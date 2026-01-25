Vicente López: cierra una línea de colectivos con choferes mujeres creada hace 15 años

Vicente López pierde una línea de colectivos gratuita.

El Municipio de Vicente López decidió cerrar la línea Transporte del Bicentenario a partir del lunes 26 de enero por su "alto costo operativo" y "bajo nivel de utilización". El servicio era gratuito y los colectivos eran conducidos por 30 mujeres, quienes conservarían sus puestos de trabajo.

Un cierre que afecta a varios barrios El servicio que reemplaza a la ex línea 792 fue creado en abril de 2011 por el intendente Enrique García y ampliado luego por Jorge Macri.

Realiza dos recorridos: de Villa Adelina al Río y de Blanco Encalada a Av. Maipú, uniendo el municipio de Oeste a Este. De esta forma, conecta a los vecinos de Munro, Carapachay, Villa Martelli, Villa Adelina, Florida y la costa, con sitios relevantes como La Maternidad Santa Rosa, clínicas, centros de salud y el Centro Recreativo de Adultos Mayores (CRAMA) en el Río de Vicente López. La frecuencia era de un servicio cada 30 minutos de lunes a viernes, y de 40, los fines de semana y feriados.

A favor y en contra El Municipio a cargo de Soledad Martínez justificó la medida diciendo que el Bicentenario era utilizado por menos de 600 pasajeros, y su gasto anual es superior a los 2.300 millones de pesos en mantenimiento y operación.

Conocida la decisión, usuarios y organizaciones civiles mostraron su disconformidad y sorpresa ya que el presupuesto 2026 aprobado por el Concejo Deliberante establece una partida para dotar al Transporte del Bicentenario de cámaras de seguridad, botones de pánico y wi-fi gratuito. Fuente: Agencia DIB

Para compartir en redes







