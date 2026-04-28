martes 28 de abril de 2026
28 de abril de 2026 - 16:13

Luis Caputo, optimista: pronosticó que la inflación vuelve a bajar en abril

El ministro de Economía aseguró que la economía volverá a crecer y que se moderará la suba de los precios.

Por Agencia DIB
El ministro de Economía, Luis Caputo, en la apertura de la ExpoEFI.&nbsp;

El ministro de Economía, Luis Caputo, en la apertura de la ExpoEFI. 

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró hoy que la inflación volvió a estar a la baja este mes tras el pico del 3,4% en marzo, por lo que se interrumpió, según su adelanto, una tendencia de 10 meses sin bajar. Caputo, además, dejó un mensaje optimista sobre la posibilidad de que la actividad vuelve a subir, tras la caída de febrero.

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"El Banco Central tiene que comprar dólares para que no se aprecie más nuestra moneda, está aumentando la demanda de dinero, quiere decir que el proceso de desinflación va a retomar, vimos pico en marzo, pero a partir de abrir esperamos que se retome el proceso", dijo Caputo en el discurso de apertura de exposición sobre Economía y Finanzas ExpoEFI.

Caputo habló horas después de que lo hiciera el presidente Javier Milei en la cena de la Fundación Libertad, donde hizo un repaso minucioso de las principales variables económicas y señaló que los resultados son mucho mejores que los que difunde la prensa, por lo que persistirá en el camino ortodoxo del plan Caputo.

El ministro de Economía insistió por su parte en el diagnóstico, compartido por Milei, sobre el origen del salto inflacionario que llevó el Índice de Precios al Consumidor de 1,5 a 3,4: fue la caída en la demanda de dinero y el shock de la dolarización, dijo.

¿Qué va a pasar con la actividad?

Caputo también se refirió a la caída de la actividad económica en febrero del 2,1% interanual y del 2,6% mensual. "Los datos vinieron mal, el EMAE dio más bajo, pero veníamos de un récord histórico", reconoció el ministro. Pero enseguida matizó: “los indicadores de marzo, la mayoría están en verde, sectores que estaban atrasados, como la industria y la construcción", destacó Caputo frente a un auditorio de 500 personas.

También dijo que va a ayudar a reactivar el inicio de obras en 9.000 kilómetros de rutas con la licitación de concesiones a privado. Y que luego se licitarán otros 12.000 kilómetros de rutas, mientras siguen traspasando corredores a provincias con financiamiento propio y externo.

En otro tramo, aseguró que se crearon 100.000 empleos, aunque reconoció que la mayoría en el sector no registrado. Dijo que el salario informal fue el segmento del mercado laboral que más le ganó a la inflación, mientras que el registrado está 3% arriba de noviembre de 2023 con datos del SIPA, pero 3% abajo según el INDEC.

La conclusión general fue que “por los próximos meses vamos a ver la inflación convergiendo hacia abajo y la economía creciendo más de lo que hubiéramos esperado".

Fuente: Agencia DIB.

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