lunes 10 de noviembre de 2025
10 de noviembre de 2025 - 09:46

Autorizan subas del biodiésel y bioetanol, que le meten presión a la nafta

Lo decidió la Secretaría de Energía en una resolución. Pero redujo el porcentaje obligatorio de corte, con el objetivo de contener ese impacto.

Por Agencia DIB
El precio de las naftas en la mira. (Xinhua)
El precio de las naftas en la mira. (Xinhua)

La Secretaría de Energía autorizó este lunes una nueva suba en los precios de los biocombustibles y sumó así presión a los precios de los combustibles que pagan los automovilistas en surtidor. Sin embargo, redujo de forma transitoria el porcentaje obligatorio de corte, con el objetivo de contener ese impacto en el valor de la nafta.

Más noticias
Máquinas trabajando en el campo.

Arba prorrogó el vencimiento para pagar el Inmobiliario Rural hasta diciembre
La venta de autos usados según la Cámara del Comercio Automotor (CCA).

Autos usados: las ventas cayeron 3,10% en octubre, pero en el año crecen casi 12%

En principio, a través de la Resolución 443, publicada en el Boletín Oficial, estableció el precio mínimo del bioetanol de caña de azúcar se fijó en $918,025 por litro, mientras que el bioetanol de maíz pasó a valer $841,394 por litro. Ambos valores regirán durante todo noviembre y hasta que se publique un nuevo ajuste.

Mientras que a través de la resolución 445, se fijó en $1.688.961 por tonelada el precio de adquisición del biodiésel destinado a la mezcla obligatoria con gasoil durante noviembre, hasta que se establezca un nuevo valor.

De este modo, el Gobierno decidió bajar el corte obligatorio de biodiésel en gasoil del 7,5% al 7% en volumen. La medida se apoya en la Ley 27.640 y se justifica en el “fuerte incremento” reciente del precio del aceite de soja, principal insumo del biodiésel, que viene empujando al alza los costos del combustible.

Con el objetivo de "morigerar el impacto de dicho incremento en el precio del gasoil en boca de surtidor y en el costo logístico de la actividad económica en general, se consideró necesario establecer transitoriamente una reducción del porcentaje de mezcla obligatoria de biodiesel en gasoil y diésel oil, hasta tanto se defina un nuevo valor de corte". (DIB)

Temas
Ver más

Arba prorrogó el vencimiento para pagar el Inmobiliario Rural hasta diciembre

Autos usados: las ventas cayeron 3,10% en octubre, pero en el año crecen casi 12%

Chacinados: se actualizan los ingredientes y valores permitidos para la elaboración

Pymes: las ventas minoristas cayeron otro 1,4% interanual en octubre

Bullrich recorrió zonas inundadas en la Provincia y confirmó asistencia de $1.900 millones

Inundaciones: la Provincia acusa al Gobierno por el abandono del Plan del Salado

El Gobierno elimina casi mil normas para desregular la industria del vino

Combustibles: impulsan una ley que obligue a comunicar los aumentos de precios

Industria electrónica: el 50% de las empresas registró niveles de producción estables en el tercer trimestre del año

Banco Provincia: llega un verano turístico con promociones, cuotas y préstamos

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Máquinas trabajando en el campo.

Arba prorrogó el vencimiento para pagar el Inmobiliario Rural hasta diciembre

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Máquinas trabajando en el campo.

Arba prorrogó el vencimiento para pagar el Inmobiliario Rural hasta diciembre

Por  Agencia DIB