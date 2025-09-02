martes 02 de septiembre de 2025
2 de septiembre de 2025 - 10:00

ARBA amplió hasta $3,5 millones el monto para tramitar la demanda exprés online

Con esta decisión, más del 95% de quienes poseen saldos a favor acumulados podrán solicitar su devolución a través de esta vía digital.

Por Agencia DIB
Novedades sobre ARBA.
Novedades sobre ARBA.

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) informó que se amplió en un 250% el monto para la presentación de la demanda exprés online de repetición de saldos a favor (SAF), que pasó de $1.000.000 a $3.500.000.

Más noticias
Novedades sobre ARBA.

Desde diciembre, ARBA permitirá emitir comprobantes online de retenciones
ARBA lanzó medidas que buscan “dar alivio inmediato a los contribuyentes y simplificar el sistema tributario”. (Prensa ARBA)

ARBA suspendió hasta fin de año las medidas cautelares para acompañar al sector productivo

Con esta decisión publicada en el Boletín Oficial, más del 95% de quienes poseen saldos a favor acumulados podrán solicitar su devolución a través de esta vía digital, que garantiza un proceso ágil, transparente y sin trámites burocráticos. Para quienes cumplan con los requisitos formales, el reintegro se efectivizará en un plazo de menos de 72 horas hábiles, otorgando rapidez y previsibilidad al sector privado.

El cambio permitirá que cerca de la mitad de las demandas de repetición se resuelvan automáticamente. Al inicio de la gestión del gobernador Axel Kicillof, menos del 30% se tramitaba de este modo. Hoy, gracias a la digitalización y modernización, el procedimiento se consolidó como un canal central de devolución.

El Director Ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, destacó que cuando asumió Axel Kicillof, los saldos a favor acumulados representaban más de tres meses de impuesto declarado, producto de años de una lógica que castigaba la formalización. “Hoy ese indicador se redujo a 0,9, lo que significó devolver más de un billón de pesos en capital de trabajo al sector privado”, agregó.

Qué otras medidas tomó ARBA

Esta decisión se suma a un conjunto de medidas que buscan reordenar el esquema tributario y favorecer a quienes cumplen, como la digitalización de comprobantes de retención, la inscripción automática y depuración de agentes de recaudación, la simplificación para pymes y profesionales, y la implementación del régimen de Saldos a Favor Cero (SAF 0), que asegura que las y los contribuyentes no acumulen créditos innecesarios con el fisco y dispongan de mayor liquidez para la producción y el empleo.

“Lo cierto es que, cuando asumimos, la recaudación se sostenía principalmente en las retenciones bancarias. Hoy, en cambio, el canal central son los pagos directos. Con el Régimen Simplificado de Ingresos Brutos logramos excluir a más de 1,3 millones de contribuyentes de todos los regímenes de retenciones, y con el nuevo régimen para buenos cumplidores profundizamos ese mismo camino”, concluyó Girard. (DIB)

Temas
Ver más

Desde diciembre, ARBA permitirá emitir comprobantes online de retenciones

ARBA suspendió hasta fin de año las medidas cautelares para acompañar al sector productivo

ARBA: nuevo régimen para evitar la acumulación de saldos a favor y liberar capital de trabajo

Cambio de rumbo: el Gobierno interviene directamente en el precio del dólar

El pan en crisis: más de 600 locales cerrados y drástica caída del consumo

Septiembre: todas las promociones de Cuenta DNI y un plus

Deuda: la Provincia pagó el segundo vencimiento del año

Multas: cruzar en rojo o circular sin VTV puede costar hasta $1.606.000

Confirman los aumentos en las tarifas de luz y gas para septiembre

Panaderías: en el último año y medio cerraron alrededor de 14.000 en todo el país

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El precio del pan, en alza.

El pan en crisis: más de 600 locales cerrados y drástica caída del consumo

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Nicolás Rodríguez, detenido por el crimen de Claudia Scrazzollo en Tristán Suárez. (Policía bonaerense)

Detienen a un joven por el femicidio de Claudia Scrazzolo en Tristán Suárez

Por  Agencia DIB