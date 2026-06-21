Fernando Troyansky: el futbolista de un pueblo muy pequeño de Buenos Aires que hizo su carrera en Austria

Los Andes enfrentaba a Unión y cuenta que desde Europa habían venido a ver a Andrés Silvera, el delantero del equipo santafesino. “Me tocó marcarlo y la verdad que anduve bien”, recuerda el defensor Fernando Troyansky. Así y todo, el Cuqui metió dos goles en la victoria tatengue 4-3 en la cancha de Lanús. Esa derrota caldeó los ánimos: los de Lomas de Zamora no tenían un buen andar en la Primera División y sus hinchas -la barra- exigieron explicaciones al plantel, no de la mejor manera. “Fue duro, vinieron a apretarnos”.

Aquel veedor que llegó para observar a Silvera se llevó una muy buena impresión de Troyansky, de 23 años por entonces, quien terminó recibiendo una propuesta de ir a jugar a Europa. Y fue así que el futbolista de Juan Cousté (estación Algarrobo), una pequeña localidad del partido de Villarino, se fue a Austria, donde jugó durante más de diez años.

“Estaba en Los Andes y el técnico era Jorge Ginarte, un prócer del club con el que habían ascendido a Primera. Él priorizaba a sus jugadores y yo, joven y recién llegado, la tenía que luchar, al igual que otros como Germán Denis. Pero los resultados no se daban [un 2-6 con Rosario Central marcó el fin de ciclo para Ginarte] y ahí llegó Miguel Ángel Russo, que me dio toda la confianza”, le explica Troyansky a la Agencia DIB. De aquel equipo tira nombres como el Loco José Marzo o Felipe Desagastizábal.

A Russo le costó enderezar el rumbo en esa primera mitad de la temporada 2000-2001 y por eso los ánimos se fueron caldeando, al extremo de mudar los entrenamientos a La Plata. “Era un momento duro y a mí me llegó la posibilidad de irme a Europa, ni lo dudé. Si bien estábamos en el 1 a 1 y los jugadores prácticamente no se iban, a mí me salió esa oportunidad en plena pretemporada, era Europa y buena moneda, ya está. Jugaba en la Primera División del fútbol argentino, sí, pero no estaba en el más alto nivel, ni ganando mucho”.

Troyansky Fernando 09 Fernando Troyansky en Olimpo de Bahía Blanca, el paso previo a la Primera División.

Para ese entonces, Troyansky había escuchado que Oscar Ruggeri, DT de San Lorenzo, estaba interesado en él. Además, le había marcado un gol al Independiente de Gabriel Milito, Esteban Cambiasso y Diego Forlán, y había tenido otras buenas actuaciones, como por ejemplo aquel partido ante Unión. “Russo no quería que me fuera, quería que me quedara la segunda mitad de la temporada. Pero me fui”.

De Algarrobo Juan Cousté

Troyansky había llegado a Los Andes desde Olimpo de Bahía Blanca, y antes había jugado en Club Juventud Agraria Deportiva de Juan Cousté; en cambio, su hermano Franco, también futbolista (ex San Lorenzo), se inició en Juventud Unida, el otro equipo del pueblo.

“Algarrobo Juan Cousté. Nosotros le decimos Algarrobo, porque todo el mundo lo conoce así”, dice sobre el pago, una pequeña localidad al Oeste de Villarino, de poquitito más de 2.000 habitantes según el Censo 2022. “Ahora en Algarrobo el fútbol para los pibes está organizado, pero en mi época tuve que jugar infantiles en Médanos y en Mayor Buratovich”. Eso sí, “con el seleccionado de Villarino fuimos a jugar a Pedro Luro en los Torneos Bonaerenses y nos clasificamos para ir a Pinamar”.

Troyansky Fernando 10 Fernando Troyansky fue campeón de la Liga del Sur con Olimpo y ascendió al Argentino y a la B Nacional. Gentileza

En esos años, y más adelante también, “viajábamos en la parte de atrás de la camioneta, tragando tierra porque íbamos cortando camino por el campo. En eso, mi padre siempre se portó: me ha llevado a entrenar a Bahía, no se perdía ningún partido, tenía la camioneta y cargaba a los pibes. Así tuvimos la chance de entrar de lleno en el fútbol. Si no fuera por nuestros padres, olvidate”.

En Juventud Agraria hizo las juveniles, jugó en la Reserva y llegó a debutar en Primera. Y si bien luego haría una carrera profesional como marcador de punta, en el club del pueblo siempre jugó de extremo por derecha.

Un amigo hizo el contacto con el padre de Rodrigo Palacio, “mi primer técnico en Bahía Blanca”. Llegado a Olimpo -cree- con 13 años, “en mi categoría no había lugar, entonces entré en la 76 [nació el 24 de noviembre de 1977], que era la que dirigía Palacio. Él me marcó, era una eminencia, cualquier cosa que te decía…”, explica Troyansky.

Troyansky Fernando 03 Fernando Troyansky junto al padre de Lautaro Martínez, con la casaca de Villa Mitre, el clásico rival de Olimpo.

Con Olimpo salió campeón de la Liga del Sur, logró el ascenso al Torneo Argentino y luego también subió a la B Nacional. Cuando él se fue, en la temporada siguiente Olimpo llegó a Primera, con Gustavo Alfaro como DT.

La salida de Olimpo a Los Andes se dio a partir de Gerardo Solana, un exjugador del club bahiense, “amigo de toda la vida, como un hermano”. “Solana me recomendó a un representante y este me compró y me llevó a Los Andes”, repasa Troyansky su llegada al club de Lomas, que había ascendido a Primera para jugar la temporada 2000-2001.

Troyansky Fernando 06 Fernando Troyansky, en sus años de Olimpo de Bahía Blanca.

