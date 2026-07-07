martes 07 de julio de 2026
7 de julio de 2026 - 10:12

ARBA: este miércoles 8 vence la cuota 5 del Impuesto Automotor con descuento

Se puede pagar online, con QR o de manera presencial. La bonificación corre con cualquiera de estos medios.

Por Agencia DIB
Novedades sobre ARBA.
Novedades sobre ARBA.

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) informa que hasta este miércoles 8 de julio se puede pagar con descuento de hasta el 10% la cuota 5 del Impuesto a los Automotores. Quienes estén al día y paguen en término, pueden obtener la bonificación con cualquier medio de pago con el que elijan abonar.

Más noticias
Con las baterías se van a reducir los cortes de luz en el verano.

Adjudican más almacenamiento energético con baterías para reducir cortes de luz
El Instituto de Previsión Social en la mira. 

Provincia defiende el traspaso de los aportes de Anses al IPS

La agencia también recordó que durante este año comenzó a regir el nuevo esquema de vencimientos para pagar la patente mensualmente, que incluye la posibilidad de abonar en hasta 10 cuotas “con el objetivo de tener mayor previsibilidad financiera para las y los contribuyentes”.

Las opciones

Para abonar hay varias opciones. Una es ingresar a la web de ARBA (www.arba.gov.ar), en la sección “Pagá tus impuestos”, donde es posible abonar con tarjeta de crédito o generar el código de pago electrónico para utilizar en cajeros automáticos.

También está disponible la opción de pago digital mediante Cuenta DNI, escaneando el código QR que le fuera enviado al correo electrónico por la agencia, que estará vigente hasta la fecha de vencimiento de la cuota.

Quienes prefieran realizar el trámite de manera presencial podrán hacerlo en entidades bancarias habilitadas o en las bocas de cobro de Provincia Net Pagos, previa descarga de las boletas desde la página web de ARBA.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Adjudican más almacenamiento energético con baterías para reducir cortes de luz

Provincia defiende el traspaso de los aportes de Anses al IPS

Caputo presentó el plan para refinanciar deuda para lo que queda de 2026 y de cara a 2027: las claves

Mariano Carrillo: "Kicillof tiene la experiencia y la templanza para conducir la Argentina"

Las ventas minoristas pymes cortaron 13 meses de caída impulsadas por el Mundial y el aguinaldo

La producción automotriz cerró el primer semestre con una caída del 18%

Paritaria tensa: el gobierno ofertó una suba del 2,5% a docentes y estatales, pero los gremios ni siquiera lo consideraron

El Banco Central refinanció sus préstamos con bancos internacionales por US$6.000 millones

ARCA define los nuevos valores del monotributo: en cuánto quedan las cuotas desde julio

Inversión de US$ 1.200 millones: el Gobierno anunció que capitales privados construirán un reactor nuclear

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Con las baterías se van a reducir los cortes de luz en el verano.

Adjudican más almacenamiento energético con baterías para reducir cortes de luz

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Espert, en la mira de la justicia federal.

Espert presentó un escrito en la causa por lavado de 200 mil dólares