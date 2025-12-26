Semaglutida: el remedio de moda para adelgazar ahora también vendrá en píldoras

La semaglutida , el medicamento que se desarrolló para tratar la diabetes y terminó usándose para combatir la obesidad, ya tiene su versión oral. La aprobó la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos ( FDA ), en una nueva presentación de Wegovy que es de administración diaria. Mientras tanto, en Europa están experimentando con una dosis más alta del medicamento.

La decisión de la FDA convierte a la píldora (semaglutida oral de 25 mg una vez al día) en el primer tratamiento oral con el principio activo GLP-1 dirigido a personas con obesidad o sobrepeso en Estados Unidos.

El fármaco replica la acción de una hormona humana implicada en el control del apetito y la saciedad, fue desarrollada por la farmacéutica danesa Novo Nordisk y, según informaron agencias internacionales, el laboratorio prevé lanzar el medicamento en Estados Unidos a partir de enero de 2026 .

El lanzamiento marca un hito en la lucha contra una enfermedad que afecta a aproximadamente 100 millones de personas en el país del norte . La llegada de la versión oral se produce en un momento de expansión del mercado de tratamientos para la obesidad .

La píldora y la reducción de peso

Se indicó que, según los resultados del programa de pruebas, “en el ensayo OASIS 4, la semaglutida oral de 25 mg tomada una vez al día mostró una pérdida de peso media del 16,6% entre adultos con obesidad o sobrepeso y al menos una comorbilidad, siempre que se mantuviera la adherencia al tratamiento”.

Además, se señaló que el comprimido debe ingerirse en ayunas con un sorbo de agua y esperar al menos 30 minutos antes de comer o beber, un requisito necesario para proteger el principio activo en el estómago y garantizar su absorción. Para ello, el laboratorio incorporó un compuesto adicional que resguarda la semaglutida hasta su llegada al torrente sanguíneo.

Por otro lado, los efectos secundarios más frecuentes, tanto en las versiones orales como inyectables, fueron náuseas y diarrea, afectando al 74% de quienes tomaron la nueva píldora y al 42% de quienes recibieron placebo.

Dosis más alta

Mientras tanto, el Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP) de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) dejó abierta la posibilidad de ofrecer a las personas con obesidad una dosis más alta de semaglutida, para lograr una pérdida de peso aún mayor. La dosis normal en Wegovy (nombre comercial del medicamento) es de 2.4 mg, pero la versión nueva de Novo Nordisk tiene 7.2 mg. Y demostró obtener una pérdida de peso promedio del 20,7% a las 72 semanas en personas con obesidad que no tienen diabetes.

Según informó la empresa en un comunicado, “estos resultados de reducción de peso se suman a los beneficios para la salud ya establecidos de la semaglutida respecto de las complicaciones asociadas a la obesidad, incluida una reducción significativa del riesgo de eventos cardiovasculares como infarto de miocardio y accidente cerebrovascular, así como la disminución del dolor por artrosis de rodilla”.

“Los datos mostraron que la mayor parte (84%) del peso perdido con semaglutida correspondió a pérdida de masa grasa y las evaluaciones confirmaron que la masa muscular se mantuvo preservada”, se agregó

“Esta recomendación europea funciona como un paso previo a su potencial aprobación regulatoria. Es muy auspicioso que siga habiendo cada vez más evidencia de los beneficios del uso de esta molécula y que, además, muestre más potencia incrementando su dosis, pero preservando su perfil de seguridad. De esa manera, se podrá contar, en un futuro, con una herramienta capaz de alcanzar objetivos más desafiantes en términos de descenso de peso”, manifestó la endocrinóloga Juliana Mociulsky.

Fuente: Agencia DIB