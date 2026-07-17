Mundial 2026: por primera vez, al estilo NBA, FIFA entregará un anillo a los campeones

El anillo que entregará la FIFA a los 30 campeones. Unos dos mil más saldrán a la venta. FIFA

En otra acción al estilo Estados Unidos, como la pausa de hidratación o el “show de medio tiempo”, por primera vez FIFA entregará un anillo -30 en total- a cada uno de los campeones del Mundial 2026, tal como lo hace en básquet la NBA o en fútbol americano la NFL.

En total se forjarán 2.026 anillos, los 1.996 que queden se pondrán a la venta para los aficionados de todo el mundo, aunque todavía no se conoce el precio, aunque seguramente serán miles de dólares.

La final entre Argentina y España El domingo 19, en el Estadio de Nueva York Nueva Jersey se entregará al vencedor el emblemático trofeo y las tradicionales medallas de oro al campeón, de plata al subcampeón, y de bronce al ganador del partido por el tercer puesto del sábado.

Pero en esta ocasión se sumarán por primera vez 30 anillos personalizados para los campeones. Inmediatamente después de la final, el capitán y el seleccionador del equipo ganador obtendrán unos anillos provisionales para conmemorar la ocasión. Posteriormente, los 30 anillos de los ganadores se fabricarán a medida y entregarán a sus destinatarios.

El anillo en una cara mostrará el trofeo de la Copa del Mundo y en la otra se personalizará para reflejar la identidad del equipo ganador. Cada pieza estará numerada y se acompañará del certificado de autenticidad. Fuente: Agencia DIB

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