martes 07 de julio de 2026
7 de julio de 2026 - 10:11

Adjudican más almacenamiento energético con baterías para reducir cortes de luz

El Gobierno adjudicó 700,5 MW de potencia a cinco empresas en siete regiones del país, con la intención de que las baterías eviten cortes de luz en el verano.

Por Agencia DIB
Con las baterías se van a reducir los cortes de luz en el verano.

Con las baterías se van a reducir los cortes de luz en el verano.

NA

Con la Resolución 155/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial, el Gobierno formalizó la adjudicación de la licitación Alma SADI que incorpora centrales de almacenamiento de energía eléctrica en baterías para fortalecer el sistema interconectado y reducir los cortes de luz en épocas de grandes consumos, como el verano.

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De esta manera, dentro del Plan de Contingencia de la Secretaría de Energía, se otorgó contratos para la provisión de reserva y confiabilidad en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) a través de sistemas de almacenamiento energético en baterías, conocidos técnicamente como BESS (Battery Energy Storage System).

Exitosa convocatoria de la Secretaría de Energía

La convocatoria despertó un gran interés en el sector privado, ya que se recibieron inicialmente 235 ofertas por un total de 8.338 megavatios (MW), superando ampliamente la potencia objetivo referencial de 700 MW establecida originalmente.

Tras la evaluación, se adjudicaron 20 proyectos de 5 empresas a lo largo de 7 regiones del país: PBA, NOA, NEA Chaco-Formosa, NEA Misiones-Corrientes, Litoral Entre Ríos, Litoral Santa Fe y Pampa. La inversión estimada para esta primera etapa es de US$700 millones.

Las empresas adjudicatarias son GENNEIA (7 proyectos), DQD Energy (8 proyectos), 360 Energy Solar (3 proyectos), ALUAR (un proyecto) e INTERMEPRO (un proyecto).

Al destacar la adjudicación, el Ejecutivo sostuvo que “el almacenamiento con baterías de última generación permite responder rápidamente ante variaciones de demanda, aportar flexibilidad al despacho y sumar reservas para operar con mayor seguridad, reduciendo la probabilidad de cortes y mejorando la calidad del servicio eléctrico para usuarios residenciales".

Fuente: Agencia DIB

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