Cine y series: estrenos con más de "Avatar", un amor queer y hasta zombies porteños

Guan Hu filma este relato áspero y contenido en el borde del desierto del Gobi, donde un ex convicto vuelve a su pueblo y entabla un vínculo inesperado con un perro abandonado. A simple vista parece una historia mínima, pero detrás de esa aparente quietud late una reflexión sobre el peso del pasado y la posibilidad —a veces dolorosa— de volver a pertenecer.

La puesta en escena, seca y contenida, evita el melodrama y se apoya en la imagen como lenguaje. Hu logra una fotografía de tonos terrosos, casi monocromática, que amplifica el vacío de los personajes. Las actuaciones se mueven en una zona de gestos mínimos y silencios expresivos, un tipo de realismo emocional que privilegia la sugerencia sobre la confesión.

Embed - "BLACK DOG" - 4 de Julio Estreno en Cines - Tráiler VOSE

"Fuego y agua: Cómo se hicieron las películas de Avatar"

7/11 Disney+

Esta docuserie de dos episodios se presenta como una inmersión detallada en los procesos de realización de "Avatar: El camino del agua" y ofrece un adelanto exclusivo de "Avatar: Fuego y Ceniza". Entre sus recursos destacan imágenes tras bambalinas, arte conceptual y extensas entrevistas con el equipo creativo y el elenco.

Detrás de cámaras se despliegan locaciones diversas —desde la costa de California hasta Hawái, Bahamas o Nueva Zelanda— y un rodaje submarino complejo en el que los actores perfeccionaron técnicas de buceo libre dentro de un tanque de varios millones de litros. La tecnología de captura de movimiento bajo el agua, uno de los desafíos más emblemáticos de estas películas, ocupa un lugar central en la narrativa del documental.

Para los seguidores de la saga, es una invitación a mirar el artificio como parte de la magia.

En síntesis: tecnología abrumadora, arte inmersivo, ambición épica.

Embed - Fuego y Agua: Creando las películas de Avatar | Tráiler oficial subtitulado | Disney+

"Eureka"

6/11 Movistar Plus+

Lisandro Alonso vuelve a desplegar su lenguaje contemplativo con una película qué pasó desapercibida en salas, dividida en tres movimientos: un western en blanco y negro, una historia policial en una reserva indígena y un tramo final que cruza América latina y sus fronteras invisibles. Tres miradas, tres geografías, un mismo impulso: entender cómo se narran las vidas ajenas.

No busca contar una historia lineal, sino abrir un espacio sensorial donde los paisajes hablan tanto como los personajes. La cámara encuentra belleza en lo inerte y poesía en la repetición. El tiempo —como siempre en su cine— se convierte en materia narrativa: no explica sino que sugiere. Con Viggo Mortensen y Chiara Mastroianni.

En síntesis: Memoria dispersa, mirada ancestral, viaje interior.

Embed - Eureka - Tráiler subtitulado

"Muerte por un rayo"

("Death by Lighting", EE.UU./2025) 6/11 Netflix

Esta miniserie dramática propone un recorrido histórico intenso: se centra en la figura de James Garfield, el segundo mandatario estadounidense en ser asesinado -en 1881-, y la vida de su victimario, explorando no solo los hechos políticos, sino también los contextos personales y las tensiones morales del momento. El relato se estructura con paciencia, reconstruyendo con detalle los dilemas individuales y la trama conspirativa que rodeó aquel magnicidio..

El enfoque, aseguran sus autores, invita a reflexionar sobre cómo los ideales de gobierno chocan con las heridas personales, y cómo un solo acto puede cambiar el curso de la historia de una nación.

En síntesis: Traición histórica, ambición política, resonancia moral.

Embed - Muerte por un rayo | Tráiler oficial | Netflix

"El segundo acto"

("Le deuxième acte", Francia/2024) 6/11, Movistar+

Quentin Dupieux, fiel a su estilo inclasificable, vuelve a cuestionar los límites del cine con una comedia que se ríe de sí misma. Todo ocurre en un restaurante perdido en la nada, donde actores interpretan personajes que a su vez actúan dentro de una película. La estructura es tan circular que por momentos uno no sabe si los protagonistas están rodando o son ellos mismos.

El elenco —Léa Seydoux, Vincent Lindon, Louis Garrel y Raphaël Quenard— parecen divertirse en ese juego de espejos donde lo real y lo actuado se confunden. Debajo de la comedia late una pregunta inquietante: ¿qué será del arte cuando la inteligencia artificial pueda escribir y actuar por nosotros?

En síntesis: Metacine lúdico, ironía brillante, identidad en crisis.

