viernes 03 de julio de 2026
3 de julio de 2026 - 16:29

Paritaria tensa: el gobierno ofertó una suba del 2,5% a los docentes y los gremios ni siquiera lo consideraron

La negociación se trabó no bien arrancar: tras el rechazo docentes, se volvió a ingresar en un cuarto intermedio. El gobierno volvió a hablar de "dificultades" del Tesoro por "las políticas de decisiones del gobierno nacional".

Por Agencia DIB
El Frente de Unidad Docente Bonaerense reclama la reapertura de las negociaciones paritarias.&nbsp;

El Frente de Unidad Docente Bonaerense reclama la reapertura de las negociaciones paritarias. 

La reactivación de la paritaria de los trabajadores estatales arrancó hoy con escasos resultados: el gobierno de Axel Kicillof ofertó una suba del 2,5% a los docentes, pero los gremios lo rechazaron sin siquiera ponerlo a consideración de sus bases, por lo que la negociación volvió a quedar en un cuarto intermedio sin que se acuerdo aún fecha para una nueva reunión.

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La oferta del Ejecutivo se dio luego de una pausa de más de 20 días respecto de la reunión previa con los docentes, que había sido el 12 de junio, en la que ni siquiera había habido un ofrecimiento. El mes se cerró después sin novedades en materia salarial: el gobierno pagó en tiempo y forma sueldos y medio aguinaldo y recién volvió a convocar esta mañana.

En lo que va del año, los estatales recibieron un incremento salarial del 9,1% en cuotas. Pero sostienen que eso implica una pérdida de poder de compra que tiene un piso del 3% y que profundiza un deterioro que también se había producido en año pasado. Piden en ese marco, un aumento que salve ese bache.

El gobierno viene argumentando que enfrenta una severa restricción financiera, que atribuye a la política económica de Javier Milei y a los recortes de transferencias al tesoro provincial, alguno de los cuales cuestiona en la justicia. Hoy, “se reiteró la compleja situación fiscal de la provincia producto de las políticas y decisiones del gobierno nacional”, dijeron a DIB desde el Ejecutivo.

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