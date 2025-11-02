domingo 02 de noviembre de 2025
2 de noviembre de 2025 - 14:46

Autos 0km: los patentamientos subieron 16,9% interanual en octubre

Se registró una caída mensual superior al 7%, según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

Por Agencia DIB
Los patentamientos de autos de octubre, según Acara.

Los patentamientos de autos de octubre, según Acara.

El patentamiento de autos creció 16,9% interanual en octubre, con un total de 51.982 unidades, aunque registró una caída mensual superior al 7%, según informó la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

Producción ovina: Senasa estableció nuevas condiciones de rotulado para los inyectables formulados con avermectinas y milbemicinas.

Sarna ovina: nuevos requisitos para el rotulado de productos inyectables
La Hidrovía Paraná-Paraguay es la principal ruta del comercio exterior argentino.

Rechazo al pedido de ambientalistas para frenar la audiencia pública por la Hidrovía

En la comparación con octubre de 2024, se vendieron 7.509 vehículos más que los 44.473 registrados un año atrás. En cambio, frente a septiembre, cuando se habían patentado 56.240 rodados, se verificó una baja del 7,6%.

Entre enero y octubre hubo 552.484 patentamientos, un incremento del 55,1% respecto de igual período de 2024, cuando se habían registrado 356.230 unidades.

El top de los patentamientos

Toyota lideró el ranking de octubre con 7.682 unidades vendidas, seguida por Volkswagen (7.271), Fiat (5.492), Ford (5.054), Renault (4.784), Chevrolet (4.237), Peugeot (4.103), Citroën (1.985), Jeep (1.809) y Nissan (1.412).

Cuál es el auto más vendido

En cuanto a los modelos, la Toyota Hilux encabezó las ventas con 2.523 unidades, desplazando al Toyota Yaris, que quedó segundo con 2.253 patentamientos. El Peugeot 208 completó el podio con 2.232 vehículos, cinco puestos por encima de su ubicación en septiembre.

Al analizar el desempeño del mes, el presidente de Acara, Sebastián Beato, citado por la agencia Noticias Argentinas, señaló: “Completamos lo que fue otro mes sensible por temas electorales, al igual que septiembre, por encima de los 50.000 patentamientos, y eso ya lo convierte en una buena noticia”. Agregó además: “Durante esta última semana hemos tenido mucho movimiento en nuestras concesionarias; evidentemente el resultado del domingo impulsó a muchos clientes a consultar y concretar sus operaciones, por eso vemos que octubre mantiene el buen crecimiento interanual que nos ha venido acompañando”. (DIB)

Producción ovina: Senasa estableció nuevas condiciones de rotulado para los inyectables formulados con avermectinas y milbemicinas.

Sarna ovina: nuevos requisitos para el rotulado de productos inyectables

Los patentamientos de autos de octubre, según Acara.

Por  Agencia DIB