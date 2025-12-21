domingo 21 de diciembre de 2025
21 de diciembre de 2025 - 11:22

Angus Argentina: llamado a fortalecer la cadena de la carne y reconocer el valor de la genética

La Asociación Argentina de Angus (AAA) llevó a cabo su cóctel de fin de año en el Centro de Remates y Exposiciones de Cañuelas.

Por Agencia DIB
Cierre de año en Cañuelas para la Asociación Argentina de Angus﻿.

Cierre de año en Cañuelas para la Asociación Argentina de Angus﻿.

El Ciudadano

La Asociación Argentina de Angus (AAA) llevó a cabo su cóctel de fin de año en el Centro de Remates y Exposiciones de Cañuelas, en un encuentro que congregó a productores, criadores, cabañeros, consignatarios, frigoríficos, exportadores y autoridades. La jornada fue el cierre de un nuevo ciclo para la raza y el marco también para la entrega de los Premios Banderín 2025, distinciones que reconocen el desempeño destacado de cabañas de todo el país.

El Presupuesto 2026 plantea fuertes recortes a la educación y a la ciencia, según CEPA,

El Presupuesto profundiza el ajuste sobre el sistema educativo y científico, advierte estudio privado
Quedó establecido el calendario para la primera y segunda campaña anual de vacunación contra la fiebre aftosa y la brucelosis bovina.

Fiebre aftosa y brucelosis bovina: calendario 2026 para la primera y segunda campaña de vacunación

El acto fue encabezado por el presidente de la Asociación, Amadeo Derito, quien durante su discurso puso en valor el rol de los consignatarios en la difusión de la raza entre los criadores comerciales y resaltó el aporte de los frigoríficos y exportadores en el posicionamiento de la Carne Angus Certificada en los mercados de mayor valor, según informa El Ciudadano de Cañuelas.

Angus Argentina: hoja de ruta

Al proyectar el futuro de la entidad, Derito planteó como objetivo central de la nueva etapa estar presentes en todos los eslabones de la cadena de la carne, desde los cabañeros y criadores hasta los frigoríficos, exportadores y distribuidores, con la premisa de que cada actor reciba el reconocimiento acorde al valor que aporta.

En ese marco, fue enfático al referirse a la necesidad de capturar valor a lo largo de toda la cadena y lo expresó con definiciones concretas: “Tenemos que conseguir que ese ternero Angus, de genética superior, se venda mejor; que el productor que venda un novillo Angus consiga mejores precios; que el frigorífico que exporta carne Angus obtenga un plus por su calidad”.

Asimismo, adelantó que la nueva gestión pondrá el foco en la innovación genética, la trazabilidad, la sustentabilidad y el fortalecimiento del posicionamiento de la Carne Angus Certificada en los mercados más exigentes.

Con un llamado a la unidad, la responsabilidad y una visión de largo plazo, Derito cerró la noche convocando a los presentes a trabajar de manera conjunta por el futuro de la raza. “El Angus está en nuestras manos”, afirmó, sintetizando el espíritu de una entidad que apuesta a consolidar su liderazgo con una mirada integral de la cadena cárnica, cierra El Ciudadano.

Fuente: Agencia DIB

