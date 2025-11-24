"Viviendo el Cielo": festival aéreo este fin de semana en Lobos

Lobos se prepara para vivir un fin de semana de festival aéreo. Aeroclub Fortín

Entre el viernes 28 y el domingo 30 se realizará en Lobos el festival aéreo "Viviendo el Cielo". El evento contará con la presencia de la cuadrilla de la Fuerza Aérea, se lanzarán paracaidistas desde un Hércules y también habrá vuelos bautismales.

Todo tendrá lugar en el Aeroclub Fortín (el organizador), en el kilómetro 106 de la ruta 205. “La Fuerza Aérea traerá la cuadrilla histórica y habrá lanzamientos de paracaidistas desde un Hércules”, contó el encargado del Aeroclub, Martín Juárez. Además, detalló que “el viernes a la mañana se hará un homenaje a los Veteranos”, destaca el sitio El Ciudadano de Cañuelas. “El sábado se brindará una conferencia de pilotos y ex combatientes de las Islas Malvinas. La idea es que interactúe el público. Luego, se presentará el libro ‘Proa a las nubes’ y se mostrarán aviones históricos”, enumeró el organizador.

Allí mismo se dictan clases de aeromodelismo, golf y está abierto el curso de piloto privado. Desde el aire se observa todo el casco histórico de Lobos, la laguna y la estancia La Candelaria, un lugar requerido por la historia. A su vez, el próximo fin de semana estará a disposición un simulador de vuelo y se abrirá un sector seguro para observar vuelos y saltos durante toda la jornada, agrega El Ciudadano. (DIB)

