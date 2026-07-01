Estrenos con los Minions en cine, sagas en plataformas y la pasión por el fútbol

"Minions y Monstruos", uno de los estrenos de la semana.

La llave soñada de la Selección: un horizonte sin monstruos hasta semifinales

Estrenos con el adiós de "El Oso" y los 75 años de "Supergirl" y "Superman"

Dirigida por Pierre Coffin, la animación vuelve a reunir a los populares Minions , quienes participan en una ambiciosa producción cinematográfica que, tras una serie de accidentes y experimentos fuera de control, termina liberando monstruos reales. Entre criaturas desbocadas, persecuciones y el caos característico de estos personajes, deberán encontrar la forma de evitar que el rodaje se convierta en un desastre de proporciones gigantescas.

La combinación del humor físico, la escasa necesidad de diálogos y un ritmo incesante vuelve a ser la marca distintiva de una franquicia que sigue conquistando al público familiar.

"El afinador"

(“Tuner”, EE.UU./2026)

Dirigida por Daniel Roher, la película reúne a Dustin Hoffman, Leo Woodall y Havana Rose Liu en un thriller donde un joven afinador de pianos, dotado de un oído excepcional, es reclutado para abrir cajas fuertes cuyos mecanismos sólo pueden descifrarse mediante el sonido. El trabajo lo introduce en una organización criminal de la que luego intentará escapar.

El film combina suspenso y cine de atracos con una premisa poco frecuente, apoyando buena parte de su tensión en el diseño sonoro. El regreso de Hoffman aporta jerarquía a una historia que busca diferenciarse dentro del género.

En síntesis: Suspenso, sonido, regreso.

"Moscas"

(México/2026)

Bajo la dirección de Fernando Eimbcke, Teresita Sánchez, Bastián Escobar y Hugo Ramírez encabezan este drama fotografiado en blanco y negro, en el que una mujer que necesita costear una operación médica alquila una habitación de su casa, pero la irrupción de un hombre y su hijo modificará su vida cotidiana y abrirá paso a una relación marcada por la empatía y la necesidad compartida.

Con una puesta minimalista, sin solemnidad y un delicado trabajo visual, la película encuentra fuerza en los pequeños gestos y en los silencios para hablar de la soledad, la precariedad y la solidaridad. Un relato íntimo que confirma la sensibilidad de Eimbcke.

En síntesis: Humanidad, convivencia, esperanza.

"Hojas secas"

(“Khmely Potoli/Dry Leaf”, Georgia/2026)

La desaparición de una joven fotógrafa impulsa a su padre y a un enigmático amigo a recorrer pequeños pueblos de Georgia siguiendo el rastro de los estadios de fútbol que ella retrató. Lo que comienza como una búsqueda se transforma en un viaje poblado de encuentros, paisajes y personajes tan extraños como entrañables.

Con su ritmo pausado (dura tres horas) y una mirada cargada de poesía cotidiana, Koberidze convierte lo aparentemente trivial en una experiencia de delicada belleza, donde el misterio importa menos que el camino recorrido. Se estrena únicamente en la Sala Lugones, del Teatro San Martín.

En síntesis: Poética, contemplativa, singular.

Recomendados en plataformas

"Enola Holmes 3"

(Gran Bretaña/2026) Netflix

Lejos de conformarse con la sombra de su célebre hermano, la detective creada por Arthur Conan Doyle regresa bajo la dirección de Philip Barantini, con Millie Bobby Brown -la estrella de "Stranger Things"-, Henry Cavill y Louis Partridge al frente del elenco. La nueva investigación la enfrenta en Malta a una conspiración de mayor escala, donde deberá combinar ingenio, audacia y capacidad deductiva para recuperar a Sherlock.

Tercera entrega de una franquicia que consolidó un perfil propio dentro del universo de Sherlock Holmes gracias a su mezcla de aventura, humor y misterio.

En síntesis: Ingenio, aventura, misterio.

"Memoria de un asesino"

(“Memory of a Killer Season”, EE.UU./2026) temp. 1, 10 episodios. Max

Con dirección de Toa Fraser y protagonizada por Patrick Dempsey, Michael Imperioli y Odeya Rush, sigue a un sicario profesional que, mientras comienza a sufrir una temprana enfermedad de Alzheimer, intenta cumplir su último encargo sin revelar su creciente deterioro ni poner en riesgo a su familia.

El thriller encuentra su mayor fuerza en el conflicto entre la precisión que exige el oficio del protagonista y el avance de una enfermedad que amenaza con volverlo impredecible. Dempsey se muestra oportunamente oscuro, en una serie que privilegia el suspenso psicológico por encima de la acción.

En síntesis: Inquietante, sólida, absorbente.

"La supervivencia de una chica con curvas"

(“Survival of the Thickest”, EE.UU./2026) serie, temporada 3, ocho episodios. Netflix

Inspirada en la obra autobiográfica de Michelle Buteau, esta serie creada por la propia comediante junto a Danielle Sanchez-Witzel tiene a Buteau, Tone Bell y Tasha Smith como figuras principales. La historia sigue a una estilista que, tras una ruptura amorosa, intenta reconstruir su vida profesional y afectiva sin renunciar a su identidad.

