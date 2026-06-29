lunes 29 de junio de 2026
29 de junio de 2026 - 11:25

Comienzan a cobrar estatales bonaerenses, pero con una "paritaria en stand by"

Desde el martes 30 arranca el pago de salarios y medio aguinaldo. Sin embargo, estatales y docentes están a la espera de un llamado a paritaria.

Por Agencia DIB
Una persona retira dinero de un cajero.&nbsp;

Una persona retira dinero de un cajero. 

Los trabajadores de la administración pública bonaerense comenzarán a percibir los haberes de junio desde este martes 30 de junio, que llegará esta vez con el medio aguinaldo, pero con las negociaciones paritarias congeladas por el momento, algo que inquieta a los gremios.

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Según informó la Tesorería General de la Provincia, los depósitos comenzarán el martes 30 y se extenderán hasta el martes 7 de julio. El esquema de pagos alcanza a empleados de la administración central, docentes, personal de Salud, trabajadores del Poder Judicial y otros organismos provinciales.

Cabe recordar que en esta oportunidad los trabajadores cobrarán sin un aumento, algo que esperaban pero que no se concretó. Es que en la reunión del 12 de junio no hubo oferta y sólo adelantó una suba de las asignaciones familiares del 30% y anunció un plan de desendeudamiento.

Como viene informando Agencia DIB, los empleados públicos bonaerenses recibieron este año un incremento salarial acumulado del 9,3% en cuotas. A eso se sumó una bonificación remunerativa no bonificable de entre $20.000 y $30.000. Sin embargo, la falta de una nueva oferta generó malestar entre los gremios y los docentes, particularmente, ya empezaron a analizar un posible paro.

El Gobierno espera llegar a un acuerdo con los gremios que abarque varios meses –“lo más largo posible”, indicaron fuentes del Ejecutivo a DIB- para dar previsibilidad al manejo del Tesoro. Los gremios, que hablan de la necesidad de una recomposición “importante” y “con retroactividad” y advierten que el piso de perdida salarial supera holgadamente el 3%.

El cronograma de cobro de estatales y docentes

Martes 30 de junio

Dirección de Vialidad

OCEBA

Instituto de la Vivienda

Miércoles 1 de julio

Ministerio de Seguridad

Servicio Penitenciario Bonaerense

Ministerio de Desarrollo de la Comunidad

Patronato de Liberados

Instituto Provincial de Lotería y Casino

Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia

Jueves 2 de julio

Ministerio de Salud

Caja de Policía

Viernes 3 de julio

Percibirán sus haberes y el medio aguinaldo los trabajadores de numerosos organismos, entre ellos:

Fiscalía de Estado

Junta Electoral

Tribunal de Cuentas

Secretaría General

Ministerio de Economía

Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica

Ministerio de Desarrollo Agrario

Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Ministerio de Gobierno

Ministerio de Trabajo

Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA)

Poder Legislativo

Instituto Cultural bonaerense

Ministerio de Ambiente

Ministerio de Transporte

Jefatura de Asesores del Gobernador

OPISU, Astillero Río Santiago y otros organismos descentralizados.

Lunes 6 de julio

Poder Judicial

Martes 7 de julio

Dirección General de Cultura y Educación

Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada (DiPrEGeP).

Fuente: Agencia DIB

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