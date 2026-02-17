Para mirarte mejor: en marzo llega la 26ª campaña nacional de detección del glaucoma

Como todos los años, el viernes 13 de marzo se desarrollará la edición 2026 de la Campaña Nacional de Detección del Glaucoma . En esta 26º iteración del evento, más de 130 hospitales y centros médicos adheridos atenderán de forma gratuita y por orden de llegada a todas las personas, de todas las edades, que se acerquen voluntariamente a la consulta sobre esta enfermedad.

El glaucoma es un mal de los ojos consistente en una lesión irreversible del nervio óptico que conlleva una pérdida progresiva del campo visual. La causa principal es una alta presión intraocular , aunque también existen otros factores de riesgo como la diabetes , antecedentes familiares o hipertensión arterial . Afecta a más de un millón de personas en nuestro país , aunque se estima que la mitad lo desconoce.

El 13 de marzo los médicos oftalmólogos tomarán la presión intraocular y realizarán exámenes de la papila del nervio óptico , dos estudios sencillos, breves y no invasivos que permiten detectar la enfermedad.

Para chequear la sede más cercana y el horario de atención, hay que ingresar a www.oftalmologos.org.ar/glaucoma2026.

Desde 1997

Esta iniciativa se organiza desde 1997 gracias al apoyo fundamental de oftalmólogos argentinos y de distintas empresas de la industria oftalmológica. En la actualidad, son sus coordinadores los doctores Daniel Grigera, Alejo Peyret, María Angélica Moussalli y Javier Casiraghi.

“Dado que esta enfermedad no presenta síntomas ni molestias en su fase inicial, las personas afectadas desconocen que la padecen. Por esta razón, se la suele calificar como el ‘ladrón silencioso de la visión’. Pero hay una buena noticia: con un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado, la gran mayoría de los pacientes con glaucoma conservan su visión”, expresó Grigera, médico oftalmólogo e integrante del CAO.

“En caso de detectar posibles síntomas de glaucoma (presión intraocular alta o algún daño en el fondo de ojo), el oftalmólogo pedirá la realización de otros estudios para indicar el tratamiento más adecuado en cada caso. Estos estudios forman parte de la consulta habitual”, aseguró por su parte Peyret, médico oftalmólogo y ex presidente de AsAG.

Controles

“Si bien la pérdida de visión ocasionada por el glaucoma no se puede recuperar, su progreso se puede controlar mediante diferentes formas de tratamiento, desde la aplicación de gotas que reducen la presión en el ojo, pasando por láseres hasta una cirugía incisional. Es importante comprender que el glaucoma no tratado lleva a la ceguera en forma irreversible”, precisó en tanto Moussalli, médica oftalmóloga e integrante de la Comisión Directiva de AsAG.

“Cada año, mediante esta campaña, entre 5.000 y 8.000 personas reciben atención médicooftalmológica gratuita y en la mayoría de los casos, es la primera visita al oftalmólogo. Todos podemos tener glaucoma, pero hay quienes tienen más riesgo de padecerlo: personas mayores de 40 años, personas con antecedentes familiares directos de glaucoma, personas que usaron o usan corticoides, personas que sufrieron traumatismos en los ojos. Por eso, es conveniente visitar al oftalmólogo al menos una vez al año”, cerró Casiraghi, médico oftalmólogo y expresidente del CAO.

Fuente: Agencia DIB