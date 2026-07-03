El Banco Central refinanció sus préstamos con bancos internacionales por US$6.000 millones

Este viernes, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó la renovación total de sus préstamos REPO con bancos internacionales por US$6.000 millones hasta septiembre de 2028 , es decir, después de las elecciones presidenciales del 2027.

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La entidad bancaria destacó que la medida "fortalece su posición de liquidez en moneda extranjera y mejora la previsibilidad de su flujo de divisas , favoreciendo un funcionamiento ordenado del mercado de cambios local. Además de mejorar el perfil de vencimientos del BCRA, esta operación permitió bajar el costo de financiamiento nuevamente y ampliar la cantidad de bancos internacionales participantes”.

“Al igual que en la última transacción, esta operación se instrumentó utilizando títulos BONAR disponibles en la cartera del BCRA”, explicó el parte oficial.

El BCRA extiende hasta 2028 el vencimiento de la totalidad de sus operaciones de REPO con bancos internacionales. Más información: https://t.co/4MivJ30snP

Con mejores tasas

El Banco Central sostuvo también que “en la subasta realizada el 30 de junio, el BCRA recibió ofertas por USD 8.250 millones, superando ampliamente el monto licitado y demostrando la confianza sostenida de bancos internacionales en el ordenamiento macroeconómico de la Argentina y en el fortalecimiento del balance del BCRA”.

Por la nueva operación de crédito el Banco Central pagará una tasa de interés más baja, que está compuesta por una tasa variable (denominada SOFR) más un 4% anual adicional.

Fuente: Agencia DIB