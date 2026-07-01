La recaudación cayó 7,4% por quita de retenciones y prórroga de Ganancias

La recaudación tributaria nacional registró en junio una caída interanual real del 7,4%, de acuerdo con un informe elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) sobre la base de datos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Si se excluyen los tributos vinculados con el comercio exterior, la disminución fue del 4,3%.
Bajo el supuesto de una inflación mensual del 1,9% en junio, según el relevamiento, el impuesto que más retrocedió fue el correspondiente a los derechos de exportación (retenciones), con una baja real del 45,9% respecto de junio de 2025. El informe atribuyó ese comportamiento a la eliminación de carga tributaria para el sector agropecuario.
También descendieron los impuestos internos (-19,7%) y el Impuesto a las Ganancias (-16,7%), en este último caso por la prórroga de la presentación de las declaraciones juradas de personas físicas del período fiscal 2025 hacia julio de 2026, cuando el año pasado ese vencimiento había operado en junio.
Entre los tributos que mostraron incrementos reales de recaudación se destacaron el impuesto a los combustibles, con una suba del 27,6%, y Bienes Personales, con un alza del 9,5%. En tanto, el IVA neto de devoluciones y reintegros, el principal tributo del sistema, registró una caída real interanual del 4%, mientras que los aportes y contribuciones a la seguridad social disminuyeron un 2,9%, en un comportamiento que el informe vinculó con la evolución del salario real y del empleo formal.
El informe también indicó que la porción de la recaudación que permanece en manos del Gobierno nacional cayó un 8,2% en términos reales interanuales durante junio, mientras que los recursos destinados a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires retrocedieron un 5,9%. En términos monetarios, la pérdida estimada fue de $ 1,17 billones para Nación y de $ 428.774 millones para las jurisdicciones subnacionales, lo que arrojó una disminución conjunta de $ 1,6 billones a valores de junio de 2026.
En el acumulado del primer semestre, la recaudación tributaria nacional presentó una baja real interanual del 5,3%, que se redujo al 3,6% al excluir los tributos asociados al comercio exterior. En ese período, los mayores descensos correspondieron nuevamente a los derechos de exportación (-40%), los impuestos internos coparticipados (-18,1%) y los derechos de importación (-16,7%), mientras que crecieron la recaudación del impuesto a los combustibles (19,6%), Bienes Personales (7%) y Ganancias (2,1%).
De acuerdo con el informe, durante los primeros seis meses del año los recursos que quedaron en poder del Gobierno nacional disminuyeron un 6,4% en términos reales, mientras que los transferidos a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires cayeron un 3%. Expresadas en moneda de junio de 2026, esas variaciones representaron una pérdida estimada de $ 5,32 billones para la Nación y de $ 1,21 billones para las jurisdicciones subnacionales, totalizando $ 6,53 billones.
Fuente: Agencia DIB