El coronavirus sigue mutando: cuáles son los síntomas de las variante Stratus y Nimbus

Desde que comenzó a diseminarse por todo el planeta del SARS-CoV-2 en 2020, el coronavirus que causó la pandemia de Covid-19 que constituyó un mojón en la historia de la humanidad, han circulado diversas variantes del patógeno, ya que, más allá de que conserva parte de su estructura sin alteraciones, es de naturaleza es recombinante.

Lanzan la campaña "No te cuides a medias" para apoyar la prevención de los cánceres de mama y de próstata

Vida y Salud - Semana del 3 al 9 de octubre

En las últimas semanas, en Europa y América, comenzaron a detectarse casos de Covid-19 con nuevos síntomas , por lo que se aislaron nuevas variantes descendientes de Ómicron: Nimbus (NB.1.8.1) y Stratus (XFG) .

La variante NB.1.8.1, conocida coloquialmente como Nimbus, según la OMS, ya representa alrededor del 10% de las secuencias analizadas a nivel global. El síntoma más característico de esta nueva versión es la tos persistente, con varios episodios en el día o de extensa duración.

Además, esta variante genera una mayor incidencia de problemas gastrointestinales , como diarrea, náuseas y estreñimiento con más frecuencia que variantes anteriores. Esta sintomatología puede llevar a confundir el cuadro clínico con una infección digestiva común.

Por otra parte, la variante XFG, conocida como Stratus, prolifera en simultáneo con Nimbus, pero los especialistas estiman podría superar récords de contagio. Además, en muchos pacientes se detectó ronquera, con una voz áspera, rasposa o hasta pérdida completa de la voz.

En tanto, estas dos variantes, llegaron después de la denominada “Frankenstein”, que causó meses atrás infinidad de casos con fuertes dolores de garganta como signo distintivo.

No hay que olvidar que el coronavirus, en cualquiera de sus versiones, también causa:

Fiebre.

Dolor de cabeza.

Dolor corporal.

Congestión nasal, estornudos y tos seca.

Dolor de garganta.

Fatiga persistente.

Pérdida de gusto y olfato.

Vacunación

Gran parte de la población cuenta, desde 2021, con el esquema inicial de base de la vacuna contra el SARS-CoV-2, lo que logró un marcado descenso en las internaciones, las muertes y los casos graves con alta carga viral.

Asimismo, los grupos objetivo y la población en general, deben consolidar su sistema inmunológico con las vacunas de refuerzo, para elevar la respuesta ante la infección viral y evitar un desarrollo grave de la enfermedad.

En la provincia de Buenos Aires, la vacunación contra el Covid-19 es libre para todas las personas desde los 6 meses de edad en adelante.

Vacuna covid

Los refuerzos, están indicados de la siguiente manera: