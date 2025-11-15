Visión colectiva: se realizó en Castelli la 2° Expo Cooperativa Láctea Bonaerense

El ministro de Desarrollo Agrario bonaerense Javier Rodríguez encabezó en Castelli la 2° Expo Cooperativa Láctea Bonaerense (Expo CoopeLac 2025) , organizada por el Ministerio de Desarrollo Agrario (MDA) , junto al Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo (IPAC) y el sector cooperativo lácteo bonaerense, bajo el lema “Las Cooperativas Construyen un Mundo Mejor” . El ministro participó de la jornada junto al intendente de Castelli, Francisco Echarren ; el presidente del IPAC, Gildo Onorato ; y Eduardo Biedma, presidente de la Cooperativa Castelmar . También formaron parte de la expo las cooperativas FECOFE , la Federación Rural , ALOGA y FEDECObA .

A lo largo de la jornada, la Expo CoopeLac 2025 buscó “fortalecer los vínculos entre las cooperativas y el Estado, visibilizar políticas públicas, reconocer experiencias inspiradoras y debatir los desafíos del sector en un contexto de cambio tecnológico y productivo”, según informó el MDA en un comunicado.

El programa incluyó una visita guiada a la planta de Castelmar , la apertura oficial, un panel sobre producción, trabajo y comunidad, la entrega de reconocimientos a cooperativas y productores destacados, y un panel de cierre que analizó las estrategias para un modelo lácteo cooperativo más integrado, diversificado y orientado al desarrollo de marcas colectivas.

Según el Informe Sectorial Lechero 2025, la producción provincial alcanzó en septiembre los 227,5 millones de litros, con un incremento del 4,7 % interanual . El precio promedio pagado al productor bonaerense fue de 493,62 pesos por litro, el más alto del país, y la rentabilidad promedio llegó al 3,4 %, con resultados positivos en todas las cuencas: Abasto Norte (6 %), Oeste (3,7 %), Mar y Sierras (2,9 %) y Abasto Sur (1,3 %).

Recorrida

Javier Rodríguez fue parte de la recorrida por las instalaciones de la Cooperativa Castelmar, anfitriona del evento, que procesa actualmente cerca de 38.800 litros de leche diarios y produce dulce de leche, mozzarella, quesos de pasta blanda, semidura y dura, además de ricota.

La cooperativa, integrada por más de 100 pequeños productores, se consolidó como la de mayor volumen de procesamiento en la provincia de Buenos Aires y comercializa toda su materia prima dentro del sistema formal a través del Sistema Integrado de Gestión de la Lechería Argentina (SIGLeA).

El ministro destacó el rol de Castelmar como emblema de producción local. “Esta Expo fue una gran oportunidad para visibilizar el ejemplo de Castelmar. Un grupo de productores tamberos, profesionales y una comunidad que, frente al desafío de qué hacer con la leche, decidió crear una cooperativa. Si ellos pudieron afrontar aquel contexto, ¿cómo no vamos a poder enfrentar los desafíos actuales con la misma lógica y la misma convicción?”, afirmó.

En la misma línea, el funcionario subrayó la importancia de sostener los principios cooperativos: “El crecimiento de la cooperativa nunca hizo que perdiera lo fundamental, que son los principios cooperativos. Si no se hubieran asociado, no existiría la industria; no existiría la oportunidad de trabajo local; no existiría la posibilidad de consumo de un producto cercano. La cooperativa posibilitó todo eso: puestos de trabajo, industrialización y un entramado económico que sostiene a la comunidad”.

Compromiso cooperativo

El funcionario, en tanto, destacó la política sostenida de fortalecimiento del sector impulsada por el actual Gobierno provincial: “Reafirmamos nuestro compromiso con el cooperativismo en la cadena láctea. Compartimos con el gobernador Axel Kicillof la mirada de que las cooperativas deben ser vectores del desarrollo local. Por eso, apenas iniciamos la gestión, creamos la Dirección de Cooperativas Agropecuarias”.

Recordó que en aquel momento, en 2019, “muchísimas cooperativas estaban sancionadas o suspendidas, con situaciones complejas”. Para revertirlo, se creó un consultorio administrativo que permitió recuperar la institucionalidad de numerosas organizaciones.

Además, el ministro repasó la puesta en marcha del programa de incubación de cooperativas agropecuarias: “En estos seis años se crearon más de 130 cooperativas agropecuarias y de producción de alimentos”. También mencionó la línea de Valor Agregado Cooperativo -a la que Castelmar accedió para mejorar su producción de quesos-, el financiamiento destinado a fortalecer la institucionalidad y la continuidad de la línea Fuerza Solidaria.

Construcción colectiva

En relación con los espacios de articulación, el ministro remarcó el valor de los encuentros regionales y provinciales: “Las políticas públicas se construyen colectivamente. Estos encuentros permitieron que las cooperativas se conozcan, se fortalezcan y practiquen el principio de cooperar entre cooperativas. De ahí surgieron experiencias concretas de comercialización conjunta”.

Javier Rodríguez también enmarcó el desarrollo productivo desde una perspectiva de “justicia social”: “Todas las personas deben tener acceso a las mismas oportunidades de trabajo, hayan nacido donde hayan nacido. Y para generar esas oportunidades, el cooperativismo es central: crea empleo, industria y arraigo local”.

Respecto de la coyuntura productiva, analizó que “la mayoría de nuestro pueblo tiene menos plata en el bolsillo y cuando cae el ingreso, cae el consumo”. Mencionó la quiebra de La Suipachense, la inoperatividad de Arsa en Lincoln y dificultades en otras provincias, como el caso de Verónica. Frente a este escenario, insistió: “La respuesta es trabajo articulado, apostar al asociativismo y al cooperativismo. Esa es la manera de enfrentar este momento y construir una sociedad mejor”.