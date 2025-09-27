sábado 27 de septiembre de 2025
27 de septiembre de 2025 - 14:50

Una nueva terapia de precisión ofrece esperanza para pacientes con cáncer de próstata avanzado

Se trata del 177Lutecio-PSMA-617, un radiofármaco recientemente aprobado por la ANMAT que permite identificar y destruir células tumorales de manera dirigida.

Por Agencia DIB
Aprueban en el país una nueva terapia para el cáncer de próstata avanzado.

Aprueban en el país una nueva terapia para el cáncer de próstata avanzado.

El cáncer de próstata es el tumor más diagnosticado en hombres en Argentina y el tercero en mortalidad, detrás del cáncer de pulmón y colorrectal. Aunque en la última década se lograron avances, el principal desafío aparece en los casos avanzados, cuando el tumor deja de responder a la terapia hormonal. Allí los pacientes progresan a lo que se conoce como cáncer de próstata resistente a la castración (CPRC), una etapa en la que las opciones terapéuticas son limitadas. En ese escenario, la reciente aprobación en el país del 177Lutecio-PSMA-617 representa una innovación clave. Se trata de una terapia con radioligandos -la primera de su tipo avalada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT)- que combina diagnóstico y tratamiento en un mismo procedimiento.

Más noticias
vida y salud - semana del 26 de septiembre al 2 de octubre

Vida y Salud - Semana del 26 de septiembre al 2 de octubre
dia mundial de la anticoncepcion: mitos, desigualdades y la urgencia de garantizar derechos

Día Mundial de la Anticoncepción: mitos, desigualdades y la urgencia de garantizar derechos

“Estamos frente a un cambio de paradigma, una nueva forma de tratar el cáncer de próstata con un mecanismo de acción diferente”, explicó el oncólogo Juan Pablo Sade, jefe de la Unidad de Tumores Genitourinarios del Instituto Alexander Fleming y del Hospital Austral.

La terapia funciona como un “misil guiado”: una molécula (PSMA-617) se une a una proteína que sobreexpresan las células tumorales (PSMA), y transporta una partícula radioactiva (177Lutecio) que destruye esas células desde adentro. Gracias a estudios de imágenes previos, los médicos pueden identificar qué pacientes son candidatos, aplicar la terapia de manera ambulatoria y monitorear en tiempo real la respuesta al tratamiento.

Llave y cerradura

La doctora Isabel Hume, jefa de la sección de terapia con radiofármacos del Hospital Italiano y vicepresidenta de la Asociación Argentina de Biología y Medicina Nuclear, lo resume así: “Primero identificamos la cerradura -el marcador PSMA- y luego aplicamos la llave -el radiofármaco-. Esto nos permite administrar dosis altas de radiación de forma muy selectiva, con menos efectos adversos y mejor control de la enfermedad”.

La terapia, además, introduce el concepto de teragnosis: la posibilidad de ver y tratar la enfermedad con la misma molécula, lo que abre la puerta a un seguimiento mucho más personalizado.

Desafío

La aprobación en Argentina se basó en los resultados del estudio internacional VISION, que demostró que el 177Lutecio-PSMA-617 retrasa la progresión del cáncer, prolonga la supervivencia global y mejora la calidad de vida de los pacientes en comparación con los tratamientos convencionales.

Aunque por ahora está indicada en pacientes con enfermedad avanzada y resistente, los especialistas proyectan que en el futuro podría utilizarse en etapas más tempranas. “Nuestro desafío será formar más profesionales y habilitar nuevos centros para acompañar el enorme potencial de este tipo de terapias”, anticipó Hume.

Temas
Ver más

Vida y Salud - Semana del 26 de septiembre al 2 de octubre

Día Mundial de la Anticoncepción: mitos, desigualdades y la urgencia de garantizar derechos

Teleconsulta en salud: recetas, órdenes y certificados a un click con el aval de la Provincia

Paracetamol y autismo: la Sociedad Argentina de Pediatría aclara algunos puntos tras dichos de Trump

Abrió la primera residencia provincial de salud mental y consumos problemáticos para jóvenes

La revista The Lancet destacó el trabajo en salud mental de la Provincia

La OMS y la EMA desmienten los dichos de Trump sobre la relación entre el paracetamol y el autismo

Vida y Salud - Edición impresa - Semana del 19 al 25 de septiembre

Día Mundial del Alzheimer: más de 500 mil personas conviven con la enfermedad en Argentina

En Argentina hay más de 4.000 casos de cáncer de tiroides al año

Tu comentario

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Un agente de la PFA durante un procedimiento en el marco de la causa por el fentanilo contaminado. 

Fentanilo: la presidente de la Comisión Investigadora dice que la ANMAT "no controló" al laboratorio

Por  Agencia DIB