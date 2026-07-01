La recaudación cayó 7,4% por quita de retenciones y prórroga de Ganancias

La recaudación tributaria nacional registró en junio una caída interanual real del 7,4% , de acuerdo con un informe elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) sobre la base de datos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) . Si se excluyen los tributos vinculados con el comercio exterior, la disminución fue del 4,3%.

Bajo el supuesto de una inflación mensual del 1,9% en junio, según el relevamiento, el impuesto que más retrocedió fue el correspondiente a los derechos de exportación (retenciones), con una baja real del 45,9% respecto de junio de 2025 . El informe atribuyó ese comportamiento a la eliminación de carga tributaria para el sector agropecuario.

También descendieron los impuestos internos (-19,7%) y el Impuesto a las Ganancias (-16,7%), en este último caso por la prórroga de la presentación de las declaraciones juradas de personas físicas del período fiscal 2025 hacia julio de 2026 , cuando el año pasado ese vencimiento había operado en junio.

Entre los tributos que mostraron incrementos reales de recaudación se destacaron el impuesto a los combustibles, con una suba del 27,6%, y Bienes Personales, con un alza del 9,5%. En tanto, el IVA neto de devoluciones y reintegros, el principal tributo del sistema, registró una caída real interanual del 4%, mientras que los aportes y contribuciones a la seguridad social disminuyeron un 2,9%, en un comportamiento que el informe vinculó con la evolución del salario real y del empleo formal.

El informe también indicó que la porción de la recaudación que permanece en manos del Gobierno nacional cayó un 8,2% en términos reales interanuales durante junio, mientras que los recursos destinados a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires retrocedieron un 5,9%. En términos monetarios, la pérdida estimada fue de $ 1,17 billones para Nación y de $ 428.774 millones para las jurisdicciones subnacionales, lo que arrojó una disminución conjunta de $ 1,6 billones a valores de junio de 2026.

En el acumulado del primer semestre, la recaudación tributaria nacional presentó una baja real interanual del 5,3%, que se redujo al 3,6% al excluir los tributos asociados al comercio exterior. En ese período, los mayores descensos correspondieron nuevamente a los derechos de exportación (-40%), los impuestos internos coparticipados (-18,1%) y los derechos de importación (-16,7%), mientras que crecieron la recaudación del impuesto a los combustibles (19,6%), Bienes Personales (7%) y Ganancias (2,1%).

De acuerdo con el informe, durante los primeros seis meses del año los recursos que quedaron en poder del Gobierno nacional disminuyeron un 6,4% en términos reales, mientras que los transferidos a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires cayeron un 3%. Expresadas en moneda de junio de 2026, esas variaciones representaron una pérdida estimada de $ 5,32 billones para la Nación y de $ 1,21 billones para las jurisdicciones subnacionales, totalizando $ 6,53 billones.

Fuente: Agencia DIB