jueves 13 de noviembre de 2025
13 de noviembre de 2025 - 13:47

Estudio argentino: un virus del resfrío modificado logró eliminar tumores

El adenovirus AR2015, creado en la Fundación Instituto Leloir, eliminó metástasis en animales de laboratorio y mostró resultados prometedores al combinarse con quimioterapia.

Por Agencia DIB
Osvaldo Podhajcer, Agostina Russo-Maenza y Eduardo Cafferata, coautores del estudio.

Osvaldo Podhajcer, Agostina Russo-Maenza y Eduardo Cafferata, coautores del estudio.

FIL

Investigadores de la Fundación Instituto Leloir (FIL) de Buenos Aires desarrollaron un virus del resfrío modificado capaz de destruir selectivamente células cancerígenas y eliminar metástasis en modelos animales. El hallazgo, publicado en la revista Molecular Therapy: Oncology, podría abrir el camino a nuevas terapias contra tumores resistentes.

Más noticias
La espirometría es el método más preciso para confirmar el diagnóstico de EPOC.

"Si te falta el aire, pensá en la EPOC", la campaña de este año contra la enfermedad
La diabetes necesita controles, pero también un cambio de estilo de vida. 

Uno de cada 10 argentinos tiene diabetes y hay datos preocupantes de cara al futuro

El equipo liderado por los científicos Osvaldo Podhajcer y Eduardo Cafferata, del Laboratorio de Terapia Molecular y Celular de la FIL, creó un adenovirus oncolítico -un virus modificado genéticamente para atacar sólo células malignas- al que llamaron AR2015.

Ataque

En las pruebas preclínicas, el virus, basado en el virus del resfrío común, suprimió metástasis hepáticas de cáncer colorrectal humano en animales, y su eficacia aumentó al combinarlo con dosis bajas de quimioterapia, logrando incluso la erradicación completa de los tumores.

“Dentro de un tumor coexisten distintos tipos de células malignas. Esa diversidad genética es la principal causa de la resistencia a los tratamientos”, explicó Podhajcer. “Nuestro virus está diseñado para atacar simultáneamente diferentes poblaciones tumorales y reducir las posibilidades de que el cáncer reaparezca”.

“Motor genético”

El secreto del AR2015 está en su “motor genético”: los investigadores reemplazaron una secuencia natural del adenovirus por un promotor híbrido formado por fragmentos de dos genes activos en los tumores colorrectales, llamados A33 y vWA2.

De esa forma, el virus puede multiplicarse sólo dentro de las células cancerosas sin dañar las sanas, para así destruirlas desde adentro.

Análisis bioinformático

El trabajo fue posible gracias a un análisis bioinformático exhaustivo, en el que se compararon bases de datos genéticos de cáncer colorrectal para identificar qué genes estaban más activos en los tumores. Así llegaron a los dos promotores elegidos y diseñaron un virus “de amplio espectro” contra la heterogeneidad tumoral.

Además de los investigadores de la FIL, participaron médicos del Hospital Udaondo, del Hospital Eva Perón y especialistas de la startup Theravax. El proyecto fue financiado por la ONG Afulic (de Río Cuarto, Córdoba) y por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica.

Patente

Ya se presentó una patente internacional que protege todo el desarrollo y el equipo busca financiamiento para avanzar hacia los ensayos clínicos en humanos.

“Hemos mejorado la potencia del virus manteniendo su especificidad. Todo está dado para avanzar hacia una prueba clínica”, concluyó Podhajcer.

Temas
Ver más

"Si te falta el aire, pensá en la EPOC", la campaña de este año contra la enfermedad

Uno de cada 10 argentinos tiene diabetes y hay datos preocupantes de cara al futuro

Vasectomía: cada vez más varones vencen los prejuicios y las dudas

Semana del 7 al 13 de noviembre

Dengue: confirman que la vacuna tetravalente protege por siete años

Tu comentario

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El momento en que los padres enfurecidos prendieron fuego la casa de la familia del chico acusado de abuso.

Mar del Plata: a la mamá de una de las nenas abusadas le dijeron que los chicos "están explorando su cuerpo"

Por  Agencia DIB