Cine y series: el final de "Strangers Things", Mussolini, Peretti y Charly García

“Mussolini, hijo del siglo” retoma los años fundacionales del fascismo con la ambición de mostrar no sólo la ascensión del dictador, sino el modo en que una sociedad entera decidió creerle. La serie -producida por Sky y basada en la monumental novela de Antonio Scurati- se interna en la figura de Benito Mussolini con un tono frío, clínico, casi de laboratorio, donde el carisma se mezcla con la patología y el cálculo político con la teatralidad del poder. A través de una puesta impecable, la reconstrucción de época se vuelve un espejo que incomoda: el discurso inflamado del Duce parece, por momentos, una versión antigua de las histerias mediáticas de hoy.

El relato, dirigido por Joe Wright, evita la hagiografía y, en cambio, expone el proceso por el cual un país en crisis -humillado, desorientado y hambriento de liderazgo- fue cediendo a la promesa de orden, identidad y destino. El Mussolini de Luca Marinelli no es un monstruo exótico: es un hombre que aprende a manipular el miedo colectivo hasta convertirlo en doctrina como lo hacen muchos políticos de derecha actuales. La fotografía, seca y sin consuelo, el ritmo narrativo que alterna vértigo y reflexión, y el uso preciso del silencio en medio del griterío político logran transmitir una atmósfera opresiva, en la que la palabra “revolución” suena tan seductora como vacía.

Entre líneas, la miniserie sugiere que el fascismo no fue sólo un fenómeno histórico , sino una pulsión que puede reactivarse cada vez que el descreimiento democrático se confunde con el deseo de autoridad. Y ahí radica su potencia: más que un retrato del pasado, “Mussolini, hijo del siglo” funciona como una advertencia sobre el presente. Porque el siglo XXI también tiene sus profetas del orden, sus multitudes cansadas de pensar y sus aplausos listos para el próximo caudillo. Imperdible.

En síntesis: Estética impecable, poder, manipulación, advertencia.

"Anatomía de un instante"

(España/2025) Movistar+ 19/11

Reconstruye el “Tejerazo”, el fallido golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, cuando el coronel Antonio Tejero irrumpió armado en el Congreso español en plena votación de investidura. Dirigida por Rodrigo Sorogoyen y compuesta por seis episodios, la serie adapta el libro de Javier Cercas con un pulso tenso y una mirada casi clínica: más que narrar, observa. En el gesto contenido de Adolfo Suárez, en la firmeza del general Gutiérrez Mellado y en la serenidad de Santiago Carrillo, late el retrato de un país que todavía no sabía si la democracia resistiría.

Sorogoyen convierte aquel instante en una lección de anatomía política: disecciona el miedo, la ambición y el coraje con una puesta sobria, sin héroes ni discursos. Lo que podría haber sido una recreación histórica se transforma en advertencia contemporánea: cuando las instituciones se vacían de sentido y los líderes se arrodillan ante el oportunismo, la historia vuelve a buscar su instante.

En síntesis: Tensión, dignidad, poder, advertencia.

"La que se avecina"

(España/2025, Temp. 26) Amazon Prime 18/11

La temporada 16 de “La que se avecina” vuelve a demostrar por qué esta comedia se convirtió en un clásico moderno de la televisión española. Continuadora del espíritu de “Aquí no hay quien viva”, la serie sigue las desventuras de los vecinos de Contubernio 49, ahora enfrentados a mudanzas, rupturas y alianzas tan absurdas como irresistibles. Pablo Chiapella, Eva Isanta, Jordi Sánchez, Nathalie Seseña, Loles León y Nacho Guerreros encabezan un elenco que combina la frescura del costumbrismo con la ironía del caos cotidiano.

