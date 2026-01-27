martes 27 de enero de 2026
27 de enero de 2026 - 18:22

La paritaria de los choferes volvió a fracasar pero por ahora no hay paro en AMBA

Los empresarios volvieron a ofrecer un aumento salarial del 1% a los choferes.Quieren más subsidios. LaUTA pospuso un paro porque la negociación sigue.

Los pomnibus, con el paro en suspenso.&nbsp;

Los pomnibus, con el paro en suspenso. 

La paritaria entre la Unión Tranviarios Automotor y las cámaras que nuclean a las empresas del sector en el Área Metropolitana volvió a fracasar hoy, luego de que la patronal ofreciera un aumento del 1% rechazado por los trabajadores. Sin embargo, las negociaciones continúan abiertas por lo que quedó en suspenso el paro de 48 horas que había sido anunciado.

Más noticias
La planta de Tenaris en Valentín Alsina. 

El costo bonaerense de la guerra de titanes entre Bulgheroni, Rocca y Milei
La gobernacón bonaerense. 

Publicaron el cronograma pago de los estatales, con el aumeto del 4.5% incluído

La nueva reunión -tercera- entre el gremio que conduce Roberto Fernández y las cámaras Aaeta, CEAP, Cetuba, Ctpba y Ceutupba terminó sin resultados positivos básicamente por el mismo motivo que habían fracasado las anteriores: los empresarios se niegan a ofrecer un aumento mejor hasta tanto el gobierno no convalide un aumento en los subsidios.

La UTA se había declarado en “estado de alerta y movilización” la semana pasada y, en un comunicado, había alertado sobre la posibilidad de un paro de 48 horas. Pero una nueva convocatoria para retomar las negociaciones el viernes llevó al gremio a posponer las medidas de fuerza, al menos hasta esa fecha.

Así, por el momento, el conflicto entra en una etapa de "impasse" técnico. La presión ahora recae sobre el equipo económico y la Secretaría de Transporte para destrabar los fondos que permitan destrabar la negociación y asegurar la paz social en el transporte público de pasajeros.

Temas
Ver más

El costo bonaerense de la guerra de titanes entre Bulgheroni, Rocca y Milei

Publicaron el cronograma pago de los estatales, con el aumeto del 4.5% incluído

Un jefe libertario insultó al director de ARBA por denunciar mansiones declaradas como baldíos en la Costa

Milei escala la pelea con Techint y llama a Paolo Rocca "Don Chatarrín": ¿qué hay detrás?

ARBA identificó más de 110 mil metros cuadrados sin declarar en Pinamar y Cariló

El salario real de los registrados acumula tres meses de caídaconsecutivos 

Preocupación en Tandil: cierra la única sucursal del Banco Hipotecario

Ahora se puede comprar, vender y transferir dólares a través de Cuenta DNI

Con IA y drones, ARBA sale a detectar construcciones no declaradas

Indec: noviembre también dejó caída de ventas en supermercados, mayoristas y shoppings

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Detectaron 110 mil metros cuadrados de construcciones sin declarar en la Costa Atlántica.

ARBA identificó más de 110 mil metros cuadrados sin declarar en Pinamar y Cariló

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El Hospital Intersonal General Dr. José Penna de Bahía Blanca. 

Bahía Blanca: una mujer denunció que el padre de su bebé lo tiró al suelo "para matarlo"