La Selección Argentina y España empatan 0 a 0 en el New Jersey Stadium, por la final del Mundial 2026. El equipo capitaneado por Lionel Messi y dirigido por Lionel Scaloni busca el bicampeonato y sumar su cuarta Copa Mundial de la FIFA, ante un seleccionado que intentará levantar su segundo título, tras el conseguido en Sudáfrica 2010.

El conjunto europeo tuvo el control absoluto de la pelota y alguna que otra situación, pero le faltó claridad en los últimos metros.

Como a lo largo de toda la Copa del Mundo de la FIFA, el entrenador Lionel Scaloni recién confirmó el equipo poco antes del partido final.

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez.

España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte y Marc Cucurella; Fabián Ruiz, Rodri y Dani Olmo; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Álex Baena.

El árbitro

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España es arbitrada por el esloveno Slavko Vincic, que ya dirigió a la Selección en la derrota ante Arabia Saudita en el encuentro que inició el camino de la Scaloneta al título en el Mundial de Qatar 2022. Junto a Vinicic están los asistentes Toma Klannik y Andra Kovai, también de Eslovenia. El cuarto árbitro es el jordano Adham Makhadmeh, mientras que el asistente de reserva es su compatriota Mohammad Alkalaf.

La supercomputadora

El planeta se paraliza con la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que enfrenta a dos gigantes del fútbol internacional. Según un análisis realizado la supercomputadora de Opta Analyst de Opta, España tiene un 59,6 % de probabilidades de levantar el trofeo, mientras que Argentina cuenta con el 40,4 %. El duelo representa la primera vez que los campeones vigentes de la Copa América se cruzan en una final con los campeones actuales de la Eurocopa.

Operativo en Buenos Aires

Más de mil policías de la Ciudad participan este domingo del operativo de seguridad en el Obelisco por la final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España. Una vez finalizado el partido, habrá un cierre con vallado en Corrientes entre Libertad y Cerrito; Corrientes entre Carlos Pellegrini y Suipacha; Diagonal Norte entre Carlos Pellegrini y Libertad; y también entre Carlos Pellegrini y Suipacha. También habrá otros cortes de tránsito preventivos en los alrededores.

En Diagonal Roque Sáenz Peña entre Pellegrini y Suipacha se instalará un “Puesto Médico de Avanzada” perteneciente a Defensa Civil de la Ciudad. Este Puesto funcionará como un hospital móvil para atender eventuales emergencias. Allí habrá ambulancias del SAME y personal de Defensa Civil.

Fuente: Agencia DIB