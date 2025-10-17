Campaña "Podría ser EPOC": espirometrías gratuitas y concientización

Una de las imágenes de la campaña de la AAMR y la STNBA.

La Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR) y la Sociedad de Tisiología y Neumología de la Provincia de Buenos Aires (STNBA) lanzan por segundo año consecutivo la Campaña Nacional de Concientización sobre la EPOC 2025 , bajo el lema “Podría ser EPOC” , con el objetivo de promover la prevención, la detección temprana y el manejo adecuado de esta enfermedad que afecta a millones de personas en todo el mundo.

La iniciativa se desarrollará durante los meses de octubre y noviembre y, por primera vez, ofrecerá a la comunidad la posibilidad de acceder a una espirometría gratuita solicitando turno a través del sitio www.pedirturno.com.ar .

La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) es una afección respiratoria que se caracteriza por la obstrucción progresiva y persistente del flujo aéreo. En la mayoría de los casos, está relacionada con la exposición al humo del tabaco o de biomasa (como leña o carbón), aunque también puede afectar a personas no fumadoras expuestas a otros contaminantes ambientales o laborales.

Según el estudio EPOC.AR, realizado en seis grandes ciudades argentinas, la prevalencia de EPOC en personas mayores de 40 años alcanza el 14,5% , lo que equivale a más de 2,3 millones de argentinos potencialmente afectados. Sin embargo, el 77,4% de los casos no cuenta con diagnóstico médico .

“La campaña ‘Podría ser EPOC’ busca justamente eso: que tanto pacientes como médicos pongan el tema sobre la mesa. Detectar la enfermedad a tiempo cambia completamente su evolución y permite mejorar la calidad de vida de los pacientes”, explicó el doctor Sebastián Ferreiro, coordinador de la sección Inmunología y Enfermedades Obstructivas de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria.

Síntomas de alerta y diagnóstico temprano

La tos crónica, la producción de flema y la falta de aire o disnea, especialmente al realizar esfuerzos, son algunos de los signos iniciales de la EPOC. Estos síntomas suelen confundirse con el envejecimiento o con “resfríos mal curados”, lo que retrasa el diagnóstico.

La espirometría -una prueba sencilla, rápida y no invasiva- es el método diagnóstico fundamental para confirmar o descartar la enfermedad. Cuanto antes se realice, mayores son las posibilidades de controlar los síntomas, prevenir complicaciones y mantener la capacidad respiratoria.

La AAMR y la STNBA impulsan esta campaña con un mensaje claro: prevenir, detectar y tratar la EPOC puede cambiar la calidad de vida de millones de personas.

El acceso gratuito a la espirometría y la difusión masiva del mensaje buscan generar conciencia, derribar prejuicios y promover el diálogo entre la comunidad y los profesionales de la salud.

“Cada persona que consulta a tiempo puede marcar una diferencia. La EPOC no siempre se ve, pero sí se puede detectar, tratar y acompañar. De ahí la importancia de reconocer sus síntomas y acceder a una evaluación respiratoria”, concluye Ferreiro.