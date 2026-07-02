Inversión de US$ 1.200 millones: el Gobierno anunció que capitales privados construirán un reactor nuclear

Luis Caputo fue el encargado de anunciar la inversión privada para construir el reactor nuclear.

El Gobierno anunció un proyecto para construir un reactor nuclear con financiamiento de capitales privados, que demandará una inversión estimada en US$ 1.200 millones. La iniciativa, que podría encuadrarse dentro del régimen del Súper RIGI, prevé un plazo de ejecución cercano a los cinco años.

“El proyecto tendrá una inversión estimada de US$ 1.200 millones y será a través de capitales privados estadounidenses en base a una patente argentina”, explicó el ministro Luis Caputo en redes sociales. “Se trata del ACR-300, un reactor SMR de Generación III+ y tecnología PWR, con una potencia aproximada de 300 MWe. Esta obra creará alrededor de 2.000 puestos de trabajo directos durante las etapas de desarrollo, construcción, puesta en marcha y operación”.

El anuncio de Caputo llegó, según el propio ministro, al cabo de una reunión con el secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Napoli, y de la que participaron Teófilo Lacroze, CEO de Meitner Energy Latam, y Pablo Franzetti, director de Asuntos Externos y Nuevos Negocios de la empresa en Argentina, “quienes han presentado una propuesta para construir un reactor nuclear modular pequeño en Atucha, el primero de su tipo a nivel mundial”.

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Junto al secretario de Asuntos Nucleares, @federamosnapoli, mantuvimos una muy buena reunión con Teófilo Lacroze, CEO de Meitner Energy Latam y Pablo Franzetti, Director de Asuntos Externos y Nuevos Negocios de la empresa en Argentina, quienes han presentado una… pic.twitter.com/i1suX5rkuC — totocaputo (@LuisCaputoAR) July 2, 2026 “La noticia más importante del sector nuclear en 20 años”, publicó en redes sociales el vocero Adrián Ravier. “La empresa Meitner Energy presentó hoy ante el Ministerio de Economía y la Secretaría de Asuntos Nucleares una iniciativa privada que contempla la inversión de más de US$ 1.200 millones para la construcción de un nuevo reactor nuclear en Argentina”, siguió el vocero. “Esta inversión, de capitales privados estadounidenses en base a una patente argentina implicará la construcción de un SMR, con una potencia aproximada de 300 MW. Por primera vez en nuestra historia, será un privado el que expanda la matriz energética argentina y la frontera tecnológica de nuestro país”, destacó Ravier. Y cerró: “Argentina tiene más de setenta años de trayectoria nuclear, instituciones de primer nivel y talento reconocido en todo el mundo. Los cambios impulsados por el presidente Javier Milei han generado la confianza para que una empresa internacional elija a nuestro país para construir un reactor nuclear 100% privado”, escribió el vocero.

El reactor sería emplazado en el complejo Atucha de Nucleoeléctrica, ubicado en la localidad bonaerense de Lima, partido de Zárate. Según informó el diario La Nación, el proyecto es impulsado por el Grupo Ansari, encabezado por Hamid Ansari, un empresario de origen iraní radicado desde hace años en Estados Unidos que busca invertir en el desarrollo del sector nuclear argentino. En la actualidad, Argentina cuenta con tres centrales nucleares en operación: Atucha I, con una potencia de 362 megavatios eléctricos (MWe); Atucha II, con 745 MWe; y Embalse, con una capacidad de 656 MWe. Fuente: Agencia DIB

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