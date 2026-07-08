Estrenos con "Moana" en cine, el spin off de "Yellowstone" y los 70 años de Tom Hanks

"Moana", uno de los estrenos de la semana, con actores de carne y hueso.

Mensaje al futuro: un iPhone 17 fue enterrado en una cápsula del tiempo que será abierta en el año 2276

Estrenos con los Minions en cine, sagas en plataformas y la pasión por el fútbol

Con dirección de Thomas Kail y protagonismo de Catherine Laga'aia y Dwayne Johnson adapta, esta vez con actores de carne y hueso , el clásico animado de Disney. La historia es simple: una joven elegida por el océano emprende un viaje para devolver el equilibrio a su pueblo junto al imprevisible semidiós Maui.

Respeta el espíritu aventurero del original y apuesta al despliegue visual (ideal para ver en gran pantalla) para conquistar a una nueva generación sin olvidar a quienes crecieron con la versión animada.

https://youtu.be/u3ZqySuR-Z0?si=WomDrTJjkPoMQFRp

"Dos pianos"

("Deux pianos", Francia/2025)

El premiado Arnaud Desplechin dirige a François Civil y Nadia Tereszkiewicz, en este relato que sigue a un pianista que regresa a Lyon tras años de exilio para reencontrarse con su antigua maestra y con el gran amor de su vida. El pasado reaparece con fuerza mientras intenta recuperar el rumbo personal y artístico.

Con sensibilidad y elegancia, Desplechin construye un melodrama atravesado por la música, los afectos y las oportunidades perdidas. Un relato íntimo que encuentra en las emociones contenidas su mayor fortaleza.

En síntesis: Música, reencuentro, nostalgia.

"Los caminantes de la calle"

(Argentina-Perú/2026)

Dirigida por Juan Martín Hsu, con Victoria Almeida, Chien Min Lee y Andrés Alberto Tan He, la película se inspira en hechos reales para seguir la investigación que emprenden una fiscal y un policía de origen chino contra una organización mafiosa que extorsionaba a comerciantes de esa comunidad en Mendoza. Las escuchas telefónicas en cantonés serán la clave para desbaratar la red criminal.

El thriller incorpora además un fuerte componente social al abordar la inmigración, el miedo y los códigos de silencio que sostienen al delito organizado. Una mirada diferente sobre un universo poco explorado por el cine argentino.

En síntesis: Mafia, investigación, tensión.

También se estrena en cine

"Evil Dead: En llamas" ("Evil Dead, Burn", EE.UU./2025), del canadiense-francés Sebastien Venicek.

Estrenos en plataformas

"Sugar"

("Sugar", EE.UU./2024). Serie. Temp. 1, 8 episodios. Apple TV+.

Creada por Mark Protosevich y protagonizada por Colin Farrell y Kirby Howell-Baptiste, sigue a un investigador privado contratado para encontrar a la nieta desaparecida de un poderoso productor de Hollywood, en un caso donde nada resulta lo que parece.

Combina cine negro, misterio y un inesperado giro narrativo con una realización refinada y un protagonista de enorme magnetismo.

En síntesis: Intriga, noir, secretos.

"Rancho Dutton"

("Dutton Ranch", EE.UU./2026) Serie Temp. 1, 9 episodios. Paramount+

Creada por Taylor Sheridan, expande el universo de "Yellowstone" al seguir una nueva etapa en la vida de la familia Dutton, enfrentada a viejos conflictos por la tierra y el poder. Con Kelly Reilly y Cole Hauser como figuras centrales.

Conserva la épica del western contemporáneo y el atractivo de personajes marcados por la lealtad y la ambición. Una propuesta sólida para quienes disfrutan de los dramas familiares de gran escala.

En síntesis: Poder, legado, conflicto.

"Boulevard"

(España/2026) Película. Prime Video. Desde el 10/07

Dirigida por Fernando González Molina, con Arón Piper y Ester Expósito, narra el reencuentro de dos jóvenes cuyas vidas vuelven a cruzarse cuando el pasado amenaza con alterar el presente. Un drama romántico atravesado por heridas que nunca terminaron de cerrar.

Apela a la sensibilidad de sus protagonistas y a una puesta elegante para construir una historia íntima, sostenida más por las emociones que por los golpes de efecto.

En síntesis: Amor, reencuentro, heridas.

"Mating Season"

(EE.UU./2026) Animación. Serie. Temp. 1 10 episodios. Netflix

La animación creada por Mark Levin, Jennifer Flackett, Andrew Goldberg y Nick Kroll, transcurre en un universo animal donde osos, zorros, ciervos y mapaches viven sus enredos amorosos con el mismo desconcierto hormonal que cualquier humano.

La serie hereda el tono provocador de Big Mouth, pero cambia adolescencia por madurez y suburbio por bosque. Su apuesta está en volver ridículo lo instintivo y demostrar que el deseo, incluso entre criaturas salvajes, sigue siendo un problema profundamente civilizado.

En síntesis: Instinto, sátira, desborde.

El personaje de la semana

Tom Hanks, el último héroe clásico de Hollywood

El 9 de julio Tom Hanks cumple 70 años y llega a ese singular capítulo de la vida con un prestigio que pocos intérpretes conservan: dos premios Oscar, decenas de éxitos y una imagen pública prácticamente intacta después de más de cuatro décadas de carrera.

Mientras Hollywood parece obsesionado con los superhéroes y las franquicias, Hanks continúa representando otro modelo de protagonista: el hombre común enfrentado a circunstancias extraordinarias.

La primer gran muestra de su talento, después de una docena de participaciones y media de títulos que ya anticiparon su consagración, como "Quisiera ser grande" (1988, Google Play y otras), de Penny Marshall y "La hoguera de las vanidades" ("The Bonfire of the Vanities", 1990, YouTube), de Brian de Palma, fue "Philadelphia" (1993, HBO Max y otras), de Johnattan Demme, que expuso de una manera descarnada el drama de un abogado que tras contraer Sida es despedido de su trabajo y logrará en la medida que su salud empeora una tenaz defensa de un colega homofóbico, el papel por el ganó su primer Oscar.

Pocas películas sintetizan mejor ese fenómeno de su estatura actoral que "Forrest Gump" ("Forrest Gump", 1994, Paramount+), de Robert Zemeckis. Su personaje atraviesa tres décadas de la historia de Estados Unidos sin perder la inocencia, en una interpretación que se convirtió en un clásico instantáneo y terminó definiendo para siempre la actoral.

"Rescatando al soldado Ryan" ("Saving Private Ryan", 1998, Paramount+) lo mostró en un registro completamente distinto. Bajo la dirección de Steven Spielberg encarnó a un capitán obligado a conducir una misión casi imposible durante la Segunda Guerra Mundial, en una de las películas bélicas más influyentes de todos los tiempos.

Con "Milagros inesperados" ("The Green Mile", 1999, HBO Max), de Frank Darabont, volvió a demostrar que no necesitaba personajes grandilocuentes para conmover. Como jefe de un pabellón de condenados a muerte, construyó un relato donde la empatía y la emoción terminan imponiéndose sobre cualquier artificio.

Un año después sorprendió nuevamente con "Náufrago" ("Cast Away", 2000, Netflix), nuevamente con Zemeckis.. Sostener prácticamente en soledad una película durante más de dos horas parecía un desafío imposible, pero Hanks convirtió el aislamiento, la supervivencia y la esperanza en una experiencia cinematográfica inolvidable.

Otra colaboración con Spielberg llegó con "La terminal" ("The Terminal", 2004, Paramount+). A partir de una situación absurda —un hombre que queda atrapado indefinidamente en un aeropuerto— el actor compuso uno de esos personajes entrañables que sólo él parece capaz de interpretar sin caer en el sentimentalismo.

Lejos de vivir de sus viejos éxitos, Hanks siguió apostando a proyectos diversos. En "Noticias del gran mundo" ("News of the World", 2020, Netflix), postergada por el Covid, interpreta a un veterano de la Guerra Civil que recorre pequeños pueblos llevando las noticias publicadas en los diarios, en un western sereno donde vuelve a lucirse desde la contención.

Ese mismo año encabezó "Greyhound: enemigos bajo el mar" ("Greyhound", 2020, Apple TV+), de Paul Greengrass, intenso drama naval ambientado en la Segunda Guerra Mundial que, además, escribió como guionista. La película, que tampoco llegó a salas, confirmó que, aún sin grandes alardes, mantiene intacta su capacidad para sostener relatos de enorme tensión.

En "Finch" ("Finch", 2021, Apple TV+), del argentino-británico Miguel Sapochnik, prácticamente comparte la pantalla con un robot y un perro en un planeta devastado. Con muy pocos elementos, consigue construir una historia profundamente humana sobre la soledad, el afecto y la necesidad de dejar un legado. Es la tercera que no se vió en cines locales por la cuarentena.

La calidez que siempre caracterizó a sus mejores interpretaciones reaparece en "El peor vecino del mundo" ("A Man Called Otto", 2022, Netflix), donde transforma a un hombre amargado y solitario en un personaje lleno de matices. Más recientemente volvió a reunirse con Robert Zemeckis y Robin Wright en "Here" (2024), una original propuesta que narra el paso de varias generaciones desde un único punto de vista fijo, reafirmando su voluntad de seguir explorando nuevos desafíos.

A los 70 años, Tom Hanks no necesita demostrar nada. Sin embargo, continúa trabajando con la misma constancia que lo convirtió en uno de los actores más respetados de su generación. Mientras avanza la producción de "Greyhound 2", el público sigue encontrando en las plataformas buena parte de una filmografía que marcó a varias generaciones y que explica por qué, para muchos, sigue siendo el último gran héroe clásico de Hollywood.

Fuente: Agencia DIB