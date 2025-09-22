lunes 22 de septiembre de 2025
22 de septiembre de 2025 - 09:04

Denuncian el cierre de más de 1550 empresas bonaerenses en el primer semestre

Así lo aseguró el ministro de Economía bonaerense, Pablo López. Desde que asumió Javier Milei la cifra llega a 4.800.

Por Agencia DIB
Un grupo de trabajadores en una obra pública.
Un grupo de trabajadores en una obra pública.

El ministro de Economía bonaerense, Pablo López, volvió a cuestionar al Gobierno nacional y advirtió sobre el deterioro del tejido productivo desde la asunción de Javier Milei. Para graficar su crítica, dijo que en junio se destruyeron 277 empresas en la provincia de Buenos Aires y un total de 1.556 en el primer semestre de 2025.

Más noticias
El gobernador Axel Kicillof en conferencia de prensa. (Foto gobernación) 

Kicillof habló de los "engaños" de Milei y explicó el voto con la BUP en octubre
Una máquina trabajando en la cosecha de trigo.

Busca dólares: el Gobierno elimina las retenciones a los granos hasta el 31 de octubre

“En la Argentina de Milei, no hubo un solo mes de 2025 sin destrucción de empresas”, sostuvo el funcionario, al tiempo que reclamó un cambio de rumbo económico que permita generar empleo y sostener al sector privado.

De acuerdo con los datos expuestos por López en la red social X a partir de cifras de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, en junio cerraron 758 unidades productivas en todo el país, lo que eleva a 4.106 la cantidad de empresas destruidas en lo que va del año. Desde diciembre de 2023, cuando Milei asumió la presidencia, ya suman más de 17.000 las firmas que dejaron de operar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PabloJ_LopezOK/status/1969781160524804334&partner=&hide_thread=false

Y puntualmente el impacto en la provincia de Buenos Aires es alarmante, ya que más del 35% de los cierres de este año ocurrieron en el territorio. En junio, se destruyeron 277 empresas, totalizando 1.556 en el 1° semestre de 2025 y 4.800 desde que asumió Milei. “Esta realidad golpea fuerte al empleo local”, agregó el funcionario.

“Necesitamos una alternativa que cree más empresas, no que las destruya. A pesar de la retórica pro-empresa, los datos muestran que el Gobierno nacional está haciéndole un daño profundo al empresariado argentino y a sus trabajadores, que sufren una mayor desocupación”, cerró. (DIB)

Temas
Ver más

Kicillof habló de los "engaños" de Milei y explicó el voto con la BUP en octubre

Busca dólares: el Gobierno elimina las retenciones a los granos hasta el 31 de octubre

Promulgan la Ley de Emergencia en Discapacidad, pero suspenden su aplicación

Javier Milei rumbo a Estados Unidos: este lunes se reúne con Georgieva y el martes, con Trump

Avanza la construcción de Sidersa+ en San Nicolás: llegaron el 25% de los equipos, piezas y materiales

Milei afirmó en Córdoba que los audios de Spagnuolo fueron hechos con inteligencia artificial

Kicillof: "Cada día que Cristina pasa detenida la democracia es más débil"

"¡Qué olor a default!": el duro posteo de Cristina cuando se cumplen 100 días de su prisión domiciliaria

Milei confirmó en una entrevista que negocia un nuevo préstamo con el Tesoro de EE.UU.

Milei en Córdoba: "El pánico político se está espiralizando en el mercado"

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Una máquina trabajando en la cosecha de trigo.

Busca dólares: el Gobierno elimina las retenciones a los granos hasta el 31 de octubre

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El gobernador Axel Kicillof en conferencia de prensa. (Foto gobernación) 

Kicillof habló de los "engaños" de Milei y explicó el voto con la BUP en octubre

Por  Agencia DIB