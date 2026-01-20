Matías Gallardo, campeón nacional de malambo: "Me pone feliz que la copa haya venido para Buenos Aires"

Matías Gallardo exhibe la copa en la entrada del Festival Nacional de Malambo 2026, en la ciudad cordobesa de Laborde.

La Copa Nacional de Malambo 2026 quedó para la provincia de Buenos Aires: Matías Gallardo , oriundo de Junín , se consagró campeón en el 58º Festival Nacional de Laborde , en la provincia de Córdoba . El docente y bailarín representó a la provincia de Buenos Aires en la final ante representantes de Santiago del Estero, Mendoza y Catamarca .

Matías Gallardo aseguró en una entrevista con La Verdad que “es una alegría inmensa haber podido transitar esta nueva experiencia, luego de muchos años de intentos desde el 2012 en adelante para llegar al Festival Nacional de Laborde”. Agregó: “Todavía no termino de dimensionar lo que fue este logro y parece un sueño tener la copa entre mis manos”.

El docente comentó que “ es una competencia muy difícil porque hay solo un aspirante por cada provincia , con distintos criterios y gustos, y gente que se prepara de la mejor manera, por lo cual la satisfacción es doble”.

En la dura final, Gallardo se enfrentó a Nicolás Ferreyra (Santiago del Estero), Federico Sosa (Mendoza) y Marcelo Melía Millar (Catamarca).

Años de esfuerzo

El bailarín resaltó: “Fueron muchos años de esfuerzo y trabajo muy duro para llegar a este momento, y me pone feliz que la copa haya venido para Buenos Aires”.

El flamante campeón se sinceró: “Hubo momentos en los que me parecía que nunca iba a alcanzar este logro, es un festival que demanda mucho desde la parte física y a mis 40 años y tuve que competir y compartir con nuevas generaciones con jóvenes de 20 y 25 años”.

“Muchas veces tuve que esforzarme el doble para competir, pero en el fondo sabía que alguna vez iba a tener la oportunidad de campeonar”, cerró.

Los bonaerenses

El 58º Festival Nacional del Malambo se llevó a cabo en Laborde, provincia de Córdoba, entre el 11 y el 17 de enero. Además de Matías Gallardo, hubo otros ganadores bonaerenses:

Cuarteto de Malambo Menor: Leopoldo Herbes, Benjamín Toledo, Guillermo Flore y Bautista Moya .

. Conjunto de música: Bracamonte / Ruiz / Fuentes / Fernández .

. Revelación musical: Quinto Espacio – conjunto instrumental .

. Mejor delegación: Buenos Aires, con 34 puntos.

Fuente: Agencia DIB