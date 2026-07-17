La final Argentina-España tiene árbitro confirmado: quién es Slavko Vinčić

La FIFA confirmó a la terna arbitral que dirigirá este domingo a las 16 la final del Mundial 2026 entre la Argentina y España en el Estadio Nueva York-Nueva Jersey de Estados Unidos. Y quién tendrá la responsabilidad de llevar adelante ese choque será el esloveno Slavko Vini.

Junto a Vini estarán los asistentes Toma Klannik y Andra Kovai, también de Eslovenia. El cuarto árbitro será el jordano Adham Makhadmeh, mientras que el asistente de reserva será su compatriota Mohammad Alkalaf.

Vini tiene un antecedente relativamente cercano en el que dirigió a la selección argentina: fue en la histórica derrota albiceleste ante Arabia Saudita (1-2) en el Mundial de Qatar 2022, un cotejo en el que, a instancias del VAR, se anularon tres goles al equipo dirigido por Lionel Scaloni.

La final del Mundial será el cuarto cotejo que conducirá el esloveno en lo que va del Mundial 2026. Por la fase de grupos, dirigió el empate 1-1 entre Brasil y Marruecos, y la victoria de Argelia sobre Jordania (2-1), por el grupo en el que estaba la Argentina; ya en los 16avos de final, estuvo a cargo del triunfo de México sobre Ecuador por 2-0; en este último partido, expulsó al ecuatoriano Piero Hincapié por taparse la boca en un entredicho con Santiago Giménez.

Introducing your referee for the @FIFAWorldCup 2026 Final....



Congratulations, Slavko Vini! pic.twitter.com/OMLJ3oA31p — FIFA (@FIFAcom) July 17, 2026

Vini, de 46 años, es considerado el mejor árbitro de su país, es internacional desde la temporada 2010 y cuenta con una amplia experiencia en partidos de alta trascendencia, como las semifinales de la Nations League 2023 entre España e Italia, y la final de la Champions League 2024 que protagonizaron Real Madrid y Borussia Dortmund. También dirigió el choque de River ante Monterrey de México (0-0) por el Mundial de Clubes 2025.

Su carrera, sin embargo, estuvo salpicada por un episodio extrafutbolístico que causó una fuerte conmoción. En 2020, durante la pandemia, fue detenido durante un operativo policial en Bosnia y Herzegovina, en medio de una redada contra una red de prostitución, tráfico de drogas y venta de armas ilegales, aunque fue liberado horas después sin que se le levantaran cargos y tras ser interrogado como testigo.