Bajo la dirección de Laura y Alberto Caballero -también creadores junto a Daniel Deorador- esta nueva entrega asume el desafío de renovarse sin perder su ADN: el humor corrosivo, la crítica social disfrazada de disparate y una mirada tierna sobre la convivencia imposible. La salida de Fernando Tejero como Fermín Trujillo aporta una nota de melancolía a un universo donde, aun después de todo, la risa siempre vuelve a ganar.

En síntesis: Vecindad, locura, persistencia.

'La marquesa de Merteuil"

(“La Marquise de Merteuil”, Francia/2025) HBO+ En cartel

Con dirección de Jessica Palud y guion inspirado en la clásica novela epistolar de Choderlos de Laclos, presenta a Anamaria Vartolomei en el papel de una joven noble decidida a tomar el control de su destino tras una traición pública que la margina. Diane Kruger y Vincent Lacoste completan el elenco con interpretaciones que acentúan la tensión entre deseo, poder y reputación en la alta sociedad francesa del siglo XVIII.

La serie reconstruye los orígenes de una de las villanas más fascinantes de la literatura, mostrando cómo Isabelle de Merteuil convierte la humillación en un arma. Su venganza no busca solo justicia personal, sino un dominio total en un mundo que la subestima. Entre seducciones calculadas y alianzas rotas, el relato revela la anatomía del poder y el precio que exige ejercerlo.

En síntesis: Ambición, deseo, revancha.

"Stranger Things Temp. 5"

(EE.UU./2025)

Marca el cierre definitivo de la saga creada por los hermanos Duffer, con ocho episodios que condensan el espíritu de toda la serie: la mezcla entre terror, nostalgia ochentera y drama adolescente. Protagonizada por Millie Bobby Brown, Winona Ryder y David Harbour, la historia lleva a Hawkins al límite: el portal del Upside Down ya no puede contenerse y el enfrentamiento final con Vecna adquiere un tono apocalíptico. El guion refuerza los vínculos emocionales entre los personajes, pero sin ahorrar brutalidad: la infancia convertida en campo de batalla y la memoria colectiva enfrentada a su propio monstruo.

El desenlace apuesta por la emoción y el sacrificio, más que por el efecto visual. En ese tránsito, la serie reafirma lo que siempre sostuvo: que el verdadero horror no está en las criaturas del otro mundo, sino en la fragilidad del nuestro. Así, "Stranger Things" se despide no como un fenómeno de consumo, sino como un espejo de la época, donde el miedo y la fe en la amistad se confunden con la necesidad de creer en algo.

En síntesis: Épica final, emoción, memoria, redención.

Estrenos en cines

"Muerte de un comediante"

(Argentina -Belgica/2025)

Juan Debré, un actor famoso, recibe un diagnóstico terminal que le deja solo pocos meses de vida. Para darle un sentido final a su existencia, decide abandonar todo y viajar hasta Bélgica para cumplir un viejo sueño de infancia, entre reminiscencias heroicas y desequilibrios entre la realidad y la fantasía.

La película marca el debut como director de Diego Peretti, quien también escribió el guion junto a Javier Beltramino y protagoniza el papel de Juan Debré. Se financió de forma colectiva mediante la Comunidad Orsai, con más de 10.000 pequeños productores involucrados. En una entrevista, Peretti describió el proyecto como un cine “vocacional, artesanal y poético”, libre de presiones externas, y confesó que no tenía claro si volvería a dirigir, aunque sí hacerlo de modo personal le resultó muy gratificante.

En síntesis: Finitud, sueño, libertad.

"La dicha en movimiento"

(Argentina/2025)

Es una producción argentina dirigida por Maximiliano “Maxi” Gutiérrez, que reúne el romance, la música y la euforia de la década del ’80 para revivir la grabación del histórico primer disco de Los Twist en los Estudios Panda.

Protagonizada por Kevsho como Mario y Ornella D’Elía como Ana, la historia narra cómo los dos, enamorados, se cuelan en el proceso de creación del álbum mientras los músicos y productores —con Charly García al frente— dan vida a un clásico del rock nacional. El film no solo celebra el espíritu festivo y la frescura sonora del disco, sino que también refleja la transición cultural de una Argentina que recuperaba la democracia. Con ellos, Julián Cerati como Pipo Cipolatti, y Sofía Morándi como Fabiana Cantilo.

