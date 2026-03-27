Del héroe eterno a capítulo cerrado: la Selección ya no espera a Di María

Rompió la pared. Quebró la resistencia de los propios, justo ante la admiración de los ajenos. Atrás quedaron los llantos de dolor y fluyeron las lágrimas de felicidad. Su madre lo bautizó Ángel, pero aunque cayó del cielo celeste y blanco, recién pudo terminar con su infierno cuando marcó aquel golazo en la Copa América de Brasil .

La que por fin le dio un título a Lionel Messi, el crack que había ganado todo pero necesitaba un título con la Selección Argentina. Y también se destacó en Qatar, claro, en aquella inolvidable final frente a Francia. Di María enterró las críticas, tapó bocas y hasta generó una caravana de arrepentidos. Incluso, el propio jugador es uno de ellos. A pesar de que anunció su retiro internacional hace tres años, en su entorno se deslizó la posibilidad de un regreso. Sin embargo, Lionel Scaloni le cerró las puertas este jueves, en la previa del amistoso con Mauritania.

“No sé el ruido de lo de Di María, tengo la mejor relación con él. Me escribió y me felicitó en Navidad y Año Nuevo. Creo que es un tema más del ambiente que de él . Desde ese punto de vista lo tenemos bastante claro desde el día que hablamos con él. Estoy feliz con su presente porque se lo nota feliz y eso es lo más importante. Creo que es una etapa terminada y por lo menos así lo entendimos nosotros. Hay chicos jóvenes que están empujando de atrás y quieren estar. Ojalá siga jugando como hasta ahora”, manifestó el entrenador campeón del mundo en Ezeiza.

Diez días atrás, después de la victoria de Rosario Central ante Banfield, Di María declaró: “Creo que Leo hace zapping en Europa, acá no lo hace, así que estamos bien, tranquilos”. Las palabras del crédito de la calle Perdiel estuvieron acompañadas por una sonrisa. Tuvo un costado divertido, casi de broma, ¿detrás se escondía un guiño para el entrenador?

“Fideo” le puso plazo a su salida definitiva de la Selección en 2023, cuando todavía estaba fresca la conquista en Doha. Entonces, el volante declaró: “Es la Copa América y se termina. Es lo último. Vine a Benfica, me dan la posibilidad de poder seguir estando en la Selección en un buen nivel. Quiero estar, me gustaría estar en la próxima Copa América. Estoy haciendo todo para poder estar en el club y cada vez que me toca ir a la Selección. Ojalá se me dé poder ir a esta Copa América y, como ya lo venía diciendo, va a ser la última”.

lapico

En la Copa América

Di María jugó en tierra norteamericana, fue titular, en ausencia de Messi el capitán, y volvió a dar la vuelta olímpica. Fue un broche de oro, sin dudas. “Sentí que era el momento. Los chicos que vienen están preparados para seguir solos y se merecen tener partidos. No me arrepiento porque hice lo que quería, y llegué hasta donde quería llegar”, dijo el año pasado, cuando lo despidieron con honores en el Monumental, en la previa del choque de Eliminatorias ante Chile, en septiembre de 2024. A esa altura, ya se vislumbraba un futuro en Rosario Central para cerrar una carrera cíclica.

El notable nivel que mostró en su regreso al país para jugar en el Canalla generó expectativas en el mundo del fútbol. Sobre todo, teniendo en cuenta que los campeones del mundo que retornaron a la Argentina están lejos de su mejor rendimiento. Actualmente, Gonzalo Montiel -no fue citado para estos amistosos con Mauritania y Zambia producto de una lesión-, Marcos Acuña y Leandro Paredes están en una meseta. Germán Pezzella recién está en la última etapa de la recuperación de la rotura de ligamentos en la rodilla izquierda.

Los sufrimientos de Di María

Di María sufrió horrores en la Selección Argentina. Física y emocionalmente. A pesar de su carácter de crack -no fue casualidad que haya vestido las camisetas de Benfica, Real Madrid, Manchester United y PSG en Europa-, las finales perdidas en el Mundial Brasil 2014 y las Copas América de 2015 y 2016 dejaron secuelas. El propio jugador contó que tuvo que recurrir a medicación para superar el proceso. “Por culpa de eso sigo tomando las pastillas. Pude bajar, estoy mucho mejor, pero eso es algo un poco adictivo también. Le pasaba mucho a (Carlos) Bilardo, mucha gente lo decía, pero estoy mucho mejor en ese sentido. Son cosas que te que te quedan, que te marcan", admitió.

Siete desgarros lo condicionaron, entre ellos el que lo dejó afuera de la final contra Alemania, hace 12 años en el Maracaná. Trabajó intensamente con una cámara hiperbárica para poder ser de la partida. El club español no quiso que se arriesgara.

angel2

Cuando Scaloni asumió en la Selección, tras el despido de Jorge Sampaoli luego del Mundial de Rusia 2018, Di María tuvo otro problema muscular. Faltó en un amistoso ante Venezuela, igualmente resultó convocado a la Copa América de 2019, pero perdió la titularidad de entrada después de un mal partido con Colombia. Argentina terminó tercero, pero sentó las bases para un futuro promisorio.

“Fideo” pasó de villano a héroe. Sucede ahora mismo, en las vísperas del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá y con cierto gatopardismo propio de los argentinos: todos lo extrañan. Scaloni ya dio por cerrado el tema, muy a pesar de que Angel todavía tiene alas para seguir volando.

Fuente: Agencia DIB