Comienzan a cobrar estatales bonaerenses, pero con una "paritaria en stand by"

Los trabajadores de la administración pública bonaerense comenzarán a percibir los haberes de junio desde este martes 30 de junio, que llegará esta vez con el medio aguinaldo, pero con las negociaciones paritarias congeladas por el momento, algo que inquieta a los gremios.
Según informó la Tesorería General de la Provincia, los depósitos comenzarán el martes 30 y se extenderán hasta el martes 7 de julio. El esquema de pagos alcanza a empleados de la administración central, docentes, personal de Salud, trabajadores del Poder Judicial y otros organismos provinciales.
Cabe recordar que en esta oportunidad los trabajadores cobrarán sin un aumento, algo que esperaban pero que no se concretó. Es que en la reunión del 12 de junio no hubo oferta y sólo adelantó una suba de las asignaciones familiares del 30% y anunció un plan de desendeudamiento.
Como viene informando Agencia DIB, los empleados públicos bonaerenses recibieron este año un incremento salarial acumulado del 9,3% en cuotas. A eso se sumó una bonificación remunerativa no bonificable de entre $20.000 y $30.000. Sin embargo, la falta de una nueva oferta generó malestar entre los gremios y los docentes, particularmente, ya empezaron a analizar un posible paro.
El Gobierno espera llegar a un acuerdo con los gremios que abarque varios meses –“lo más largo posible”, indicaron fuentes del Ejecutivo a DIB- para dar previsibilidad al manejo del Tesoro. Los gremios, que hablan de la necesidad de una recomposición “importante” y “con retroactividad” y advierten que el piso de perdida salarial supera holgadamente el 3%.
El cronograma de cobro de estatales y docentes
Martes 30 de junio
Dirección de Vialidad
OCEBA
Instituto de la Vivienda
Miércoles 1 de julio
Ministerio de Seguridad
Servicio Penitenciario Bonaerense
Ministerio de Desarrollo de la Comunidad
Patronato de Liberados
Instituto Provincial de Lotería y Casino
Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia
Jueves 2 de julio
Ministerio de Salud
Caja de Policía
Viernes 3 de julio
Percibirán sus haberes y el medio aguinaldo los trabajadores de numerosos organismos, entre ellos:
Fiscalía de Estado
Junta Electoral
Tribunal de Cuentas
Secretaría General
Ministerio de Economía
Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica
Ministerio de Desarrollo Agrario
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Ministerio de Gobierno
Ministerio de Trabajo
Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA)
Poder Legislativo
Instituto Cultural bonaerense
Ministerio de Ambiente
Ministerio de Transporte
Jefatura de Asesores del Gobernador
OPISU, Astillero Río Santiago y otros organismos descentralizados.
Lunes 6 de julio
Poder Judicial
Martes 7 de julio
Dirección General de Cultura y Educación
Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada (DiPrEGeP).
Fuente: Agencia DIB