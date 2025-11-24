Horror en Ezeiza: mueren una mujer y tres de sus hijos en un incendio

Una madre y tres de sus hijos murieron en un incendio en Tristán Suárez, Ezeiza. La Palabra de Ezeiza

Una mujer y tres de sus hijos murieron en un incendio registrado esta madrugada de lunes en la localidad bonaerense de Tristán Suárez, partido de Ezeiza.

De acuerdo con La Palabra de Ezeiza, el hecho se produjo en una vivienda ubicada en las calles Roca y Los Manzanos. Como consecuencia del incendio murieron la mujer y sus tres hijos, en tanto que su esposo y otro de los hijos permanecían internados en el Hospital de Ezeiza.

Las víctimas fueron identificadas como Liliana Sullca Mico, de 38 años; Gonzalo Flores, de 15; Zeynep Alba Flores Sullca, de 6, y Maite Aitana Flores Sullca, de 3 años. El padre, Juan Carlos Flores de 38 años, se encontraba en estado crítico en terapia intensiva, y el otro internado es Daniel Flores, siempre de acuerdo con La Palabra. (DIB)

