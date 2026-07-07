ARBA: este miércoles 8 vence la cuota 5 del Impuesto Automotor con descuento

Novedades sobre ARBA.

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) informa que hasta este miércoles 8 de julio se puede pagar con descuento de hasta el 10% la cuota 5 del Impuesto a los Automotores. Quienes estén al día y paguen en término, pueden obtener la bonificación con cualquier medio de pago con el que elijan abonar.

La agencia también recordó que durante este año comenzó a regir el nuevo esquema de vencimientos para pagar la patente mensualmente, que incluye la posibilidad de abonar en hasta 10 cuotas “con el objetivo de tener mayor previsibilidad financiera para las y los contribuyentes”.

Las opciones Para abonar hay varias opciones. Una es ingresar a la web de ARBA (www.arba.gov.ar), en la sección “Pagá tus impuestos”, donde es posible abonar con tarjeta de crédito o generar el código de pago electrónico para utilizar en cajeros automáticos.

También está disponible la opción de pago digital mediante Cuenta DNI, escaneando el código QR que le fuera enviado al correo electrónico por la agencia, que estará vigente hasta la fecha de vencimiento de la cuota.

Quienes prefieran realizar el trámite de manera presencial podrán hacerlo en entidades bancarias habilitadas o en las bocas de cobro de Provincia Net Pagos, previa descarga de las boletas desde la página web de ARBA. Fuente: Agencia DIB

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