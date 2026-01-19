La nafta premium subió 52% en un año: cuánto vale en PBA en comparación con el país

Pese a que la inflación en 2025 fue del 31,5% , la cifra más baja de los últimos ocho años, el precio de la nafta premium pegó un salto de 52% en los últimos doce meses . Sin embargo, hay grandes diferencias en los surtidores del país: ¿en qué posición quedó la provincia de Buenos Aires ?

De acuerdo a un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (UBA-Conicet), la variación interanual tiene valores significativos: la nafta súper tuvo una suba de 30,8% (por debajo de la inflación ), pero la nafta premium trepó el año pasado 52,18%, el gasoil común de 40,57% y el gasoil premium de 57,7%.

En lo que respecta al precio promedio nacional en surtidor de los combustibles líquidos para enero se estima en $1.835 para la nafta premium , $1.577 para la súper, $1.901 para el gasoil premium y $1.655 para el común. Y en ese sentido, existen diferencias significativas en los precios según la provincia, en parte por los costos logísticos como la carga impositiva.

En el extremo más caro del país se ubica Formosa , donde el litro de nafta premium alcanza los $1.955 , seguida por Corrientes ($1.926), La Rioja ($1.916), Misiones ($1.913) y Santa Fe ($1.898). En contraste, los valores más bajos se registran en Río Negro ($1.637 por litro ); Chubut ($1.653), La Pampa ($1.677) y Santa Cruz ($1.684). La provincia de Buenos Aires está en la mitad de la tabla, con un costo promedio del litro de $1.877 .

En el caso de la nafta súper, también se observan marcadas diferencias entre provincias. El precio más alto del litro se registra en Corrientes, donde alcanza los $1.682, seguida por Salta ($1.670), Misiones ($1.664), La Rioja ($1.663), Santiago del Estero ($1.656) y Córdoba ($1.650). Del otro lado, los valores más bajos se concentran principalmente en el sur del país. Santa Cruz presenta el litro de nafta súper más barato, a $1.350, seguida por Chubut ($1.377), Río Negro ($1.382) y La Pampa ($1.402). En el caso de las estaciones bonaerenses, el promedio es $1.614.

En el segmento de gasoil premium, donde la dispersión en menos marcada, los precios más elevados se registran en Neuquén, donde el litro alcanza los $1.987, seguida por Chubut ($1.985) y Corrientes ($1.976). En contraste, los valores más bajos se observan en Tierra del Fuego, con un precio de $1.704 por litro, Mendoza ($1.793) y la Ciudad de Buenos Aires ($1.794). En la provincia de Buenos Aires el litro se ubica en $1.848.

