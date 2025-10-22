miércoles 22 de octubre de 2025
Reserva Natural Sierras Grandes: en el corazón de la Provincia de Buenos Aires

A doce kilómetros de Sierra de la Ventana se encuentra esta Reserva Natural de la Provincia de Buenos Aires, ideal para conocer con hermosas caminatas.

Por Agencia DIB
La máxima altura de la Reserva Natural es el Cerro de la Alta Carpa, con sus 1060 metros. (@ambienteprovincia)

La máxima altura de la Reserva Natural es el Cerro de la Alta Carpa, con sus 1060 metros. (@ambienteprovincia)

La Reserva Natural Sierras Grandes, declarada de interés turístico provincial y municipal, es una iniciativa privada de la familia Dorasio que busca conservar los pastizales serranos, promoviendo un desarrollo sustentable y ofreciendo una superficie de 2742 hectáreas en el partido de Tornquist.

Fotos: @ambienteprovincia

La albufera. (@ambienteprovincia)

Creada en agosto de 2013, junto al Parque Provincial Ernesto Tornquist y Monumento Natural Cerro de la Ventana, conforma la Unidad de Conservación Ventania. Esta Reserva Natural de Objetivos Definidos que depende del Ministerio de Ambiente de la provincia resguarda paisajes imponentes y fundamentales para la vida silvestre, con cerros que sobrepasan los 1000 metros de altura y que presentan ambientes de gran importancia biológica, geológica, antropológica, arqueológica e histórica.

Incluye parte de la cuenca del Río Sauce Grande y contiene a los cerros de La Carpa (1060 msnm), parte del Cerro Vacacuá (980 msnm) y los faldeos orientales del Cerro Tres Picos. Además, alberga restos arqueológicos de grupos nómades de cazadores recolectores que habitaron estas sierras y las llanuras vecinas hace 6000 años, como pinturas rupestres y estructuras de piedra. Son 17 sitios arqueológicos con el 23% del arte rupestre hallado en la Región de Ventania.

Flora y fauna en las Sierras Grandes

En sus pastizales pampeanos serranos se encuentran más de 1000 especies de plantas y animales nativos, con más de 80 especies endémicas, algunas en riesgo de extinción. Los ecosistemas incluyen bosques nativos y una amplia variedad de flora y fauna.

Entre los animales que habitan la reserva se destacan especies como zorros grises, carpinchos, peludos, mulitas, hurones menores, gatos monteses, comadrejas, zorrinos y la mariposa bandera argentina, cuya presencia enaltece los senderos del monte durante los meses de febrero y marzo.

Qué hacer en Sierras Grandes

La Reserva Natural Sierras Grandes ofrece diversas actividades para los visitantes, todas guiadas. Entre las opciones se encuentran paseos familiares de corta y mediana duración, excursiones de día entero y travesías en vehículos doble tracción.

Los senderos destacados incluyen la Cascada Escondida, la Cueva Florencio, el Piletón Grande y Recinto de Piedra, las Paredes Rosas, la Cascada Grande, el Cerro Vavacuá y el Cerro de la Carpa.

Piletón Grande y Recinto de Piedra: Es de dificultad baja y demanda unas dos horas de caminata. Es un paseo tranquilo a la vera de un arroyo que lleva a una pileta natural de 50 metros de largo y un vestigio de piedras paradas de culturas originarias.

Cascada Escondida: De dificultad media, lleva tres horas de recorrido. Caminata que bordea el cauce de un arroyo con un ascenso suave hasta una cascada con piletas naturales.

Paredes Rosas: De dificultad media, demanda unas cuatro horas de caminata. Bordeando el arroyo San Bernardo, el camino se interna en un cañadón formado por grandes paredes que dan paso a varias piletas naturales.

Cueva Florencio: De dificultad media y lleva cuatro horas de recorrido. Es una excursión combinada que comienza en vehículo 4x4 y continúa a pie hasta una cueva donde se pueden observar las huellas de los primeros pobladores (yacimientos arqueológicos).

Cerro Vavacuá: De dificultad alta, son seis horas de esfuerzo físico. La caminata se acerca a la cima (980 metros) ofreciendo vistas panorámicas, incluyendo el Cerro Tres Picos.

Cascada Grande: De dificultad alta (ocho horas de esfuerzo físico). Se interna en el cañadón del arroyo San Bernardo, llegando a su naciente, donde hay un salto de metros de altura y un piletón de 4 metros de profundidad.

Cerro de la Alta Carpa: Son 10 horas de recorrido. Llega a la cumbre del cerro (1060 msnm), el punto más alto de la reserva, con maravillosas vistas serranas.

Cómo llegar a la Reserva Natural

La Reserva está a 12 kilómetros de Sierra de la Ventana y se accede por las rutas provinciales 11 y 74. Las visitas se acuerdan con guías locales de forma privada.

Contacto: 02214590603. Mail: [email protected]

