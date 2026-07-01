Arrancan los trabajos para recuperar tramos bonaerenses de las rutas 3, 205 y 226: ¿dónde estarán los obradores?

Luego de la adjudicación a una concesionaria privada se pondrán en marcha las obras para recuperar 431 kilómetros de tramos considerados prioritarios de las rutas nacionales 3, 205 y 226 y ya se anunció a qué altura de cada una de las trazas estarán ubicados los obradores. Además, se anunció la puesta en marcha de un nuevo sistema para el cobro de peajes.

El corredor que comprende a las rutas 3, 205 y 226 abraca también las autopistas Riccheri, J. Newbery, Ezeiza-Cañuelas , por lo que conecta algunos de los centros urbanos más importantes con regiones productivas, a lo largo de una red de 1,325 kilómetros.

La compañía que ahora lo gestiona, Corresur, informó a DIB que desde el miércoles se ponen en marcha nueve frentes de trabajo en simultáneo que combinan” recuperación vial sobre la traza y modernización tecnológica en estaciones de peaje”. Corresur precisó que “el objetivo es acelerar la puesta en valor del corredor, mejorar las condiciones de circulación y elevar los estándares de seguridad vial y servicio para los usuarios”.

Las primeras intervenciones se desarrollarán en cuatro frentes de obra distribuidos en la Ruta Nacional 205 con inicio en el kilómetro 61; sobre la ruta nacional 226 en dos puntos: los kilómetros 0 y 150; y en la ruta nacional 3 sobre el kilómetro 62.

“Los equipos comenzarán ejecutando tareas de bacheo superficial y profundo, sellado de grietas y fisuras, fresado, reparación de banquinas, renovación de señalización horizontal y vertical y reemplazo de elementos de seguridad vial”, se indicó.

Para eso, se abrirán cinco plantas asfálticas línea distribuidas en Balcarce, Cañuelas, Coronel Dorrego, Tapalqué y Tandil, un despliegue que, de acuerdo a lo que se indicó “permite abastecer las distintas intervenciones y reducir los tiempos de ejecución”.

En le plan de obras trabajará El despliegue se apoya en una flota vial integrada por motoniveladoras, terminadoras, fresadoras, compactadores, regadores de asfalto y agua, minicargadoras, retroexcavadoras, compresores, camiones y otros equipos especializados destinados a la recuperación y mantenimiento de la infraestructura vial.

Cambio en el pago de los peajes

Como parte de los trabajos, se introdujo una modificación en las cabinas de peaje: ahora operarán sin pago en efectivo: solo a través de medios electrónicos y automáticos. Se busca con eso “reducir los tiempos de espera, agilizar la circulación y modernizar la experiencia de los usuarios”, se indicó.

La nueva modalidad se aplicará, en una primera etapa, en las cabines en las vías de Agüero, Tristán Suárez, Uribelarrea, Cañuelas e Hinojo, que incorporarán dispositivos que permitirán abonar el peaje con tarjetas de crédito y débito con tecnología contactless o mediante códigos QR a través de las billeteras virtuales habilitadas.

“TelePASE es el medio de pago recomendado para transitar por las estaciones de manera más ágil y eficiente. Quienes no cuenten con este sistema deberán realizar el pago del peaje a través de www.corresur.com.ar”, indicó al concesionaria.

CORRESUR-Inforgrafia-InteriorLL

Fuente: Agencia DIB.