En síntesis: Música, romance, libertad.

"Perros"

(Uruguay-Argentina/2025)

Dos familias vecinas comparten un verano que comienza con aparente armonía cuando los Saldaña cuidan la casa y el perro de sus vecinos, los Pernas. Pero todo se vuelve tenso cuando el perro desaparece repentinamente, desatando un conflicto violento y psicológico que revela las miserias, frustraciones y resentimientos ocultos de cada familia.

Apuntes del director, el elenco y una curiosidad: Dirige Gerardo Minutti, en su debut como realizador, explorando las diferencias sociales y emocionales entre dos familias que, pese a sus aspiraciones, están más cerca de lo que imaginan. El elenco incluye a Néstor Guzzini y Marcelo Subiotto, entre otros. El barrio donde viven es casi un personaje más: según el director, representa un lugar del que ninguno puede escapar, simbolizando los lazos y castigos invisibles que atan a las personas.

En síntesis: Conflicto, clases, resentimiento.

"Saint Catherine"

(Argentina-Nueva Zelanda/2025)

Es una película de terror con episodios dirigidos por Michael Escobedo, Juan de Dios Garduño, Hana Kazim, Gonzalo Mellid y Raffael Oliveri, y con Valentina Mas como protagonista. La trama sigue a Ellie, una niña huérfana que es rescatada de un ritual satánico y llevada al Instituto Saint Catherine, donde jóvenes sobrevivientes de exorcismos se entrenan para enfrentar demonios literales y simbólicos.

La película combina atmósferas perturbadoras con momentos de introspección, explorando cómo el dolor, la fe y la redención se entremezclan en un lugar donde lo sobrenatural y lo real chocan constantemente.

En síntesis: Posesión, redención, terror.

"Ciudades de refugio"

(Argentina/2025)

Es una película argentina dirigida por Rodrigo Fernández Engler en Mendoza, protagonizada por Stefi Roitman y Rodrigo Abed. La historia arranca cuando el médico Walter Boscovich huye en una noche tormentosa y llega a un pequeño pueblo en busca de un lugar seguro, solo para que, 25 años después, un asesinato del comisario Zenclussen desencadene secretos enterrados y una investigación liderada por Domig (Roitman), una joven oficial de policía. La película mezcla un thriller policial con elementos de redención y una reflexión sobre la justicia y el perdón en un contexto rural donde el pasado pesa tanto como la tormenta.

En síntesis: Misterio, redención, justicia.

"Terror en Shelby Oaks"

(“Shelby Oaks”, EE.UU./2025)

Mía Brennan sigue marcada por la desaparición de su hermana Riley, integrante de un grupo que investigaba fenómenos paranormales. Años después, una grabación inquietante reaviva la posibilidad de que la presencia demoníaca que atormentó su infancia no solo haya sido real, sino que todavía esté activa. Ese regreso a Shelby Oaks se convierte en un descenso a un horror oculto.

La película marca el debut como director de Chris Stuckmann, conocido anteriormente como crítico de cine. El elenco está encabezado por Camille Sullivan, acompañada por Brendan Sexton III y Keith David. Un dato curioso del proyecto es que se financió principalmente por suscriptores (crowdfunding), convirtiéndose en uno de los títulos de terror más apoyados por una comunidad de seguidores antes de su rodaje.

En síntesis: Obsesión, miedo, revelación.

"Wicked: Por siempre"

(“Wicked: For Ever”, EE UU./2025)

Elphaba y Glinda están separadas y deben enfrentar las consecuencias de sus elecciones. La primera, convertida en la temida Bruja Malvada del Oeste, vive oculta en el bosque mientras lucha por la libertad de Los Animales silenciados de Oz y expone la corrupción del Mago. Glinda, por su parte, disfruta de poder y fama en la Ciudad Esmeralda, pero su corazón sigue marcado por la amistad rota con Elphaba.