Embed - EL SEGUNDO ACTO | Tráiler oficial subtitulado | Estreno: 20 de marzo, 2025

"Lisa Frankenstein"

9/11 Movistar+

Debut de Zelda Williams como directora, con guion de Diablo Cody, lo cual ya anticipa una combinación de humor negro, romance excéntrico y guiños pop. Ambientada en 1989, la historia sigue a una adolescente gótica que, entre aburrimiento y pulsión romántica, decide “revivir” a un cadáver para fabricar el novio perfecto.

La puesta visual abraza la estética kitsch de los ochenta mientras que Kathryn Newton brilla con un registro entre inocente-cruel, y Cole Sprouse, como el muerto resucitado, aporta una comicidad muda que lo vuelve entrañable.

La cineasta se ríe de los cuentos románticos y los clichés del amor adolescente, mientras celebra la rareza y la disidencia.

En síntesis: humor gótico, romance absurdo, belleza mutante.

Embed - Lisa Frankenstein (2024) | Trailer subtitulado en español

"Young Hearts"

11/11 Movistar+

Ópera prima del belga Anthony Schatteman, este relato de iniciación sigue la relación entre dos chicos que descubren el amor y la identidad en un entorno pequeño, donde la sensibilidad aún es vista como debilidad. Sin efectismos ni grandilocuencias, la película retrata el primer amor con ternura y sin artificio.

Filmada con luz natural la historia respira autenticidad. Los protagonistas —Lou Goossens y Marius De Saeger— logran una química que evita los estereotipos del drama adolescente.

La trama apuesta por la honestidad emocional y la calma, dos virtudes poco frecuentes en el cine juvenil contemporáneo. En su aparente sencillez se esconde una gran verdad: crecer también implica aprender a mirar sin miedo.

En síntesis: Calma, adolescencia, amor queer.

Embed - YOUNG HEARTS, Tráiler VOSE

Estrenos en salas

"Retratos del Apocalipsis"

(Argentina/2025)

Dirigida por Nicanor Loreti, Fabián Forte y Luca Castello, es una mirada fragmentada y visceral sobre una Buenos Aires en plena invasión zombie. Cuatro historias se cruzan en medio del caos, mostrando cómo la ciudad —y sus habitantes— se deshacen bajo la presión del miedo. Con actuaciones de Lautaro Delgado Tymruk, Florencia Torrente y Daniel Hendler, la película busca el equilibrio del terror con la ironía social, combinando nervio, humor oscuro y una mirada muy argentina sobre el fin del mundo. Cada episodio respira una identidad distinta, pero todos laten con el mismo pulso: el de la desesperación.

En síntesis: Feroz, caótica, magnética.

Embed - Retratos del apocalipsis trailer oficial

"El portal"

(Argentina/2023)

Dirigida por Mariano Argento, con Manuel Vicente, Marina Glezer y Mario Alarcón, además de las últimas actuaciones de Selva Alemán y Héctor Bidonde, propone una estructura narrativa en tres tiempos que transcurren en un mismo edificio argentino. A través de esos distintos momentos históricos, expone cómo la manipulación emocional, la ambición y la miseria moral se instalan en los vínculos cotidianos, desgastando toda forma de convivencia.

El espacio físico —el edificio, símbolo de pertenencia y encierro— se convierte en escenario de tensiones sociales que atraviesan generaciones, revelando un país donde la decadencia se hereda y los sueños terminan hipotecados.

Argento construye una atmósfera opresiva, casi teatral, donde cada relato funciona como eco del anterior y refuerza la idea de un ciclo que se repite con fatal exactitud. Su mirada sobre el poder, la corrupción y la pérdida de inocencia propone interpelar más allá del argumento como una radiografía de la sociedad argentina contemporánea.

En síntesis: Encierro, herencia, espejo.

Embed - EL PORTAL | Trailer Oficial | 6 de noviembre en cines

"El verano más largo del mundo"

(Argentina/2025)

La ópera prima de Alejandra Lipoma y Romina Vlachoff, cuenta con las actuaciones de Jazmín Carballo, Santiago Zapata, Eduardo Leyrado y Ramiro Méndez Roy, entre otros. La historia transcurre en la provincia de Córdoba y sigue a Camila, una mujer que atraviesa una crisis en la frontera de los treinta: sin rumbo laboral ni pareja estable, acepta la propuesta de un amigo para montar una obra de teatro en un viejo parque de diversiones.

Ese proyecto, improvisado y lleno de tropiezos, se transforma en un viaje de redescubrimiento personal y en una mirada melancólica sobre la adultez y sus desvíos en un retrato sensible del desamparo contemporáneo.

En síntesis: búsqueda, identidad, amistad.

