Selección: entradas caras y rivales débiles, el combo que genera ruido en la previa del Mundial

La Selección Argentina vuelve a jugar en el país con la expectativa de ver a Lionel Messi en sus últimos partidos como local, pero ante rivales débiles y entradas caras.

El aeropuerto de Ezeiza fue una pasarela de figuras del fútbol internacional. Uno a uno, fueron apareciendo los jugadores de la Selección Argentina, campeones del mundo en Qatar 2022. Desde Nicolás Otamendi, que anunció que el Mundial será su última aventura en celeste y blanco, hasta Alexis Mac Allister, que lamentó la cancelación de la Finalissima. Y justamente ese partido sigue haciendo ruido, aunque ahora poco tiene que ver con echarse culpas como sucedió hace una semana entre la AFA y la Real Federación Española. El foco está puesto en los rivales poco exigentes que enfrentará el equipo nacional, el viernes 27 y el martes 31 en la Bombonera.

Mientras Colombia y Brasil jugarán ante Francia y Croacia, Uruguay chocará con Inglaterra y Paraguay tendrá un duelo con Grecia, por citar algunos casos de amistosos sudamericanos, Argentina recibirá a Mauritania (puesto 115 en el ranking FIFA) y Zambia (91), dos adversarios que están muy lejos de provocar entusiasmo en los hinchas, pero sobre todo no son medida. Estos conjuntos africanos no están a la altura de nuestro seleccionado.

“Obviamente, somos inferiores a Argentina en todo, es la actual campeona del mundo, de los mejores de la historia, pero no vamos como comparsa ni como sparring”, dijo Aritz López Garai, entrenador español de Mauritania. En las Eliminatorias apenas sumó 7 puntos en el Grupo B que lideró Senegal con 24 y se quedó afuera del Mundial.

Clasificó a tres ediciones consecutivas de la Copa África (2019, 2021 y 2023), pero no avanzó más allá de los octavos de final. Tiene algunos futbolistas que militan en Europa, ninguno en las grandes ligas. Entre ellos, Mamadou Diop (arquero de Grenoble, Segunda División de Francia), Aboubakary Koita (atacante del AEK de Grecia) y Beyatt Lekweiry (Lausana de Suiza), por citar algunos casos.

El plantel de Mauritania

El plantel de Mauritania, un país de 5 millones de habitantes ubicado en el noreste de África en pleno desierto del Sahara, está valuado en 22,8 millones de euros, 35 veces que la constelación de estrellas de Argentina. Y si de precios se trata, ¿está bien pagar casi 500 mil pesos por una entrada para ver este partido que tiene carácter de entrenamiento?

Las localidades ya están a la venta y los valores oscilan desde los 90 mil (popular) hasta 490 mil (la preferencial). Hay plateas por 150 mil, 200 mil, 300 mil y 350 mil. La oferta de lugares es menor a la del Monumental, copado por los recitales de ACDC. Habrá que ver qué demanda hay. Habitualmente, el público que asiste a los partidos de la Selección Argentina es diferente a aquel que cada fin de semana asiste a los estadios del campeonato local. Hay un condimento extra que puede justificar la inversión del bolsillo: serán los últimos pases de magia de Lionel Messi con la camiseta albiceleste en nuestro país. Después del Mundial, dejaría la Selección, ya con 39 años.

Zambia será el siguiente adversario. Con algo más de tradición futbolística, campeón africano en 2012, tampoco logró el pasaje a la cita mundialista en Estados Unidos, México y Canadá. Sumó 9 puntos en las Eliminatorias, muy lejos de Marruecos, clasificado con 24 puntos en el Grupo A. En la Copa África también le tocó jugar en la misma zona que los marroquíes y no llegó a los octavos de final. Su gran carta del gol también es su futbolista más valioso: Patson Daka, delantero del Leicester City de la Premier League, autor de 27 goles en 150 partidos.

Con España fuera de carrera, Argentina tuvo que salir a buscar rivales de apuro. Se acordó un amistoso con Guatemala, pero la FIFA no permite disputar partidos en dos continentes diferentes y el viernes el seleccionado centroamericano enfrentará a Argelia en Génova. ¿Será cierto que Lionel Scaloni prefiere jugar contra adversarios de menor jerarquía para evitar resultados incómodos?

Qué paso en los otros mundiales

Antes de Qatar 2022, los amistosos se jugaron en Estados Unidos y Abu Dabi. Todos fueron goleadas contra Honduras y Jamaica (ambos 3 a 0) y Emiratos Arabes (5 a 0).

Previo a Rusia 2018, con Jorge Sampaoli como entrenador y Scaloni en el rol de colaborador, Argentina le ganó 2 a 0 a Italia en Suiza y fue aplastado 6 a 1 por España en Madrid, lo que generó un cimbronazo interno. No obstante, la despedida también fue en la Bombonera con un 4 a 0 ante Haití.

En 2014 jugó ante Eslovenia (2 a 0), en 2010 con Canadá (5 a 0) y en 2010 contra Angola (2 a 0).

“Obviamente, me hubiera gustado jugar la Finalissima, representar a mi país. Pero bueno, lamentablemente por los problemas que hubo no se pudo. Ahora hay que aprovechar los amistosos. Cuando jugamos previamente al Mundial de Qatar tampoco hubo rivales tan exigentes, pero tratamos de tomar la responsabilidad con el adversario que sea”, declaró Enzo Fernández, titular indiscutible en el equipo de Scaloni.

La realidad, de todos modos, se verá en tierra norteamericana, donde Argentina enfrentará a Argelia, Austria y Jordania. Ni hablar en 16avos de final, donde podría encontrarse con Uruguay o España, ni más menos, en la búsqueda de la cuarta estrella.

Fuente: Agencia DIB