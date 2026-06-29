Comienzan a cobrar estatales bonaerenses, pero con una "paritaria en stand by"

Una persona retira dinero de un cajero.

Los trabajadores de la administración pública bonaerense comenzarán a percibir los haberes de junio desde este martes 30 de junio, que llegará esta vez con el medio aguinaldo, pero con las negociaciones paritarias congeladas por el momento, algo que inquieta a los gremios.

Según informó la Tesorería General de la Provincia, los depósitos comenzarán el martes 30 y se extenderán hasta el martes 7 de julio. El esquema de pagos alcanza a empleados de la administración central, docentes, personal de Salud, trabajadores del Poder Judicial y otros organismos provinciales.

Cabe recordar que en esta oportunidad los trabajadores cobrarán sin un aumento, algo que esperaban pero que no se concretó. Es que en la reunión del 12 de junio no hubo oferta y sólo adelantó una suba de las asignaciones familiares del 30% y anunció un plan de desendeudamiento.

Como viene informando Agencia DIB, los empleados públicos bonaerenses recibieron este año un incremento salarial acumulado del 9,3% en cuotas. A eso se sumó una bonificación remunerativa no bonificable de entre $20.000 y $30.000. Sin embargo, la falta de una nueva oferta generó malestar entre los gremios y los docentes, particularmente, ya empezaron a analizar un posible paro.

El Gobierno espera llegar a un acuerdo con los gremios que abarque varios meses –“lo más largo posible”, indicaron fuentes del Ejecutivo a DIB- para dar previsibilidad al manejo del Tesoro. Los gremios, que hablan de la necesidad de una recomposición “importante” y “con retroactividad” y advierten que el piso de perdida salarial supera holgadamente el 3%. El cronograma de cobro de estatales y docentes Martes 30 de junio Dirección de Vialidad OCEBA Instituto de la Vivienda Miércoles 1 de julio Ministerio de Seguridad Servicio Penitenciario Bonaerense Ministerio de Desarrollo de la Comunidad Patronato de Liberados Instituto Provincial de Lotería y Casino Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia Jueves 2 de julio Ministerio de Salud Caja de Policía Viernes 3 de julio Percibirán sus haberes y el medio aguinaldo los trabajadores de numerosos organismos, entre ellos: Fiscalía de Estado Junta Electoral Tribunal de Cuentas Secretaría General Ministerio de Economía Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica Ministerio de Desarrollo Agrario Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Ministerio de Gobierno Ministerio de Trabajo Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA) Poder Legislativo Instituto Cultural bonaerense Ministerio de Ambiente Ministerio de Transporte Jefatura de Asesores del Gobernador OPISU, Astillero Río Santiago y otros organismos descentralizados. Lunes 6 de julio Poder Judicial Martes 7 de julio Dirección General de Cultura y Educación Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada (DiPrEGeP). Fuente: Agencia DIB

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