La película es dirigida nuevamente por Jon M. Chu, quien retoma la épica emocional de la primera entrega. Regresan Cynthia Erivo como Elphaba y nada menos que Ariana Grande como Glinda, acompañadas por Jonathan Bailey, Michelle Yeoh y Jeff Goldblum. Un dato interesante: la banda sonora incluye dos nuevas canciones originales, entre ellas “No Place Like Home” cantada por Erivo.

En síntesis: Poder, amistad, redención.

"El orfanato: La posesión"

(España/2025)

Dirigida por Guillermo Barreira Pérez y protagonizado por Sara Jiménez, Ángela Arellano y Lara Boedo, cuenta la historia de Sofía, una adolescente que usa un tablero de Ouija para comunicarse con su madre desaparecida dentro de un internado, y descubre que el pasado del lugar es más siniestro de lo que parecía. Se anticipa que Barreira teje un terror sobrenatural que no sólo acecha en los rincones del internado, sino en los lazos familiares rotos, transformando cada sesión espiritista en un umbral hacia lo desconocido.

En síntesis: Pérdida, miedo, redención.

"Dos fiscales"

(“Two Prosecutors”, Ucrania/2024)

Dirigida por Sergei Loznitsa y protagonizada por Aleksandr Kuznetsov, narra cómo, en la Unión Soviética de 1937, un joven fiscal idealista llamado Alexander Kornyev lucha por llevar ante la justicia a un prisionero falsamente encarcelado por la NKVD. Loznitsa construye un clima de terror burocrático con una cámara inmóvil y un ritmo asfixiante, retratando la paranoia del totalitarismo con una precisión casi clínica.

En síntesis: Coraje, represión, desolación.

"Jay Kelly"

(EE.UU./2025)

Construye su intriga desde la fragilidad emocional de sus protagonistas: un thriller íntimo donde la verdad se filtra más por silencios que por revelaciones. Dirigida por Noah Baumbach y protagonizada por George Clooney y Adam Sandler, la película sostiene un tono casi confesional con actuaciones que van deshilachando certezas y pequeñas traiciones cotidianas.

Esta semana se estrena en cines y el 5/12 en Netflix.

En síntesis: Culpa, fama, deriva.

“Jujutsu Kaisen: Ejecución”

(Japón/2025)

Dirigido por Sunghoo Park, el anime retoma el pulso frenético de la saga expandiendo su mitología con una narrativa que combina exorcismo, tragedia y vértigo visual, siguiendo a un grupo de hechiceros que enfrentan un mal desatado que pone en jaque no solo a Tokio sino a la propia ética del poder que ejercen; Park sostiene el ritmo con escenas memorables que rozan lo operístico y un subtexto sobre el peso del destino que a la historia un espesor emocional inesperado.

En síntesis: Devastadora, estilizada, envolvente.

Histórico reestreno

"Adiós Sui Generis"

(Argentina/1978) Reestreno

La reposición remasterizada, recupera en alta definición el histórico concierto de despedida de grupo de rock nacional en el Luna Park entre el 5 y 6 de septiembre de 1975. Conservando la emoción cruda del original, la nueva versión combina imagen digitalizada con una mezcla de sonido renovada, lo que permite revivir con más nitidez la atmósfera del final de una era del género en la Argentina.

Dirigido por Bebé Kamin, el documental es uno de los registros más valiosos del rock nacional, ya que capta no solo la música de Charly García y Nito Mestre, sino también el fervor de sus fanáticos. La restauración digital y sonora actual es un trabajo de resguardo patrimonial, que transforma un registro con copias fílmicas deterioradas al momento en una experiencia cinematográfica renovada para nuevas generaciones.

En síntesis: Memoria, celebración, legado.