Embed - El verano mas largo del mundo - Trailer

"La herida"

(Argentina/2025)

La ópera prima de Diego Gottheil es un drama cargado de recuerdos y tiempos cruzados. El protagonista, Raúl, un abogado de 62 años, se entera del suicidio de Marcela, su gran amor adolescente, lo cual lo arrastra a revivir aquel invierno de 1980 en Buenos Aires, marcado por la dictadura, los deseos interrumpidos y las promesas nunca cumplidas. La trama combina melancolía, pasión y tensión política con un elenco encabezado por Carlos Santamaría, Junior Pisanú y Macarena Suárez.

En síntesis: Melancólica, evocadora, cautivadora.

Embed - 'La herida', de Diego Gottheil - Trailer

"Yo no soy motochorro"

(Argentina, 2025)

El documental de Fito Pochat propone revisar la estigmatización social de las motos y los motociclistas en el conurbano, mostrar la realidad de quienes trabajan en moto como medio de vida y no como delincuentes, desmontando prejuicios vehiculizados por los medios. Ganador de un concurso del INCAA, plantea una mirada crítica sobre la violencia simbólica y la construcción de lo “malo” en el tránsito urbano.

En síntesis: Testimonio, estigmas, prejuicios.

"Un buen ladrón"

("Roofman", EE.UU./2025)

https://youtu.be/ipKgT9bH83U?si=nj5i3yToqNDmtZER

Dirigida por Derek Cianfrance y protagonizada por Channing Tatum, Kirsten Dunst y LaKeith Stanfield, parte de una historia real -la de Jeffrey Manchester- pero se adentra en un terreno más humano que policial. Su protagonista, un ex militar que se gana la vida robando a través de techos de fast foods, encuentra un insólito refugio en una tienda de juguetes, donde intenta empezar de nuevo mientras esconde su verdadera identidad. En ese espacio de simulacros y rutinas, surge un vínculo afectivo que le devuelve cierta fe en la vida, aunque su pasado —inevitable y corrosivo— se abre paso para recordarle que la redención nunca es gratuita.

Cianfrance construye un relato que mezcla la tensión del thriller con una sensibilidad inusual dentro del género.

En síntesis: redención, fragilidad, segundas oportunidades.

Embed - UN BUEN LADRÓN | TRÁILER

"Matate, amor"

("Die, My Love". EE.UU./2025)

Dirigida por Lynne Ramsay, producida por Martín Scorsese y protagonizada por Jennifer Lawrence, toma la novela de Ariana Harwicz en una inmersión en la mente de una mujer al borde del colapso. Entre lo rural y lo salvaje, la película combina el terror psicológico con una comedia negra despiadada, retratando la maternidad, el deseo y la pérdida de identidad con una intensidad visual que desarma y conmueve. Con Robert Pattinson como contrapunto masculino, Ramsay transforma lo íntimo en un campo de batalla emocional donde lo cotidiano se vuelve insoportable.

Una verdadera sorpresa del último cine estadounidense, para ver sí o sí.

En síntesis: Intensa, feroz, hipnótica.

Embed - Trailer Oficial - Mátate, Amor (Die my love)

"Depredador-Tierras salvajes"

("Predator-Badlands" 2025)

El director Dan Trachtenberg redefine la saga al situar la acción en el propio mundo de los depredadores, donde un joven marginado de su especie debe sobrevivir entre criaturas salvajes y códigos ancestrales. Con Elle Fanning en un papel clave y una apuesta visual que mezcla FX con un diseño de criaturas desagradables, la propuesta abandona el enfrentamiento con los humanos para explorar la cultura, el honor y la brutalidad del cazador desde dentro, una expansión ambiciosa del universo que combina épica, introspección y ferocidad.

En síntesis: Inmersiva, brutal, renovadora.

Embed - Depredador: Tierras Salvajes | Tráiler Oficial | Doblado

"Bonhoeffer"

("Bonhoeffer: Pastor, Spy, Assassin", Bélgica-Irlanda-EE.UU./2024)

Con dirección de Todd Komarnicki, reconstruye la vida del pastor y teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer, una figura que desafió al régimen nazi desde su fe y su conciencia moral. La película combina el rigor histórico con un pulso narrativo contemporáneo, mostrando cómo aquel hombre de iglesia se convirtió, con el correr de los años, en un conspirador decidido a detener a Hitler, aun a costa de su propia vida. Entre la reflexión espiritual y el thriller político, recupera una de las historias inquietantes del siglo XX, donde la fe se vuelve resistencia y el sacrificio.

En síntesis: Biográfica moral, reveladora.

Embed - BONHOEFFER Trailer Subtitulado en Español › (2024) Guerra Bélica

Otros estrenos

Finalmente también se conocerán esta semana "Dollhouse: La muñeca maldita" y el dibujo animado "Paw Patrol: Especial de Navidad".