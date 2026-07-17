viernes 17 de julio de 2026
17 de julio de 2026 - 15:01

Las camisetas que usarán Argentina y España en la final del Mundial 2026

FIFA confirmó que en la final del Mundial 2026 la Selección argentina lucirá la camiseta titular celeste y blanca, igual que en Qatar 2022.

Por Agencia DIB
En la final, Argentina saldrá a la cancha con la tradicional celeste y blanca, como en Qatar 2022.

En la final, Argentina saldrá a la cancha con la tradicional celeste y blanca, como en Qatar 2022.

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A poco más de dos días de la final del Mundial 2026, FIFA anunció como saldrán al césped del estadio Nueva York Nueva Jersey las selecciones de Argentina y España. El equipo dirigido por Lionel Scaloni irá con la titular celeste y blanca, con short y medias blancos.

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Los españoles también usarán la titular -de color rojo- con pantalones azules para la segunda final de su historia, después de la consagración en Sudáfrica 2010.

Camisetas ganadoras

En la final de Qatar 2022, ante Francia, la selección argentina también se vistió de celeste y blanco. Además, Emiliano "Dibu" Martínez usará el buzo verde, como en aquel partido decisivo contra los franceses hace tres años y medio.

Unai Simon, el arquero español al que le han convertido un sólo gol en los siete partidos disputados en este Mundial, estará vestido todo de celeste. El único tanto recibido por España lo hizo el belga Charles De Ketelaere, en cuartos de final.

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