Y apenas meses después, Austria. Finales de 2000, comienzos de 2001, Internet era muy incipiente. Para saber de qué se trataba ese nuevo desafío, “me manejaba más que todo con lo que me contaba mi representante, y además a veces iba al locutorio a consultar por Internet”.

De Villarino a Europa

En Europa su destino fue el Austria Viena, uno de los clubes grandes del país. En cuanto al idioma, “tenía una traductora”. No era el único, ya que en el equipo había jugadores de varias nacionalidades. “Traductora y profesores que nos enseñaban alemán”, explica.

No fueron fáciles los primeros meses en Austria, una cultura y un idioma muy diferentes. Aunque futbolísticamente cree que estuvo bien. “En uno de los primeros partidos le hice un gol de cabeza al SC Bregenz. Y en otro, contra el Rapid Viena, que ganamos, sacudí la camiseta… Tenía un frío, necesitaba que me la devolvieran. Tenía pelo largo, llamaba más la atención. Y de repente pasé a ser el Liebling, el más querido del público, y del presidente, y eso que tuve momentos difíciles”.

Troyansky Fernando 07 Fernando Troyansky, de Los Andes a la Bundesliga austríaca.

Es que al poco tiempo, cambio de entrenador de por medio, se tuvo que ir a préstamo al Admira. No había buen feeling con ese DT que, sin embargo, no duró mucho en el club. “Es más, cuando ese entrenador ya estaba en otro equipo, luchando el título con el Austria Viena, le metí un gol a su equipo y gracias a ese gol el Austria Viena salió campeón”. Y sigue Troyansky: “Me llamaron todos mis excompañeros felicitándome, dándome las gracias. Y hasta me dieron una medalla de campeón cuando volví”.

Para hacer llevadera la estadía en Austria, Troyansky había sumado a su mejor amigo, también del pueblo, Nicolás Cisneros. “Me vino fenomenal”. Le hizo el aguante. En el Admira Wacker, en una ciudad muy cercana a Viena, Troyansky tuvo muy buenos seis meses, y por eso regresó de inmediato a Austria Viena.

Troyansky 02 Fernando Troyansky, en sus primeros momentos en Austria.

Con el idioma siguió lidiando. “Me costó mucho más que a mi amigo, porque al estar en un club grande, es más difícil. Mi amigo, que estaba en Tercera División, con gente de pueblo, le agarró la mano más fácil. Yo en un club grande, las relaciones son más frías, la competencia hace todo más frío”.

Consolidado en Austria

Troyansky volvió en 2003 al Austria Viena, donde estuvo hasta 2009. Ganó la Bundesliga 2005-2006 y cuatro Copas de Austria, más otros logros locales y una clasificación a los cuartos de final de la Copa UEFA, inédito para el club. Allí consolidó su carrera como profesional. “Siempre quise ser futbolista, llegar a Primera era mi primera ilusión. Para nosotros, siendo de donde soy, cuesta llegar a la B Nacional, imaginate en esa época llegar a Primera. Era lo máximo, sí. Y después, hacer una carrera, en Austria…”.

Troyansky Fernando 05 Fernando Troyansky, con sus hijos, todos con los colores del Austria Viena.

De sus años por Austria, en el repaso aparecen algunos nombres propios. Por ejemplo, fue dirigido por Joachim Low, el DT campeón del mundo con Alemania en Brasil 2014. “A él también le costó, porque siendo alemán, se tienen un poco de pica”. Pero Troyansky destaca cómo se trabajaba con Low la parte técnica, “todo tan metódico”, y además recuerda un elogio: “El preparador físico dijo que nunca había visto a alguien tan atleta como yo. Que te lo diga un alemán, ahí que era todo físico…”.

De jugadores, llegó a cruzarse con David Alaba, el defensor del Real Madrid y hombre destacado de la selección austríaca en esta Copa del Mundo 2026. Compartieron entrenamientos en los comienzos de Alaba y en el tramo final de la carrera de Troyansky. “Jugaba al ‘loco’ con nosotros, era uno de los futbolistas chicos que iban subiendo a Primera. Y ya se notaba que era bueno, con la pelota tenía cosas distintas”.

Troyansky Fernando 01 Fernando Troyansky, reconocido por los hinchas del Austria Viena.

Última etapa en Austria

En 2009, Troyansky se fue del Austria Viena al Austria Kärnten, en 2010 volvió a su club y luego mudanza al Wiener Neustadt, siempre en la Bundesliga austríaca. A partir de allí, tras más de diez años en la máxima categoría, pasó a jugar en clubes de tercera y cuarta división, hasta su retiro en 2013.

“Tenía contrato con el SV Leobendorf, rescindí y nos vinimos para España, mi mujer es de acá. En Austria había hecho un curso de chalecos de electroestimulación, nos pusimos un gimnasio en Madrid y nos fue bien. Podría haber seguido jugando, la estaba pasando bien, una muy linda experiencia. De hecho el presidente del club se sorprendió cuando le dije que me iba”.

Troyansky Fernando 05 Fernando Troyansky, de Villarino. a jugar más de diez años en la primera de Austria.

Así, punto final para su carrera, que en la máxima categoría de Argentina tuvo unos pocos meses en Los Andes. “Siempre tuve la ilusión de jugar en Argentina. Con Olimpo me mantuve en contacto, pero nunca se dio. Me hubiese gustado volver, más cuando estaba mi hermano, podría haber terminado jugando con él”.

Y con Miguel Ángel Russo, el DT que lo afirmó en Primera, también mantuvo el ida y vuelta. “Con él tuvimos dos o tres charlas. En un momento que me quise volver, lo llamé para tantearlo, pero me seguían saliendo clubes en Austria y fui haciéndome la vida allá”.

Fuente: Agencia DIB