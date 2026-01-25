domingo 25 de enero de 2026
25 de enero de 2026 - 10:10

Vicente López: cierra una línea de colectivos con choferes mujeres creada hace 15 años

Transporte del Bicentenario -una línea gratuita que conecta centros de salud, de jubilados y espacios públicos de Vicente López- este lunes 26 deja de circular.

Agencia DIB
El Municipio de Vicente López decidió cerrar la línea Transporte del Bicentenario a partir del lunes 26 de enero por su "alto costo operativo" y "bajo nivel de utilización". El servicio era gratuito y los colectivos eran conducidos por 30 mujeres, quienes conservarían sus puestos de trabajo.

Un cierre que afecta a varios barrios

El servicio que reemplaza a la ex línea 792 fue creado en abril de 2011 por el intendente Enrique García y ampliado luego por Jorge Macri.

Realiza dos recorridos: de Villa Adelina al Río y de Blanco Encalada a Av. Maipú, uniendo el municipio de Oeste a Este. De esta forma, conecta a los vecinos de Munro, Carapachay, Villa Martelli, Villa Adelina, Florida y la costa, con sitios relevantes como La Maternidad Santa Rosa, clínicas, centros de salud y el Centro Recreativo de Adultos Mayores (CRAMA) en el Río de Vicente López. La frecuencia era de un servicio cada 30 minutos de lunes a viernes, y de 40, los fines de semana y feriados.

A favor y en contra

El Municipio a cargo de Soledad Martínez justificó la medida diciendo que el Bicentenario era utilizado por menos de 600 pasajeros, y su gasto anual es superior a los 2.300 millones de pesos en mantenimiento y operación.

Conocida la decisión, usuarios y organizaciones civiles mostraron su disconformidad y sorpresa ya que el presupuesto 2026 aprobado por el Concejo Deliberante establece una partida para dotar al Transporte del Bicentenario de cámaras de seguridad, botones de pánico y wi-fi gratuito.

Fuente: Agencia DIB

