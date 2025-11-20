La Provincia reclamó a Nación la reactivación de la obra del Río Salado

El ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez , participó el último miércoles del Consejo Federal Agropecuario (CFA) regional, realizado en Córdoba , donde mantuvo un intercambio directo con el secretario nacional de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta . En ese marco, reclamó la reactivación de la obra del Río Salado -específicamente el tramo 4.2- que el Gobierno de Javier Milei anunció públicamente hace apenas diez días, pero cuya planificación concreta aún no se conoce. Rodríguez además expuso la situación crítica de los municipios afectados por las inundaciones, cuestionó los créditos “valor producto”, habló del sistema obligatorio de trazabilidad electrónica y exigió definiciones sobre el INTA. RESALTAR

Rodríguez remarcó que “el tramo 4.2 (de la obra del Salado) tiene financiamiento nacional ” y que “se anunció que iban a retomar una parte, pero no hay novedades sobre las otras dos subetapas. Si avanzan solo en diez kilómetros y no en los treinta que hacen falta, el problema sigue exactamente igual”.

El funcionario también advirtió que no se puede considerar una reactivación parcial como un avance real: “ Necesitamos que se reactiven los 30 kilómetros , no que queden 20 de ellos paralizados. Hasta ahora parece que solo están hablando de una parte”.

El ministro también señaló que la obra de impermeabilización del Consorcio de Riego del Valle Bonaerense del Río Colorado (CORFO) “está igualmente paralizada y sin previsión de continuidad”, pese a contar con financiamiento internacional asegurado.

“Tenía licitación, financiamiento aprobado y estaba todo listo para que entren las máquinas. El Gobierno nacional la frenó sin explicación”, sostuvo el funcionario.

Ante los planteos del secretario Iraeta sobre falta de recursos, Javier Rodríguez respondió con firmeza: “No sé cuán escasos estarán, pero le deben 13 billones de pesos a la provincia de Buenos Aires”.

Emergencia hídrica

En el encuentro del CFA, Javier Rodríguez expuso la situación crítica de los municipios afectados por las inundaciones en la provincia de Buenos Aires y reiteró la necesidad de que el gobierno nacional colabore en medio de un escenario en el que la Casa Rosada mantiene paralizada la obra pública desde el inicio de la gestión Milei.

“En estos dos años las rutas nacionales se deterioraron muchísimo. El acceso a los puertos por rutas nacionales está destruido. La ruta 3 es imposible. Es urgente retomar las obras”, enfatizó.

Créditos “valor producto”

El ministro de Desarrollo Agrario también se refirió a los créditos lanzados por el Gobierno nacional bajo la denominación “valor producto”, y fue categórico: “Creo que están haciendo un abuso del lenguaje. No es valor producto: es un crédito UVA más 8%. Publicitarlo como valor producto es engañoso”.

El ministro explicó la diferencia con los créditos bonaerenses: “Nosotros en la provincia damos créditos a valor real de producto: litros de leche, kilos de miel, kilos de carne. El productor sabe que debe 100.000 litros de leche y paga según el precio vigente. Eso es valor producto. Lo de ustedes es UVA más un porcentaje, por más que pongan un tope”.

Trazabilidad electrónica

Javier Rodríguez se refirió también al sistema obligatorio de trazabilidad electrónica: “Está claro que implica un mayor costo para el productor. Y además se impone sin diálogo con las provincias”. Además, cuestionó que se haya retirado el acompañamiento técnico que Nación había prometido: “Antes se decía que iban a apoyar con aparatos para los productores más complicados. Ahora nos dicen que nada de eso va a estar”.

El ministro criticó la “falta de coherencia normativa”: “Acá hablan de un proceso de transición, pero la normativa no dice nada de transición. La norma se cumple o no se cumple. Si quieren una transición, que la normativa lo exprese”. Y planteó una alternativa: “No digo que no avancemos hacia un sistema más moderno. Digo que no lo hagamos obligatorio (al 1 de enero). Pensemos un plan realista, que incluya a todos los productores y defina quién asume los costos”.

Asimismo, propuso explorar un esquema optativo: “Si los frigoríficos van a ser los principales beneficiarios, ¿por qué no son ellos los que pagan un precio diferencial por el ganado chipeado? Eso sería más razonable que imponer un costo obligatorio a todos”.

Compensaciones por gripe aviar

Sobre la política sanitaria, Javier Rodríguez remarcó la necesidad de cumplir con las compensaciones previstas por ley para productores afectados por sacrificios obligatorios por gripe aviar: “La ley prevé compensaciones cuando se sacrifica capital por razones sanitarias. No pueden cumplir una parte de la ley y la otra no, solo porque no les gusta. No es optativo para un gobierno”.

Y agregó que esto no solo tiene impacto económico sino sanitario: “El productor tiene que saber que si denuncia un caso, va a tener una compensación como marca la ley. Esto ordena el sistema sanitario”.

INTA

El ministro también reclamó definiciones sobre el INTA: “Cerrar INTA AMBA es dejar sin acompañamiento a diez mil productores de esa región. Horticultores y floricultores están quedando en el aire”.

Cuestionó el “desfinanciamiento” general: “Las estaciones experimentales se están cerrando. La asistencia internacional se achicó. No hay un proyecto institucional claro. No sabemos qué quieren hacer ni qué no quieren hacer”.

Y pidió mayor articulación: “Si se habla tanto de interacción Nación–provincias, sería importante que consulten a las provincias antes de tomar decisiones que afectan directamente a nuestros productores”.

RENAF, Ley Ovina y PROLANA

Finalmente, Javier Rodríguez reclamó precisiones sobre la actualización del Registro Nacional de la Agricultura Familiar (RENAF), la información que deben recibir los productores para reinscribirse, el destino de los fondos devueltos en el marco de la Ley Ovina durante 2024 y 2025, y la continuidad del PROLANA.

“Hay productores que no están recibiendo información clara. El RENAF no está funcionando como corresponde. Y con la derogación de la Ley Ovina, también quedaron en el aire los fondos reintegrados por los productores. Necesitamos respuestas concretas”, afirmó.

Del encuentro también participaron Manuel Chiappe, subsecretario de Producción Agropecuaria y Forestal; María Beatriz Giraldo, presidenta del SENASA; Nicolás Bronzovich, presidente del INTA; y Sergio Busso, ministro de Bioagroindustria de Córdoba. En representación de otras provincias estuvieron Ricardo Baraldi, subsecretario de Asuntos Agrarios de La Pampa, e Ignacio Mántaras, secretario de Agricultura y Ganadería de Santa Fe.