"Vamos Nene": Franco Colapinto correrá en Fórmula 1 con Alpine en 2026

Por tercer año consecutivo, Franco Colapinto será piloto de Fórmula 1 , aunque por primera vez tendrá la oportunidad de iniciar una temporada. Alpine confirmó este viernes que el argentino formará la dupla junto a Pierre Gasly en el 2026.

Colapinto, que recaló en la escudería francesa a principios de 2025 desde Williams y saltó a la titularidad en lugar de Jack Doohan tras los primeros seis Grandes Premios del curso, tuvo una gran evolución en su rendimiento y estará desde el inicio en el próximo año. El corredor de 22 años y oriundo de Pilar comenzará por primera vez una temporada en el Gran Circo.

“Vamos nene. @FranColapinto completa nuestra alineación de pilotos para 2026, brindando mayor estabilidad y continuidad al equipo para la nueva era de regulación”, indicó Alpine en un comunicado en las redes sociales, acompañado por fotos.

“La confirmación de hoy es una continuación del acuerdo plurianual para asegurar los servicios de Franco como piloto, firmado en enero de este año” , indicaron sobre el vínculo. “Franco será compañero y pilotará junto a Pierre Gasly, que recientemente se ha comprometido a largo plazo con el equipo. Juntos ayudarán a impulsar al equipo y aportarán más estabilidad y continuidad para la temporada 2026, que supone una nueva oportunidad y un nuevo comienzo para el equipo en una nueva era de regulaciones”, agregaron.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/1986791500164759751&partner=&hide_thread=false Vamos Nene @FranColapinto completes our 2026 driver line-up, bringing further stability and continuity to the team for the new regulation era. pic.twitter.com/TwshFWYQN2 — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) November 7, 2025

La primera pista la dio el equipo mediante un posteo en redes sociales. “¿Hiciste los cálculos?“, era el mensaje que acompañaba una placa con la fecha 07 11 25, coincidente con este viernes. La suma de esos tres números da 43, el número que usa Franco. ¿Otra pista? Sean Summers, hombre fuerte de MercadoLibre, principal sponsor de Colapinto, tuiteó la imagen de la compra de un bolígrafo a través de la plataforma y la frase “llega mañana”, en velada alusión a la firma del contrato. Y este viernes, exactamente a las 10.43, Alpine confirmó la noticia con otro tuit.

Vale recordar que Colapinto firmó contrato con Alpine a principios de 2025 en el marco de una cesión de cinco años desde Williams. El pilarense llegó por expreso pedido de Flavio Briatore, asesor ejecutivo y uno de los hombres con mayor influencia en la toma de decisiones del team con sede en Enstone. (DIB)