Un reintegro con sabor a poco para jubilados en supermercados

El Gobierno nacional anunció la puesta en marcha del programa Beneficios Anses, que entrará en vigencia el 1° de septiembre y alcanzará a jubilados y pensionados que cobren sus haberes a través de la Anses. El beneficio consiste en un 10% de reintegro en compras realizadas los lunes en supermercados de todo el país, siempre que se abonen con la tarjeta de débito asociada a la cuenta previsional.

Aunque la comunicación oficial sostuvo que no habría límites, las bases del programa establecen un tope de $1.000 por transacción. En la práctica, el reintegro equivale a compras de hasta $10.000 por operación. Por encima de ese monto, el descuento se congela en $1.000 y pierde incidencia.

El Ministerio de Capital Humano difundió la lista de cadenas adheridas: Carrefour, Chango Mas, Coto, Josimar —que ofrece un 15%—, La Anónima, Disco, Jumbo y Vea. Estos tres últimos suman un 20% adicional en perfumería y limpieza. Carrefour, por su parte, fija un tope mensual de $35.000.

El programa excluye productos cárnicos, electrodomésticos y marcas seleccionadas. Tampoco impone un límite global mensual, aunque sí lo establece por cada compra. Según el Gobierno, la medida busca "mejorar los ingresos y la capacidad de compra" de los adultos mayores y, al mismo tiempo, impulsar el consumo en las grandes cadenas.

La instrumentación será absorbida en su totalidad por los comercios adheridos y el reintegro se acreditará directamente en la cuenta bancaria del beneficiario. "Generará un círculo virtuoso sin costo alguno para el Estado", sostuvo el comunicado oficial. A este esquema se suma un beneficio especial para quienes perciban sus haberes en el Banco Nación, que otorga un 5% adicional con un tope mensual de $20.000, válido para compras realizadas con tarjeta de débito o crédito mediante la aplicación BNA+ Modo.

