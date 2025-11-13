jueves 13 de noviembre de 2025
13 de noviembre de 2025 - 16:38

Indec: en septiembre las industrias utilizaron el 61,1% de la capacidad instalada

Estuvo por debajo del 62,2% de 2024. En agosto había sido del 59,4%, siempre según el Indec. Es el mayor porcentaje desde noviembre del año pasado: 62,3%.

Por Agencia DIB
Xinhua

La utilización de la capacidad instalada en la industria se ubicó en 61,1% en septiembre, por debajo del 62,2% registrado en el mismo mes de 2024, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). En agosto de este 2025 había registrado 59,4% y el 61,1% de septiembre es el mayor porcentaje desde noviembre del año pasado: 62,3%.

