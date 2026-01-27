La paritaria de los choferes volvió a fracasar pero por ahora no hay paro en AMBA

Los pomnibus, con el paro en suspenso.

La paritaria entre la Unión Tranviarios Automotor y las cámaras que nuclean a las empresas del sector en el Área Metropolitana volvió a fracasar hoy, luego de que la patronal ofreciera un aumento del 1% rechazado por los trabajadores. Sin embargo, las negociaciones continúan abiertas por lo que quedó en suspenso el paro de 48 horas que había sido anunciado.

La nueva reunión -tercera- entre el gremio que conduce Roberto Fernández y las cámaras Aaeta, CEAP, Cetuba, Ctpba y Ceutupba terminó sin resultados positivos básicamente por el mismo motivo que habían fracasado las anteriores: los empresarios se niegan a ofrecer un aumento mejor hasta tanto el gobierno no convalide un aumento en los subsidios.

La UTA se había declarado en “estado de alerta y movilización” la semana pasada y, en un comunicado, había alertado sobre la posibilidad de un paro de 48 horas. Pero una nueva convocatoria para retomar las negociaciones el viernes llevó al gremio a posponer las medidas de fuerza, al menos hasta esa fecha.

Así, por el momento, el conflicto entra en una etapa de "impasse" técnico. La presión ahora recae sobre el equipo económico y la Secretaría de Transporte para destrabar los fondos que permitan destrabar la negociación y asegurar la paz social en el transporte público de pasajeros.

Para compartir en redes









Temas Choferes

UTA