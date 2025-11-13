Indec: en septiembre las industrias utilizaron el 61,1% de la capacidad instalada

La utilización de la capacidad instalada en la industria se ubicó en 61,1% en septiembre, por debajo del 62,2% registrado en el mismo mes de 2024, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos ( Indec ) . En agosto de este 2025 había registrado 59,4% y el 61,1% de septiembre es el mayor porcentaje desde noviembre del año pasado: 62,3%.

De acuerdo con el relevamiento, los bloques sectoriales que presentaron niveles de utilización superiores al promedio general fueron refinación del petróleo, 88,9%; industrias metálicas básicas, 70,4%; productos alimenticios y bebidas, 69,2%; papel y cartón, 65,0%, y sustancias y productos químicos, 63,7%. En cambio, los sectores que operaron por debajo del nivel general fueron productos minerales no metálicos, 58,6%; industria automotriz, 57,1%; edición e impresión, 55,2%; productos del tabaco, 48,7%; metalmecánica excepto automotores, 43,5%; productos de caucho y plástico, 42,9%, y productos textiles, 37,1%.

Según el informe oficial, la principal incidencia negativa interanual se observó en productos de caucho y plástico, cuya utilización bajó de 49,9% a 42,9%, debido a menores niveles de fabricación de neumáticos y manufacturas de plástico. El organismo precisó que la producción de neumáticos cayó 32,3% y las manufacturas de plástico 8,2% respecto del mismo mes del año anterior.

También los productos textiles mostraron una disminución, con un nivel de utilización de 37,1%, frente al 51,3% de septiembre de 2024, por menores niveles de elaboración de hilados de algodón y tejidos.

Entre los sectores con resultados positivos, el Indec destacó a la refinación del petróleo, que alcanzó un nivel de utilización de 88,9%, superior al 78,5% de un año atrás, impulsada por el mayor procesamiento de petróleo crudo. En tanto, el bloque de productos alimenticios y bebidas llegó a 69,2%, con un incremento vinculado principalmente a la mayor elaboración de productos lácteos, cuya producción primaria de leche aumentó 9,9% interanual, según datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. (DIB)