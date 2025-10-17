viernes 17 de octubre de 2025
17 de octubre de 2025 - 14:30

Campaña "Podría ser EPOC": espirometrías gratuitas y concientización

Es el segundo año consecutivo de esta iniciativa que busca concientizar sobre el rol clave del tratamiento preventivo continuo de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica.

Por Agencia DIB
Una de las imágenes de la campaña de la AAMR y la STNBA.

La Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR) y la Sociedad de Tisiología y Neumología de la Provincia de Buenos Aires (STNBA) lanzan por segundo año consecutivo la Campaña Nacional de Concientización sobre la EPOC 2025, bajo el lema “Podría ser EPOC”, con el objetivo de promover la prevención, la detección temprana y el manejo adecuado de esta enfermedad que afecta a millones de personas en todo el mundo.

La iniciativa se desarrollará durante los meses de octubre y noviembre y, por primera vez, ofrecerá a la comunidad la posibilidad de acceder a una espirometría gratuita solicitando turno a través del sitio www.pedirturno.com.ar.

Frecuente pero poco reconocida

La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) es una afección respiratoria que se caracteriza por la obstrucción progresiva y persistente del flujo aéreo. En la mayoría de los casos, está relacionada con la exposición al humo del tabaco o de biomasa (como leña o carbón), aunque también puede afectar a personas no fumadoras expuestas a otros contaminantes ambientales o laborales.

Según el estudio EPOC.AR, realizado en seis grandes ciudades argentinas, la prevalencia de EPOC en personas mayores de 40 años alcanza el 14,5%, lo que equivale a más de 2,3 millones de argentinos potencialmente afectados. Sin embargo, el 77,4% de los casos no cuenta con diagnóstico médico.

La campaña ‘Podría ser EPOC’ busca justamente eso: que tanto pacientes como médicos pongan el tema sobre la mesa. Detectar la enfermedad a tiempo cambia completamente su evolución y permite mejorar la calidad de vida de los pacientes”, explicó el doctor Sebastián Ferreiro, coordinador de la sección Inmunología y Enfermedades Obstructivas de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por AAMR (@aamr_ok)

Síntomas de alerta y diagnóstico temprano

La tos crónica, la producción de flema y la falta de aire o disnea, especialmente al realizar esfuerzos, son algunos de los signos iniciales de la EPOC. Estos síntomas suelen confundirse con el envejecimiento o con “resfríos mal curados”, lo que retrasa el diagnóstico.

La espirometría -una prueba sencilla, rápida y no invasiva- es el método diagnóstico fundamental para confirmar o descartar la enfermedad. Cuanto antes se realice, mayores son las posibilidades de controlar los síntomas, prevenir complicaciones y mantener la capacidad respiratoria.

La AAMR y la STNBA impulsan esta campaña con un mensaje claro: prevenir, detectar y tratar la EPOC puede cambiar la calidad de vida de millones de personas.

El acceso gratuito a la espirometría y la difusión masiva del mensaje buscan generar conciencia, derribar prejuicios y promover el diálogo entre la comunidad y los profesionales de la salud.

“Cada persona que consulta a tiempo puede marcar una diferencia. La EPOC no siempre se ve, pero sí se puede detectar, tratar y acompañar. De ahí la importancia de reconocer sus síntomas y acceder a una evaluación respiratoria”, concluye Ferreiro.