Convertida en una de las comedias más celebradas por su mirada inclusiva y descontracturada, reafirma que el humor puede convivir con conflictos cotidianos y emociones genuinas. Continúa ampliando un universo que encontró rápida aceptación.

En síntesis: Autoestima, humor, resiliencia

"Elle"

(Elle, EE.UU./2026) serie, temporada 1, 8 episodios. Prime Video

Antes de convertirse en la inolvidable protagonista de una popular saga cinematográfica, la joven Elle Woods tiene aquí su propia historia. La serie, producida por Reese Witherspoon, presenta a Lexi Minetree junto a June Diane Raphael y Tom Everett Scott para narrar los años formativos de un personaje tan brillante como subestimado.

Pensada como una precuela de "Legalmente rubia", amplía el universo conocido desde una perspectiva más íntima y contemporánea. Recupera el carisma que hizo del personaje un ícono de la comedia moderna.

En síntesis: Juventud, carisma, superación.

"El experimento estadounidense"

(“The American Experiment”, EE.UU./2026) miniserie documental, 5 episodios. Netflix

Narrada por Martin Sheen y producida por Tom Hanks, revisa la construcción histórica de Estados Unidos en conmemoración de los 250 años de su Independencia, a través de recreaciones, material de archivo y más de 60 entrevistas a figuras de distintas corrientes políticas, entre ellas Hillary Clinton, Kamala Harris, Al Gore y Mike Pence.

Ambiciosa y de gran despliegue, busca explicar las tensiones que moldearon la democracia estadounidense desde sus orígenes hasta la actualidad. Su mayor virtud reside en reunir voces ideológicamente opuestas sin renunciar al análisis histórico.

En síntesis: Rigurosa, ambiciosa, reveladora.

https://youtu.be/_782VSoujEc?si=mvI2O88B8oSZn4Um

También para ver en plataformas

"Mensajes de voz para Isabelle" ("Voicemails for Isabelle", EE.UU./2026, Netflix), de Leah McKendrick, y la comedia romántica "Tengo algo que compartir con vos" (Argentina/2026, Flow), miniserie web en cuatro episodios de 15 minutos cada uno dirigidos por Elena Firpo y Lucía Zin Ungaro, con Malena Sánchez y Micaela Riera en los papeles principales.

El tema de la semana

Otra forma de recordar y gritar goles

En tiempos de Mundiales sin dudas la pasión por el fútbol aumenta. Eso lo reflejan numerosos trabajos de ficción o documentales que rescatan equipos y figuras a lo largo de las últimas décadas. Desde nuestra primera Copa en 1978 a quién es el peor equipo del planeta.

Este es un breve repaso de diez películas y documentales que se pueden encontrar en plataformas, y que ahora más que nunca acercan el eco del Mundial que entra en su segunda y decisiva etapa, acelerando el pulso de todo el mundo.

"El renacer albirrojo"

(Paraguay/2026) Prime Video

Revive el camino de la selección paraguaya hacia el Mundial 2026, mostrando cómo el fútbol devolvió la esperanza y la identidad a todo un país, que fueron confirmadas el último martes al eliminar a Alemania en el Estadio Boston en los 16avos de final.

"Argentina '78"

(Argentina/2024) Miniserie 4 episodios. Disney+

Lucas Bucci y Tomás Sposato entrelazan el fanatismo por el primer título mundial con el horror de la dictadura cívico-militar, y la utilización política del evento.

"Elijo creer: El camino del campeón"

(Argentina/ 2024) Prime Video y Max

Emoción, épica y una pasión sin límites. Gonzalo Arias y Martín Méndez reconstruyen la inolvidable travesía hacia la gloria en Qatar 2022, donde nació una leyenda eterna.

"La casaca de Dios"

(Argentina/2025) Cine.ar Play

Una camiseta legendaria, una historia con sonrisas y lágrimas y una emoción profundamente argentina. Fernán Mirás dirigió a Natalia Oreiro y Jorge Marrale, en una travesía donde la fe, los recuerdos y el fútbol se convierten en destino.

"El peor equipo del mundo"

(“Next Goal Wins”, Reino Unido, 2014) Disney+

La odisea de Samoa Americana, peor selección del mundo, intentando no volver a hacer papelón rumbo al Mundial 2014. Una verdadera curiosidad.

"Los dos Escobar"

(“The Two Escobars”, EE.UU/ 2010) Disney+

El asesinato del defensor de la selección Andrés Escobar y la sombra del narco Pablo Escobar Gaviria sobre Colombia tras el desastre en USA 94, donde fútbol y tragedia real se mezclan.

"Zidane: A 21st Century Portrait"

(Francia/2006) MUBI

Un partido, una cámara obsesiva y Zinedine Zidane convertido en personaje total; el eco inevitable de dos copas Francia 98 y Alemania 2006.

"Pelé"

(Reino Unido/2021) Netflix

El ascenso del mito brasileño y los Mundiales de 1958, 1962 y 1970 como construcción definitiva de una leyenda global.

"Becoming Champions"

(EE.UU./2018) Netflix

Serie documental sobre campeones del mundo; Alemania, Brasil, Francia e Italia explican cómo se fabrica una estrella eterna.

"Match 64"

(Sudáfrica/2010) Prime Video

Documental sobre la final del Mundial 2010: España, Iniesta y el gol que cambió para siempre la historia del fútbol español.

Fuente: Agencia DIB