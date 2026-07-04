Mundial 2026: con Scaloni, Lorenzo, Alfaro y Pochettino, los DT argentinos dejan su huella

Néstor Lorenzo está haciendo historia con Colombia en el Mundial 2026.

No sólo los jugadores argentinos se destacan en el Mundial 2026. También lo hacen los directores técnicos de nuestro país. Además de Lionel Scaloni, están en octavos de final Mauricio Pochettino (con Estados Unidos), Gustavo Alfaro (Paraguay) y Néstor Lorenzo (Colombia).

Los DT argentinos y los octavos de final El primero en salir a la cancha es Gustavo Alfaro, y seguramente es el que la tiene más difícil. Este sábado Paraguay enfrenta al gran candidato, Francia, en la ciudad de Filadelfia.

El lunes 6 a la noche Mauricio Pochettino, a priori, tiene un compromiso más accesible, cuando Estados Unidos reciba a Bélgica, en la ciudad de Seattle.

El martes 7, a las 13, la Argentina de Scaloni juega ante Egipto. En los papeles sería un rival “ganable”, pero después de lo sucedido ante Cabo Verde, no hay que descuidarse nunca.

Por último, el mismo martes, pero a la noche, Colombia, con la dirección técnica de Néstor Lorenzo, se mide con Suiza, en Vancouver, Canadá). Los sudamericanos aparecen como los candidatos al triunfo. Fuente: Agencia DIB

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