiso ambiental. Con más de 56 años de producción continua en Córdoba, la firma italiana analizó sus resultados y sus próximos pasos y reafirmó su “compromiso con la transformación del transporte en Argentina y la región”.
Según comentaron a Mundo Motor Ricardo Cardozo, country manager de Iveco Group Argentina, y Francisco Spasaro, director comercial, “para Iveco Argentina esta fecha no es un hecho aislado sino parte de una agenda estratégica que la compañía viene construyendo en los últimos años”. Así, ampliaron: “Desde la homologación del primer Tector GNC en 2019 hasta la producción local del Tector NG y del bus urbano a gas natural en Córdoba, pasando por la presentación de la gama Alternative Power, la participación activa en foros de sustentabilidad y el reconocimiento industrial por su modelo basado en economía circular, Iveco marcó hitos que trascienden la innovación en productos e incluyen también procesos y prácticas de producción responsables”.
Destacaron que “hoy, con más de 56 años de presencia industrial en el país, Iveco vuelve a aprovechar este espacio para mostrar cómo esa construcción continua se traduce en resultados concretos: un portfolio multienergético que abarca los segmentos livianos, medianos y pesados, combinando competitividad, eficiencia y compromiso ambiental y consolidando así a la compañía como pionera en la transición hacia una movilidad más limpia en Argentina”.
Enfoque multienergético
Según Cardozo, “nuestro enfoque multienergético nos permite ofrecer soluciones concretas y adaptadas a cada necesidad de transporte, combinando eficiencia, competitividad y sostenibilidad. La disponibilidad del gas natural, potenciada por Vaca Muerta, es una ventaja única que podemos transformar en desarrollo industrial, empleo y valor para el país. Ese es el rol que queremos cumplir: ser protagonistas de una transformación sustentable con impacto real en la economía argentina”.
De esa manera, Iveco combina tecnologías diésel Euro VI, gas natural, biometano y soluciones eléctricas, adaptadas a las diferentes realidades operativas de América Latina. Gracias a su experiencia internacional y a la producción en Argentina y Brasil, la compañía ofrece productos competitivos y sostenibles.
Estrategia
La estrategia se refleja en una línea de productos ya disponible en el mercado argentino:
- eDaily, el primer utilitario eléctrico de la marca en el país, pensado para logística urbana.
- Daily NG, con motor F1C de 3.0 litros, 136 CV y hasta 300 km de autonomía.
- Tector NG, fabricado en Córdoba, con 210 CV y hasta 750 Nm, preparado para operaciones de 16 toneladas.
- 170G21, primer bus urbano a gas natural producido en Argentina, en servicio en Córdoba, Escobar y Misiones.
- S-Way NG, camión para largas distancias, con motor Cursor 13 de 460 CV, 2.000 Nm de torque y autonomía de 700 km.
El uso de combustibles alternativos aporta beneficios medibles:
- 15 por ciento menos de CO con GNC y hasta 95 por ciento con biometano.
- 95 por ciento menos de NOx y partículas, con reducción sonora de –5 dB.
- Con Euro VI, un 50 por ciento menos de partículas y un 80 por ciento menos de óxidos de nitrógeno.
Estos avances se traducen en ahorro operativo y en un valor reputacional clave para las empresas que apuestan por una movilidad responsable.
Anticipación a la norma Euro VI
Spasaro destacó que “la decisión de anticiparse a la obligatoriedad de la normativa Euro VI refuerza el ADN innovador de Iveco y garantiza a los transportistas acceso inmediato a la mejor tecnología disponible. Euro VI significa menor impacto ambiental, mayor eficiencia de combustible y máxima confiabilidad en la operación.
Este año, la compañía lanzó en Argentina los nuevos Tector y S-Way Euro VI, además de la Daily 30-160, lo que completa una oferta integral en todos los segmentos.
La Daily Euro VI 30-160 es la más reciente incorporación de la marca. Con versiones manuales de 10 y 12 m³ y configuración de rueda simple, llega para ampliar la oferta en el transporte urbano y se consolidará en los próximos meses con nuevas variantes.
Iveco no solo ofrece vehículos, sino que impulsa un ecosistema de transporte más competitivo, innovador y respetuoso con el medioambiente, consolidando su liderazgo en la movilidad sustentable de Argentina y de toda la región.