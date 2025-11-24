lunes 24 de noviembre de 2025
24 de noviembre de 2025 - 20:16

"Viviendo el Cielo": festival aéreo este fin de semana en Lobos

Será en el Aeroclub Fortín de Lobos. Contará con la presencia de la Fuerza Aérea, se lanzarán paracaidistas desde un Hércules y habrá vuelos bautismales.

Por Agencia DIB
Lobos se prepara para vivir un fin de semana de festival aéreo.

Lobos se prepara para vivir un fin de semana de festival aéreo.

Aeroclub Fortín

Entre el viernes 28 y el domingo 30 se realizará en Lobos el festival aéreo "Viviendo el Cielo". El evento contará con la presencia de la cuadrilla de la Fuerza Aérea, se lanzarán paracaidistas desde un Hércules y también habrá vuelos bautismales.

Más noticias
Una madre y tres de sus hijos murieron en un incendio en Tristán Suárez, Ezeiza.

Horror en Ezeiza: mueren una mujer y tres de sus hijos en un incendio
La Fiesta Provincial de Teatro, con obras de todo el territorio bonaerense. 

Arranca en La Plata la Fiesta Provincial del Teatro

Todo tendrá lugar en el Aeroclub Fortín (el organizador), en el kilómetro 106 de la ruta 205. “La Fuerza Aérea traerá la cuadrilla histórica y habrá lanzamientos de paracaidistas desde un Hércules”, contó el encargado del Aeroclub, Martín Juárez. Además, detalló que “el viernes a la mañana se hará un homenaje a los Veteranos”, destaca el sitio El Ciudadano de Cañuelas. “El sábado se brindará una conferencia de pilotos y ex combatientes de las Islas Malvinas. La idea es que interactúe el público. Luego, se presentará el libro ‘Proa a las nubes’ y se mostrarán aviones históricos”, enumeró el organizador.

Allí mismo se dictan clases de aeromodelismo, golf y está abierto el curso de piloto privado. Desde el aire se observa todo el casco histórico de Lobos, la laguna y la estancia La Candelaria, un lugar requerido por la historia. A su vez, el próximo fin de semana estará a disposición un simulador de vuelo y se abrirá un sector seguro para observar vuelos y saltos durante toda la jornada, agrega El Ciudadano. (DIB)

Temas
Ver más

Horror en Ezeiza: mueren una mujer y tres de sus hijos en un incendio

Arranca en La Plata la Fiesta Provincial del Teatro

Otamendi: asesinan a un hombre en un campo e investigan si se trató de un robo

Luján: restauraron un histórico avión que combatió en la Guerra de Malvinas

Un filme recuerda al pueblo de Bolívar unido frente a las inundaciones de 1985

Fin de semana largo: más turistas movilizados pero con gastos más austeros

Junín: buscan controlar al barigüí, la mosca que muerde

¿Qué feriados quedan antes que termine el año?

Crecen las deudas de los argentinos y promedian los $5,6 millones por cliente

Copa Ciudad de La Plata: tenis de primer nivel para cerrar el año

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Una vista aérea de la playa de Cariló. 

Fin de semana largo: más turistas movilizados pero con gastos más austeros

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Lobos se prepara para vivir un fin de semana de festival aéreo.

"Viviendo el Cielo": festival aéreo este fin de semana en Lobos

Por  Agencia DIB